Jeff Bezos cumplirá un sueño de un infancia: se suma al primer viaje de turismo espacial

WASHINGTON.- El fundador de Amazon Jeff Bezos anunció este lunes que se unirá al primer vuelo de turismo en el espacio del cohete New Shepard lanzado por su compañía Blue Origin.

”Desde que tenía cinco años, he soñado con viajar al espacio. El 20 de julio, haré ese viaje con mi hermano” Mark, dijo Bezos en su cuenta de Instagram.

Blue Origin está subastando el tercer puesto, una puja que actualmente supera los 2,8 millones de dólares y atrajo a más de 6300 personas de 143 países. El viaje durará en total 10 minutos, pero los pasajeros solo pasarán cuatro de ellos sobre la línea Karman que marca la frontera entre la atmósfera terrestre y el espacio.

Tras el despegue, el cohete se separará de su impulsor, luego permanecerá a una altura de más de 100 kilómetros durante cuatro minutos, en los cuales los pasajeros podrán experimentar la falta de gravedad y ver la curvatura de la Tierra desde el espacio. El impulsor aterrizará de manera autónoma en una base a dos millas del sitio de lanzamiento, y el cohete descenderá amortiguado por tres grandes paracaídas hasta su aterrizaje.

New Sheperd ha realizado más de una docena de vuelos de prueba no tripulados desde su base en Texas. El cohete reutilizable fue bautizado en honor a Alan Sheperd, el primer estadounidense que viajó al espacio, hace 60 años. Lo recaudado por la subasta irá a Club for the Future, la fundación de Blue Origin que busca inspirar a los jóvenes a seguir carreras científicas. Tras la primera subasta, Blue Origin ofrecerá boletos a la venta.

Rivalidad

La compañía no ha revelado los precios, pero se espera que la clientela se componga principalmente de millonarios. El cohete, sin piloto, tiene seis asientos con respaldares horizontales, ubicados junto a grandes portillas, en una cabina futurística de elegante iluminación.

Virgin Galactic, la compañía fundada por el millonario británico Richard Branson, también está desarrollando una nave capaz de enviar a turistas al espacio. Unas 600 personas han reservado vuelos, que cuestan entre 200.000 y 250.000 dólares.

Space X, de Elon Musk, planea vuelos orbitales que costarían millones de dólares para llevar a los interesados aún más lejos en el espacio.

Bezos anunció a principios de año su retiro como director ejecutivo de Amazon para dedicarse a otros proyectos, como Blue Origin.

Mantiene una abierta rivalidad con Musk, que con su empresa Space X ya ha enviado a astronautas a la Estación Espacial Internacional y compite por contratos con el gobierno estadounidense.

La fortuna de Bezos está estimada en 187.000 millones de dólares y es hoy el hombre más rico del mundo.

