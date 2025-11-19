Gala en la Casa Blanca: la confesión de Trump ante Cristiano Ronaldo, la broma de Ben Salman y las paces con Musk

WASHINGTON.- Vestido de esmoquin ante el atril, delante de las cortinas doradas del Salón Este, el mayor para recepciones de la Casa Blanca, Donald Trump reveló que su hijo Barron, de 19 años, es fan de Cristiano Ronaldo. “Tuvo la oportunidad de conocerlo y creo que ahora me respeta un poco más, solo por habérselo presentado. Gracias por estar aquí, es un honor”, le dijo al astro portugués, sentado en una de las mesas para la cena de gala en honor al príncipe heredero saudita Mohammed ben Salman.

El comentario del presidente norteamericano provocó risas de los 140 invitados, una exclusiva lista que incluyó desde la persona más rica del mundo -Elon Musk, en su regreso a la Casa Blanca- al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, funcionarios de alto nivel, miembros de la familia real saudita y decenas de ejecutivos de los sectores financiero, energético y tecnológico, como Tim Cook, CEO de Apple. “Esta sala está repleta de los mayores líderes del mundo: en los negocios, en el deporte...”, destacó Trump.

🔴 | Donald Trump: “¿Sabes? Mi hijo es un gran admirador de Cristiano Ronaldo. Ahora que está aquí, creo que mi hijo respeta un poco más a su padre después de que te lo presenté. Gracias por estar aquí, es un honor”.pic.twitter.com/3elmNqxlpU — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 19, 2025

El agasajado, Ben Salman, quien con su retorno a Washington tras siete años cristalizó su reinserción plena en la comunidad internacional, tuvo tiempo para las bromas al agradecerle a Trump por la pomposa recepción. “Alguien me dijo que habían estado apostando a que yo llevaría un traje negro… Lo siento, perdiste la apuesta”, dijo el príncipe heredero, vestido con su tradicional atuendo con thobe y bisht.

Crown Prince Mohammed bin Salman at the White House:



“Someone told me that they’ve been bidding on me wearing a black suit… Sorry, you lose the bet.” 😂🔥



Some go to DC hoping to fit the room. Saudis walk in with their identity intact 🇸🇦 pic.twitter.com/qK2S2c5r6s — Saud Salman AlDossary | سعود بن سلمان الدوسري (@999saudsalman) November 19, 2025

Cristiano Ronaldo, delantero del club saudita Al-Nassr y que fue parte de la delegación que acompañó a Ben Salman, dio la nota con la selfie que sacudió las redes sociales. Posó junto a su pareja, la argentina Georgina Rodríguez; Musk, Infantino y el secretario de Comercio norteamericano, Howard Lutnick, entre otros.

Cristiano Ronaldo drops White House selfie with some familiar faces 🤳 pic.twitter.com/5Izs2UUTWZ — DAZN Football (@DAZNFootball) November 19, 2025

Durante la cena -había tres largas mesas decoradas con velas altas y flores-, la estrella de la selección portuguesa estuvo sentado muy cerca del líder republicano y su mujer, Melania Trump, quienes estaban en la cabecera junto a Ben Salman.

Ronaldo y su esposa llegaron con algunos minutos de retraso, pero a tiempo para los discursos del anfitrión y el príncipe heredero.

Mohammed ben Salman y Donald Trump, en la cena de gala en la Casa Blanca. - - Saudi Press Agency

Infantino -que en los últimos meses se ha mostrado muy cercano a Trump en medio de los preparativos para el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México- también ha tejido estrechos vínculos con el príncipe heredero.

El extrovertido dirigente suizo contribuyó en forma decisiva a que Arabia Saudita fuera elegida como sede del Mundial de 2034, con una campaña abiertamente a favor de esa candidatura.

El evento marcó el regreso de Musk a la Casa Blanca desde su controvertida salida como funcionario de la administración Trump, en mayo pasado, y una explosiva disputa pública. El CEO de Tesla, X y SpaceX y el presidente norteamericano hicieron las paces y generaron una distensión en el vínculo en los últimos meses.

President Trump hosted Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman for dinner at the White House on Tuesday night, with billionaire Elon Musk and soccer star Cristiano Ronaldo among the 140 seated guests. https://t.co/kScGpJUldu pic.twitter.com/Sudl0kA4CY — ABC News (@ABC) November 19, 2025

La relación entre Musk y los líderes sauditas ha sido tensa, pero se suavizó en los últimos meses, recordó The New York Times. Durante años, el multimillonario culpó al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita de retirarse de su fallido intento de privatizar Tesla, y criticó la postura del Estado sobre la libertad de expresión periodística. Sin embargo, Musk también aceptó inversiones sauditas en X y en xAI, su empresa de inteligencia artificial.

Elon Musk, en la cena de gala en la Casa Blanca. BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

El menú de la noche incluyó una sopa de calabaza con salsa de arándanos, avellanas especiadas y crema de manteca tostada, seguida de costillas de cordero con costra de pistacho, puré de boniato, brócoli, y limonada de granada. El postre fue una mousse de pera con helado de vainilla.

También estuvieron, entre otros, Michael Dell, CEO de Dell, una de la mayores compañías tecnológicas globales; Chuck Robbins, director ejecutivo de Cisco Systems, uno de los mayores fabricantes de equipos de redes informáticas; Jensen Huang, director ejecutivo del gigante de los chips Nvidia; Mike Wirth, CEO de Chevron, y Tareq Amin, CEO de Humain, una empresa de IA respaldada por Arabia Saudita con una multimillonaria financiación.

Mohammed ben Salman y Donald Trump, en la cena de gala en la Casa Blanca. - - Saudi Press Agency

El vicepresidente JD Vance, el influyente asesor Stephen Miller, y Donald Trump Jr. y Tiffany Trump -hijos del mandatario- también formaron parte de la cena.

A beautiful night at the White House 🇺🇸✨🇸🇦 pic.twitter.com/u3UbCf73yW — Tiffany Ariana Trump (@TiffanyATrump) November 19, 2025

El evento fue, además, el lugar propicio para nuevos anuncios de Trump, luego de haber sellado acuerdos económicos, militares y tecnológicos con el príncipe heredero. El presidente reveló que designará a Arabia Saudita como un aliado extra OTAN. Solo 19 países en el mundo cuentan con esa designación en la alianza atlántica.

“Estamos llevando nuestra cooperación militar a niveles aún mayores al designar formalmente a Arabia Saudita como un aliado mayor extra OTAN”, dijo el líder republicano.

El líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en la cena de gala. Alex Brandon - AP

El caso Khashoggi

El amplio despliegue en Washington en la recepción de Ben Salman marcó un paso decisivo hacia su reinserción global, tras haberse convertido en un paria al ser apuntado por el atroz asesinato del columnista de The Washington Post Jamal Khashoggi. El periodista fue desmembrado por agentes sauditas en el consulado en Estambul en 2018.

President Trump hosted an elaborate dinner for Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, calling him “a true partner for peace and prosperity.”



Tech CFOs and other business leaders, such as Elon Musk, attended the dinner as well. https://t.co/DUy0uSXVP1 pic.twitter.com/jD6CMmmU7b — The Washington Post (@washingtonpost) November 19, 2025

El martes, en el Salón Oval, Trump le dio un fuerte respaldo al afirmar que Ben Salman "no sabía nada al respecto" del crimen. “Mencionas a alguien que fue extremadamente polémico [por Khashoggi]. A mucha gente no le caía bien ese señor del que hablas. Te guste o no, son cosas que pasan”, le contestó Trump a un periodista que preguntó sobre el asesinato.

Anoche, Trump dio la bienvenida a los invitados y calificó al príncipe heredero -en otro espaldarazo- como “un verdadero socio para la paz y prosperidad” en el mundo y Medio Oriente.