En plena escalada con EE.UU., Maduro recurre cada vez más al inglés y se ríe de su pronunciación

CARACAS.– El presidente venezolano, Nicolás Maduro, confirmó el miércoles una conversación telefónica con su homólogo norteamericano, Donald Trump, y bromeó sobre sus habilidades con el inglés, a las que recurre cada vez más seguido mientras intenta apaciguar sin éxito las tensiones con Estados Unidos.

Durante un acto público en Petare, el líder chavista dijo que él fundó “Madurolingo”, haciendo referencia a la aplicación de aprendizaje de idiomas Duolingo, y se animó incluso a pedir por el “dialogue” (diálogo) y la “peace” (paz).

Maduro habló por primera vez de su llamada que tuvo con Trump y volvió a sorprender con su inglés

Respecto a la conversación con el mandatario norteamericano, Maduro confirmó por primera vez que habló por teléfono con Trump y se limitó a decir que la misma “fue en tono de respeto” e incluso “cordial”, sin agregar más detalles.

“Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un dialogo respetuoso, bienvenido el diálogo, bienvenido la diplomacia”, dijo el mandatario antes de pasar al inglés.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, baila durante un acto en Caracas el 1 de diciembre de 2025 JUAN BARRETO� - AFP�

“Welcome dialogue, welcome diplomats, welcome the peace. Peace, yes. War, never, never in your life” (“Bienvenido diálogo, bienvenidos diplomáticos, bienvenida la paz. Paz, sí. Guerra, nunca, nunca en la vida”), agregó Maduro, en un inglés rudimentario, que ya pasó a ser una marca registrada durante sus comparecencias contra la estrategia de presión de Washington.

El propio Trump reconoció la conversación el domingo pasado, pero tampoco ofreció más información sobre la misma. Consultado por una periodista a bordo del Air Force One, Trump se limitó a decir: “no puedo decir que fuera una buena o mala llamada, fue simplemente una llamada”.

“Madurolingo”

Esta no es la primera vez que el mandatario venezolano usa su inglés para dirigirse a Washington mientras Trump aumenta la presión en el Caribe, donde mantiene un impresionante despliegue militar con miles de soldados y el portaaviones más grande del mundo. Maduro afirma que la Casa Blanca busca un cambio de régimen y rechaza la presión militar ordenada por Trump.

“Yes peace, yes peace, forever, peace forever, ¡No crazy war!" (“Si paz, si paz, para siempre, paz para siempre, ¡No guerra loca!“), había dicho Maduro en octubre durante una asamblea con sindicatos afines al chavismo después de que un bombardero B-1B norteamericano pareciera haber sobrevolado cerca de la costa de su país.

Madurolingo

Más allá de su pedido por la paz, Maduro ordenó entonces la realización de ejercicios militares casi diarios, además de recalcar que su Fuerza Armada dispone de 5000 misiles antiaéreos portátiles Igla-S de fabricación rusa.

Poco después, el presidente venezolano aprovechó un acto oficial en Caracas en noviembre para interpretar la canción “Imagine”, de John Lennon, que pretendía ser un llamado para “hacer todo por la paz”.

La performance llegó pocos días después de que el ministro de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, anunciara formalmente el lanzamiento de una operación denominada Lanza del Sur, en el marco de la lucha norteamericana contra el narcotráfico latinoamericano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, besa la bandera nacional durante un acto en Caracas el 1 de diciembre de 2025 JUAN BARRETO� - AFP�

Mientras cantaba, Maduro afirmó que los jóvenes “deberían buscar la letra” porque la considera “una inspiración para todos los tiempos, un himno para todas las épocas y generaciones, un regalo de Lennon a la humanidad”.

Ahora, el mandatario chavista bromeó con su inglés rudimentario. “Yo fundé algo que se llama ‘Madurolingo’”, aseguró el presidente.

Aunque Maduro sostuvo que está abierto a mantener conversaciones con la Casa Blanca, Washington volvió a presionar al gobierno de Caracas.

Nicolás Maduro encabezó una marcha en repudio al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe Agencia AP

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, acusó al “régimen venezolano” de ser una “fuente de inestabilidad en toda la región” y dijo que “el hecho de que Maduro se sienta amenazado por la presencia estadounidense en la región deja ver que está involucrado en el narcotráfico”.

El jefe de la diplomacia estadounidense descartó además formar una mesa de negociación con el régimen de Maduro.

Agencias ANSA y Reuters