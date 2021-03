La casa de Joseph Goebbels en Berlín será convertida en una comunidad artística

Das Kulturhaus ist nun ganz eingerüstet und am Lektionsgebäude geht es los! Leider wurden diese Arbeiten nicht schon in den letzten Jahren ausgeführt.



Ein Dank geht an dieser Stelle an den Landeskonservator von Brandenburg, der hier tatkräftig mit eingewirkt hat.#BLDAM pic.twitter.com/GsHyOD5bfU