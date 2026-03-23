La derecha radical tropieza en varias elecciones europeas y los partidos tradicionales recuperan terreno frente al populismo

PARÍS.– Decididamente este no fue un buen fin de semana para los partidos de extrema izquierda y de extrema derecha en Europa, y muy particularmente para estos últimos, cuyas esperanzas de dar pasos agigantados en el espacio continental fueron contrariadas por los excelentes resultados de las formaciones pro-europeas y republicanas en varias elecciones.

El primero de esos traspiés para la extrema derecha se produjo el domingo en Eslovenia, donde el primer ministro, Robert Golob, obtuvo la victoria en las elecciones legislativas de ese país de 2 millones de habitantes, miembro de la Unión Europea. La votación del domingo le otorgó 29 escaños frente a los 28 del partido del exprimer ministro pro-Trump Janez Jansa, que esperaba regresar al poder después de cuatro años en la oposición.

“Robert Golob y el Movimiento por la Libertad han confirmado que la política responsable, liberal y democrática sigue siendo una fuerza poderosa, incluso en un concurso altamente polarizado. En un momento en que el populismo está en aumento en toda Europa, esta es una señal alentadora de resiliencia, equilibrio y credibilidad política”, afirma Jean-Dominique Giuliani, presidente de la Fundación Robert-Schuman.

El primer ministro esloveno Robert Golob obtuvo la victoria en las elecciones legislativas Denes Erdos - AP

Cercano al primer ministro húngaro Viktor Orban, Janez Jansa, de 67 años, durante su tercer mandato de 2020 a 2022, multiplicó los enfrentamientos con la Unión Europea (UE) e intentó silenciar a los medios críticos, alimentando las críticas sobre una deriva iliberal.

El final de la campaña estuvo marcado por el caso Black Cube, nombre de una empresa privada israelí de inteligencia sospechada de estar detrás de la publicación en línea de grabaciones de conversaciones con, entre otros, un lobista, un abogado y un exministro. Estas grabaciones sugieren hechos de corrupción dentro del gobierno saliente. El objetivo supuesto: influir en la elección a favor de Jansa debilitando al saliente Robert Golob. Jansa reconoció haberse reunido con uno de los responsables de Black Cube pero negó cualquier implicación en la publicación de los videos.

Contra un aliado del Kremlin

En Hungría no hubo elecciones, pero la Unión Europea decidió desplazar a ese país de sus reuniones sensibles, ante temores de que los representantes del primer ministro ultranacionalista Viktor Orban estén pasando toda la información a Moscú.

“Ahora, esas reuniones se realizarán en formato reducido”, confirmó la publicación Político.

Aliado declarado de Vladimir Putin, por primera vez desde su regreso al poder en 2010, Viktor Orban podría perder su puesto de primer ministro tras las elecciones legislativas del 12 de abril.

El líder del partido de oposición TISZA (Respeto y Libertad), Peter Magyar ATTILA KISBENEDEK - AFP

Los partidarios del cambio en Hungría depositan todas sus esperanzas en Peter Magyar. El partido del actual eurodiputado y líder del partido Respeto y Libertad (Tisza) cuenta con un 44% de las intenciones de voto, según el promedio de las últimas encuestas. Magyar se presenta como proeuropeo, defensor de las libertades públicas, en oposición al primer ministro saliente. Desde su regreso al poder, Orban ha debilitado a los magistrados, el mundo académico, los medios de comunicación y los derechos de las minorías.

En medio de una campaña brutal contra su oponente, la estrategia de Orban es simple: robar el protagonismo a Magyar, presentar a Ucrania como el verdadero enemigo y a las elecciones como una amenaza existencial de la cual él está salvando a la nación.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, flanqueado por: el líder del Partido por la Libertad, el neerlandés Geert Wilders; la exlíder del partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional, Marine Le Pen; el viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini; el político flamenco Tom Van Grieken; y el ex viceprimer ministro de Letonia, Ainars Slesers. ATTILA KISBENEDEK - AFP

En uno de sus últimos intentos desesperados para dar vuelta las elecciones, el premier húngaro organizó esta semana una nueva reunión de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), con una asistencia plagada de figuras de marcadas simpatías pro-rusas. Entre ellos, Alice Weidel, la líder del partido de extrema derecha alemán AfD, cuyas conexiones con el Kremlin son sustanciales y claras; Andrej Babiš, primer ministro checo que se opone a cualquier ayuda adicional a Ucrania; Irakli Kobakhidze, primer ministro georgiano y líder del partido pro-Kremlin Sueño Georgiano; y el presidente argentino Javier Milei.

Triunfo conservador en Alemania, Francia y República Checa

En Alemania, el partido conservador Unión Demócrata-Cristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz, desbancó este domingo al Partido Socialdemócrata (SPD) en su bastión de Renania-Palatinado, donde había gobernado durante 35 años. Los demócrata-cristianos de Friedrich Merz obtuvieron el 31% de los votos frente al 25,9 % del Partido Socialdemócrata (SPD).

No obstante, al mismo tiempo, la ultraderecha más que duplicó sus votos de la elección anterior y se convirtió en tercera fuerza. El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) subió 11 puntos y registró su mejor resultado en Alemania Occidental, con el 19,5 % de los sufragios.

Los conservadores del canciller alemán Friedrich Merz desbancaron al Partido Socialdemócrata de centroizquierda en las reñidas elecciones estatales en las que la extrema derecha también obtuvo importantes avances TOBIAS SCHWARZ - AFP

En Francia, la extrema derecha de la Reunión Nacional (RN) y la ultraizquierda de La Francia Insumisa (LFI) no consiguieron el domingo aprovechar el éxito del primer turno de las municipales imponiéndose en las grandes ciudades del país, que quedaron en manos de los partidos republicanos tradicionales.

Si bien es cierto que ambas formaciones ganaron terreno en las pequeñas ciudades, demostrando un auténtico avance en sus implantaciones locales, fue la derecha republicana quien capitalizó el domingo la tensión ambiental a pesar de su fracaso rotundo en la capital, que quedó en manos del Partido Socialista (PS). El PS, que además de París consiguió también conservar grandes urbes como Marsella, fue sancionado donde, traicionando su palabra, se alió con LFI.

A 13 meses de las elecciones presidenciales, esta segunda vuelta de las municipales permitió observar el comportamiento de los electores frente a estos acercamientos inéditos. La conclusión es contundente: aliarse con los extremos hace perder.

El alcalde electo de París, Emmanuel Grégoire KENZO TRIBOUILLARD - AFP

En República Checa decenas de miles de ciudadanos –200.000 según los organizadores– manifestaron el sábado 21 de marzo en Praga contra el gobierno nacionalista del multimillonario Andrej Babis, denunciando “la arrogancia del poder”. El movimiento ciudadano independiente “Un millón de momentos para la democracia”, que organizó la manifestación, acusó al gobierno de “minimizar” las amenazas representadas por Rusia, invadida por Ucrania en 2022.

Andrej Babis, en el cargo desde diciembre de 2024, dirige un gobierno tripartito compuesto por su partido, ANO, y dos formaciones aliadas euroescépticas, el partido de extrema derecha SPD y La Voz de los Automovilistas.

“Un millón de momentos para la democracia” también denunció la intención del gobierno de tomar el control de los medios públicos. “La arrogancia del poder crece y los políticos extremistas toman nuestro país como rehén”, declararon los organizadores en Facebook. Los manifestantes también acusaron a Andrej Babis y Tomio Okamura, presidente del SPD y presidente del Parlamento, de abusar de su inmunidad parlamentaria para evadir procesos penales. Babis enfrenta cargos por fraude en subvenciones europeas, mientras que Okamura es procesado por incitación al odio.