Kinahan, el cartel irlandés que es comparado con los grupos criminales más poderosos del mundo

Fue en junio de 2021 cuando el Rey de los Gitanos lo confirmó en sus redes sociales.

“Recién cuelgo el teléfono con Daniel Kinahan. Me acaba de informar de que fue acordada la mayor pelea de la historia del boxeo británico”.

Tyson Fury, conocido como el Rey de los Gitanos, campeón mundial de los peso pesados, confirmaba así su pelea con Anthony Joshua.

“Para los aficionados británicos del boxeo, no podía haber una mejor noticia. Los dos mejores boxeadores de peso pesado del mundo lucharían por ser el campeón mundial indiscutible”, recuerda el periodista de la BBC Darragh MacIntyre.

“Pero Tyson Fury no solo había dado a los aficionados la noticia que querían oír. También había revelado uno de los secretos más oscuros del boxeo. El hombre al que dio las gracias tres veces en su video de 55 segundos es, supuestamente, uno de los principales mafiosos de Europa, cuyo cartel trafica con drogas, armas y asesinatos”, añade MacIntyre.

El hombre mencionado por Tyson Fury era Daniel Kinahan, una de las siete personas sobre las que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones el pasado mes de abril por ser parte del cartel de Kinahan, una organización acusada por Washington de estar detrás de actividades ilegales en Irlanda, el Reino Unido, España y los Emiratos Árabes Unidos.

La prensa británica los ha comparado con la mafia italiana y con los Zetas en México.

Pelea de clanes

El subsecretario estadounidense de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, declaró que la banda “introduce en Europa narcóticos mortales, incluida la cocaína, y constituye una amenaza para toda la economía lícita por su papel en el blanqueo internacional de dinero”.

Además de Daniel Kinahan, otros dos sancionados son su padre Christopher y su hermano del mismo nombre. Todos tienen sus tarjetas de crédito y débito congeladas en EE.UU., así como cualquier dinero que pudieran tener en bancos de ese país.

La Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA) también ha ofrecido recompensas de hasta US$5 millones por información que conduzca a la detención de cualquiera de los tres Kinahan.

El gobierno de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa por información que lleve al arresto de tres Kinahans o que pueda afectar su organización. PA MEDIA

Los medios de comunicación irlandeses han informado de que tiene prácticamente el monopolio de la importación de cocaína peruana a Europa y controla alrededor de un tercio del comercio total de la droga en el continente.

Pero no está en juego solo el tráfico de drogas. La comunicación del Departamento del Tesoro se refiere a este cartel como una “organización asesina”.

Desde el año 2016, el grupo se ha visto envuelto en una sangrienta guerra con la banda rival Hutch en Dublín y España, con el resultado de al menos 18 muertos.

El incidente más recordado de este enfrentamiento ocurrió en febrero de 2016 en el hotel Regency de Dublín cuando un intento de asesinato contra Daniel Kinahan dejó un muerto y dos heridos.

El hotel era la sede elegida por la empresa deportiva de Kinahan dedicada al boxeo -MGM- para organizar un torneo pugilístico: “Choque de Clanes”.

Un año después, según sus propias palabras, Kinahan habría terminado su vínculo con MGM -representante de varios boxeadores de primer nivel-, pero las palabras de Tyson Fury revelaron que el vínculo entre él y este deporte seguía vigente.

Sin condena

Tras el video de Fury, el programa Panorama de la BBC investigó la implicación de Daniel Kinahan en la cúpula del boxeo, lo que llevó a pedir una regulación más estricta.

Kinahan respondió que su éxito en el mundo del boxeo “ha provocado una mayor campaña” en su contra.

“Me he dedicado a mi trabajo en el boxeo durante más de 15 años. Me enorgullece decir que he ayudado a organizar más de una docena de grandes combates por el título mundial”, dijo Kinahan y añadió:

“No formo parte de una banda criminal ni de ninguna conspiración. No tengo ninguna condena”.

La pelea entre Tyson Fury (izq.) y Anthony Joshua (der.) aún no se ha realizado. Getty images

El equipo de la BBC que produjo el programa recibió amenazas tras la difusión de la historia. Kinahan también negó estar vinculado con estas amenazas.

Panorama le preguntó a Fury si Kinahan seguía siendo su asesor, pero no obtuvo respuesta.

Redadas en España

En 1986, Christopher Kinahan, padre de Daniel, fue arrestado por tráfico de heroína.

“Él operaba desde una casa segura, un departamento lujoso que estaba en el centro de la distribución de heroína en casi todo Dublín”, le dijo a la BBC Michael O’Sullivan, quien realizó el arresto.

Christopher Kinahan fue condenado en Irlanda a 6 años y luego siguieron otras sentencias en Países Bajos y Bélgica.

Pero como escribe el periodista de la BBC Darragh MacIntyre, ese tiempo fue utilizado por el padre de Daniel para “incrementar su lista de contactos, generando lo que sería conocido entre distintas fuerzas de seguridad como el Grupo Criminal Organizado Kinahan (KOCG por sus siglas en inglés)”.

Para 2010, el KOCG había radicado sus operaciones en Marbella, sur de España. En mayo de ese año las autoridades de ese país -con la ayuda de la policía irlandesa, británica y holandesa- lanzaron una serie de redadas que derivaron en los tres Kinahan detenidos, varios asociados arrestados, casas y coches de lujo confiscados.

El tiroteo en el hotel Regency de Dublin en 2016 puso al grupo Kinahan en la portada de los diarios del mundo. AFP

Pero toda la operación española, que se extendió por 10 años, no derivó en ninguna condena para Daniel Kinahan.

Los periodistas Stephen Breen y su colega Owen Conlon llegaron a tener en sus manos una copia de los archivos policiales y escribieron The Cartel, un estudio sobre las actividades de los Kinahan.

“Sus redes de blanqueo de dinero eran globales e incluían propiedades por valor de más de 500 millones de euros en el norte de Brasil”, dijo Breen a la BBC.

“El dinero se enviaba a Chipre, a Lichtenstein, a Suiza, a Panamá, todo para ocultar el dinero del cartel”, añadió.

Sin pelea

¿Pueden las sanciones de Washington tener más posibilidades de terminar con las actividades de este cartel que las acciones de las fuerzas de seguridad españolas?

Para el editor de Seguridad y Crimen del diario The Irish Times, “es muy probable que continúen con su negocio internacional de drogas”, pero algo sí puede cambiar.

“Ahora les será imposible, o ciertamente mucho más difícil, hacer tratos -incluso a título no oficial- para combates de boxeo muy lucrativos, porque la mayoría de ellos tienen un componente estadounidense, incluidos los tratos de transmisión”, escribió Conor Lally.

“En resumen, cuando los estadounidenses ponen una recompensa de 5 millones de dólares por ti, te estigmatiza a nivel mundial. Será muy difícil para Daniel Kinahan seguir afirmando que sólo es un hombre de negocios que intenta abrirse camino en el mundo”, concluyó el periodista.

Daniel Kinahan es señalado como cabeza de un importante grupo de narcotraficantes en Europa. (En la foto, deja un tribunal español en 2010). BBC / SOLARPIX

La primera repercusión de las sanciones estadounidenses llegó pocos días después, cuando el gobierno de Emiratos Árabes Unidos decidió congelar los bienes vinculados a este grupo.

El primer ministro de la República de Irlanda, Micheál Martin, celebró la medida y dijo que ilustraba el poder del trabajo conjunto entre países “para poner presión a estos grupos criminales y reducir de forma significativa sus actividades”.

Por último, la pelea entre Fury y Joshua no se ha realizado ni tiene fecha de realización.