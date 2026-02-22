Presionada por Washington, Delcy Rodríguez desplaza a los militares cubanos de su anillo de seguridad

CARACAS.– Asesores de seguridad y médicos cubanos estuvieron abandonando Venezuela mientras el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez enfrenta una intensa presión de Washington para desmantelar la alianza izquierdista más importante de América Latina, según 11 fuentes familiarizadas con el asunto.

Rodríguez, confió su protección a guardaespaldas venezolanos, según cuatro de las fuentes, a diferencia del depuesto presidente Nicolás Maduro y su predecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez, quienes confiaron en las fuerzas de élite cubanas.

Treinta y dos cubanos murieron en el ataque militar estadounidense que capturó a Maduro el 3 de enero, según el gobierno cubano. Estos soldados y guardaespaldas formaban parte de un profundo acuerdo de seguridad entre Caracas y La Habana iniciado a finales de la década de 2000, en el que agentes de inteligencia cubanos se integraron en las fuerzas armadas y en la formidable unidad de contrainteligencia venezolana Dgcim, fundamental para eliminar la oposición interna.

“La influencia cubana fue absolutamente esencial” para la supervivencia del gobierno chavista, dijo Alejandro Velasco, profesor asociado de historia en la Universidad de Nueva York y experto en Venezuela.

DGCIM, el ejercito venezolano de Nicolás Maduro

Dentro de la Dgcim, algunos asesores cubanos fueron destituidos de sus cargos, según un exfuncionario de inteligencia venezolano. Algunos profesionales médicos y asesores de seguridad cubanos viajaron de Venezuela a Cuba en vuelos en las últimas semanas, según dos fuentes.

Una fuente cercana al partido gobernante de Venezuela afirmó que los cubanos partían por orden de Rodríguez debido a la presión estadounidense. Las demás fuentes no aclararon si los cubanos estaban siendo obligados a irse por el nuevo liderazgo venezolano, si lo hacían por voluntad propia o si La Habana los había convocado a regresar.

La decisión de excluir a los cubanos de la guardia presidencial y de la unidad de contrainteligencia no había sido informada previamente.

Trump buscar cortar lazos

Antes de la operación para derrocar a Maduro, miles de médicos, enfermeras y entrenadores deportivos cubanos trabajaban en Venezuela como parte de los programas de bienestar social iniciados durante el gobierno de Chávez. A cambio, Venezuela proporcionaba a Cuba una fuente de petróleo muy necesaria.

Tras el ataque estadounidense, el presidente Donald Trump prometió poner fin a la relación de seguridad entre Venezuela y Cuba. “Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO!”, escribió en Truth Social el 11 de enero.

El mensaje de Donald Trump sobre Cuba tras la captura de Maduro en Venezuela Captura

En respuesta a preguntas sobre la presión de Estados Unidos sobre Venezuela para cortar lazos con Cuba, un funcionario de la Casa Blanca dijo que Estados Unidos tiene “una muy buena relación con los líderes de Venezuela” y que cree que el “propio interés personal de Rodríguez se alinea con el avance de nuestros objetivos clave”.

Romper la relación de Venezuela con Cuba forma parte de la estrategia más amplia de Washington para derrocar al gobierno comunista de La Habana. Desde mediados de diciembre, Washington impidió a Venezuela enviar petróleo a Cuba, lo que asfixió económicamente a la isla.

El gobierno de Estados Unidos está “hablando con Cuba, cuyos líderes deberían llegar a un acuerdo”, dijo el funcionario.

El gobierno cubano afirmó que está abierto al diálogo en términos de igualdad, al tiempo que condena el bloqueo petrolero y se compromete a resistir la intervención estadounidense.

Ni los gobiernos de Cuba ni de Venezuela respondieron a las solicitudes de comentarios. Ambos países reafirmaron públicamente la continuidad de su relación.

Junto a la Presidenta Encargada de #Venezuela, Delcy Rodríguez, y otros altos representantes del Gobierno Bolivariano, rendimos tributo a los combatientes cubanos y venezolanos caídos en la criminal agresión militar estadounidense.



La sangre de ambos pueblos se fundió en tierra… pic.twitter.com/xzLmuRlHJr — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 8, 2026

Rodríguez, hija de un exguerrillero marxista, fue aliada de Maduro durante mucho tiempo y miembro del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Venezuela. También mantiene una estrecha relación con el gobierno cubano, según diez fuentes estadounidenses y venezolanas.

El 8 de enero, Rodríguez apareció junto al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en un servicio conmemorativo cargado de flores en Caracas en memoria de las víctimas del ataque estadounidense.

“Al valiente pueblo venezolano, expresamos la más profunda solidaridad de Cuba”, dijo Bruno Rodríguez en el evento, antes de pronunciar el grito de guerra de uno de los líderes de la revolución cubana, Ernesto “Che” Guevara: “Hasta la victoria siempre”.

Más tarde, ese mismo enero, Delcy Rodríguez también habló por teléfono con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, y afirmó posteriormente que ambos países permanecían unidos. Díaz-Canel, tras la misma llamada, afirmó que Cuba se comprometía a continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad y cooperación.

Respecto a la relación entre ambos países, el funcionario de la Casa Blanca dijo: “El presidente Trump entiende que tienen que hacer ciertas declaraciones por razones de política interna”.

Vuelos de regreso a Cuba

Una fuente familiarizada con la postura del gobierno cubano afirmó que algunos militares heridos en el ataque estadounidense regresaron a Cuba, pero otros permanecen activos en Venezuela. La fuente también indicó que muchos médicos cubanos continúan brindando atención médica en Venezuela.

A principios de enero, los medios de comunicación estatales cubanos informaron que la suspensión de vuelos comerciales y el cierre del espacio aéreo venezolano habían causado un retraso que impidió a Cuba traer a médicos de vacaciones o terminar sus misiones en Venezuela. Dichos vuelos se reanudaron la semana posterior al ataque estadounidense del 3 de enero, según dichos informes.

Una fuente estadounidense familiarizada con el asunto dijo que, si bien la presencia cubana está disminuyendo, es probable que algunos agentes de inteligencia encubiertos permanezcan en el país para ver cómo se desarrolla la situación política.

Agentes cubanos habrían participado en la reforma de los servicios de inteligencia venezolanos AFP via Getty Images

Frank Mora, quien se desempeñó como embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos bajo la administración Biden, dijo que “Rodríguez está actuando con mucho cuidado”. “Quiere mantener a los cubanos a distancia hasta que esta situación se calme, hasta que su control del poder quede claro, pero tampoco echarlos por la borda”, dijo Mora.

Al menos algunos asesores militares cubanos siguen trabajando en Venezuela, según cuatro fuentes familiarizadas con el asunto. Profesores cubanos también siguen impartiendo clases en la Universidad Estatal de la Policía y las Fuerzas de Seguridad (UNES), según un expolicía.

John Polga-Hecimovich, profesor de la Academia Naval de Estados Unidos en Maryland que ha estudiado el papel de los asesores de seguridad cubanos en Venezuela, dijo que el legado del esfuerzo de contrainteligencia cubano todavía es evidente en Caracas, donde los principales leales a Maduro siguen en el poder. “Los cubanos no lograron proteger a Maduro, pero desempeñaron un papel clave para mantener al gobierno chavista en el poder”, dijo Polga-Hecimovich. “La protección antigolpista funcionó de maravilla”.