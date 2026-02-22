En medio de la incertidumbre global, EE.UU. da señales de que mantendrá los acuerdos con los socios comerciales

WASHINGTON.- En medio de la incertidumbre global por el impacto del duro revés que le propinó la Corte Suprema a Donald Trump al anular con un fallo un emblema de su política económica, y el contraataque del presidente norteamericano al decretar un nuevo arancel global temporal del 15%, la administración republicana dio señales este domingo no desmantelará los acuerdos bilaterales que cerró con sus socios comerciales en los últimos meses.

En ese sentido, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, funcionario clave en el andamiaje de esos pactos, señaló que siguen vigentes y, a la vez, buscó separar esos acuerdos del arancel global del 15% que Trump anunció el sábado y que entrará en vigor a primera hora del martes.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Mark Schiefelbein - AP

“Queremos que entiendan que estos acuerdos serán buenos. No se basaron en si el litigio arancelario de emergencia escalaría o caería. Los respaldaremos. Esperamos que nuestros socios los respeten”, dijo Greer a la cadena CBS, y agregó que ninguno de los países que alcanzaron acuerdos comerciales de distinta índole con Estados Unidos había indicado planes de retirarse tras la histórica decisión de la Corte que anuló gran parte de los aranceles de Trump.

“Todavía no he oído a nadie decirme que el acuerdo está cancelado. Quieren ver cómo se desarrolla esto”, declaró Greer, que solo hice mención al pacto con la Unión Europea (UE). Reveló que habló con su par del bloque y que hablaría con funcionarios de otros países, sin especificar con cuáles.

La Comisión Europea (CE) advirtió este domingo que no aceptará ningún aumento en los aranceles acordados hace meses con Washington. Bruselas le exigió que respete el acuerdo comercial firmado por Trump y la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, por el que el bloque aceptó un arancel del 15% para los productos europeos mientras bajaba el gravamen a algunos estadounidenses.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el presidente Donald Trump, en el Air Force One. Mark Schiefelbein - AP

En el mismo sentido que Greer, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, remarcó este domingo a la cadena CNN que el gobierno ha estado en contacto con sus “socios comerciales extranjeros” y que “todos ellos quieren mantener los acuerdos comerciales que se firmaron”.

Bessent describió el nuevo arancel global del 15% como un “puente” hacia tarifas más duraderas que se implementarán a finales de este año.

La confianza exhibida por la Casa Blanca en las últimas horas contrasta, sin embargo, con la confusión que surgió en todo el mundo en respuesta al golpe del fallo de la Corte y el rápido cambio en la política comercial estadounidense.

Varios países -entre ellos la Argentina- sellaron en los últimos meses acuerdos con Estados Unidos, negociados luego de que Trump lanzara su guerra comercial global en el llamado “Día de la Liberación”, el 2 de abril pasado.

El nuevo arancel global de Trump -basado en una norma conocida como Sección 122, de laLey de Comercio de 1974- estará efectivo por un período de 150 días. Tiene exenciones sectoriales, en particular para la industria farmacéutica y para los bienes que ingresan al país norteamericano en virtud de los acuerdos con México y Canadá, explicó la Casa Blanca.

Otros productos no estarán sujetos al arancel de importación temporal “debido a las necesidades de la economía estadounidense o para garantizar que el arancel aborde de manera más eficaz los problemas fundamentales de pagos internacionales que enfrenta Estados Unidos”, detalló el decreto que Trump firmó en la noche del viernes.

En esa orden ejecutiva se hizo referencia específica a los "acuerdos históricos de comercio e inversión" que firmó Estados Unidos “para abrir nuevos mercados a las exportaciones estadounidenses y lograr reciprocidad y equilibrio” en las relaciones comerciales.

“En particular, Estados Unidos seguirá cumpliendo sus acuerdos de comercio recíproco legalmente vinculantes. Estados Unidos espera el mismo compromiso de sus socios comerciales", remarcó.

Greer declaró a CBS que la decisión del presidente de aumentar el arancel temporal -del 10% al 15%- en menos de 24 horas reflejaba la “urgencia de la situación” y la necesidad de reducir lo que denominó como enormes desequilibrios comerciales con otros países.

El funcionario, a cargo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), afirmó que la administración republicana reestructuraría su política comercial utilizando otras herramientas legales, como la Sección 301 de la ley sobre prácticas desleales y la Sección 232, ambas con recursos legales al alcance del mandatario.

Según Greer, esas acciones en conjunto le permitirán a Trump “reconstruir” en forma “muy duradera” su programa original de aranceles país por país, que se habían impuesto bajo poderes de emergencia hasta que la Corte invalidó esa alternativa.

En ese sentido, dijo que la USTR ya tenía investigaciones abiertas sobre Brasil y China, y que esperaba iniciar pesquisas en áreas como el exceso de capacidad industrial, que abarcaría a muchos países asiáticos.

“Ya tenemos aranceles como este en vigor contra China. Tenemos investigaciones abiertas”, indicó Greer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, en una cumbre el 30 de octubre de 2025, en el Aeropuerto Internacional Gimhae, de Busan, Corea del Sur. Mark Schiefelbein - AP

El fallo de la Corte, el mayor desafío legal para Trump en lo que va de su segunda gestión, precedió al viaje de Trump a China para reunirse con Xi Jinping, previsto para el 31 de marzo. Greer sugirió que las herramientas comerciales alternativas de Estados Unidos, incluyendo las que implican investigaciones sobre las prácticas comerciales de otros países, le darían ventaja a Estados Unidos.

Greer expresó que no esperaba que el fallo de la Corte Suprema y el posterior cambio en los aranceles afecten la reunión de Trump con Xi. “El propósito no es discutir sobre comercio. Es mantener la estabilidad, asegurarnos de que China cumpla con su parte del acuerdo y compre productos agrícolas estadounidenses, [aviones] Boeing y otros productos”, explicó.

Estados Unidos mantiene un arancel promedio del 40% sobre productos chinos sin utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa, por sus siglas en inglés), dijo Greer. Lo que determinó la Corte el viernes es que Trump no tenía la autoridad para imponer aranceles bajo esa norma.

Por otra parte, Bessent se refirió a asunto complejo derivado del fallo de la Corte: el de los multimillonarios reembolsos arancelarios, que serán abordados por tribunales inferiores. “Seguiremos su decisión, pero puede que pasen semanas o meses hasta que tengamos noticias”, dijo.

Si se autorizaran en su totalidad, los reembolsos podrían ascender a 170.000 millones de dólares, más de la mitad de los ingresos generados por los aranceles globales de Trump.