La estrategia que usa Alemania como llave para volver a las libertades cotidianas

BERLÍN.- ¿Quieren comer en el interior de un restaurante de Berlín? Hay que hisoparse. ¿Querés pasar la noche en un hotel o entrenar en el gimnasio? Lo mismo.

Para los millones de alemanes que todavía no han sido vacunados, la clave de la libertad con Covid llega en forma de hisopo nasal, los centros de testeo rápido se multiplican en toda Alemania a una velocidad digna del país de las “autobahn”.

Ese es el nuevo destino de los bares y boliches abandonados que debieron reconvertirse. Los centros de testeo también se instalan en carpas para eventos redestinadas ad hoc.

Alemania es uno de los pocos países que está apostando fuertemente a los testeos —además de las vacunas—, para derrotar la pandemia. La idea es detectar a personas potencialmente infectadas antes de que participen de situaciones masivas en restaurantes y salas de concierto, donde puedan propagar el virus.

Filas para acceder a un test rápido de coronavirus en Saarbrücken LAETITIA VANCON - NYTNS

El sistema alemán es la contracara de lo que ocurre en Estados Unidos, donde en muchos lugares la gente ya cena en interiores y transpira junta en los gimnasios prácticamente sin restricciones. Ni siquiera en Gran Bretaña, donde el gobierno ofrece testeos gratuitos y desde enero se han hecho más de 50 millones de hisopados a niños en edad escolar, los testeos de antígenos son parte de la vida cotidiana de la mayoría de los adultos.

Pero en Alemania la gente que quiere participar en diversos tipos de actividades sociales bajo techo o que quiere recibir servicios de atención personal tiene que presentar un testeo rápido negativo de las últimas 24 horas.

Actualmente hay unos 15.000 centros de testeo provisorios en toda Alemania, y más de 1300 de ellos están en Berlín. Los centros son financiados por el Estado, que ya ha gastado cientos de millones de euros en esa improvisada red de atención. Y en el gobierno hay un equipo de trabajo liderado por dos ministros que se asegura de que las escuelas y guarderías tengan suficientes kits para testear a los niños al menos dos veces por semana.

Un teatro con público en Saarbrücken, a medida que se distienden las medidas por el coronavirus LAETITIA VANCON - NYTNS

Por otra parte, los kits personales de auto-testeo llenan las góndolas de los supermercados, las farmacias y las estaciones de servicio desde que salieron al mercado, a principios de este año.

En Alemania, los expertos dicen creer que los hisopados están ayudando a disminuir el número de casos, pero las evidencias son escasas.

“Observamos que acá la tasa de contagios está cayendo más rápidamente que en otros países con una cantidad similar de vacunados”, dice el profesor Ulf Dittmer, director de virología del hospital universitario de Essen, en el oeste alemán. “Y creo que en parte se debe a los testeos masivos”.

Líder en testeos

Casi el 23% de los alemanes ha recibido ambas dosis de la vacuna, y ellos no tienen que presentar un testeo negativo. Otro 47% que ha recibido una dosis de la vacuna y los que todavía no recibieron ninguna tienen que presentar el resultado del testeo, por más que en la última semana de martes a martes hubo un promedio de apenas 20,8 infecciones cada 100.000 personas, una cifra que no se veía desde principios de octubre, antes del inicio de la segunda ola.

Alemania ha sido un líder mundial en testeos generalizados desde que arrancó la pandemia. De hecho, fue uno de los primeros países en desarrollar una prueba para detectar el coronavirus, y se basó en el resultado de los testeos para identificar los contactos estrechos y romper las cadenas de contagio. Ya a mediados del año pasado, todos los alemanes que volvían de vacaciones de algún país con altas tasas de infección eran hisopados a su regreso a Alemania.

Una técnica prepara un testeo rápido de Covid-19 en Alemania LAETITIA VANCON - NYTNS

Los testeos actuales merecen especial atención porque al inicio de la campaña de vacunación en Alemania fue relativamente lento. El país se aferró a la decisión de la Unión Europea de comprar de vacunas como bloque regional, y quedó trabado cuando Bruselas no logró entregar las vacunas que había prometido. Estados Unidos ha vacunado completamente a una porción de casi el doble de su población.

El profesor Dittmer dice que aunque los testeos de antígenos son menos exactos que las pruebas de PCR, que demoran más en procesarse, igual son buenos para detectar a personas con cargas virales altas, o sea los que representan un mayor riesgo de contagio para los demás. El sistema de los testeos no ha estado exento de críticas. La generosa financiación del gobierno tuvo el objetivo de simplificar la realización de la prueba y facilitar la creación de los centros de hisopado, una reacción política a la lenta y burocrática campaña de vacunación.

Y ese boom ha dado lugar a acusaciones de despilfarro. El ministro de salud de Alemania, Jens Spahn, tuvo que dar explicaciones ante los legisladores, tras el surgimiento de acusaciones de corrupción en las últimas semanas.

Durante marzo y abril, el gobierno federal gastó 576 millones de euros —704 millones de dólares—, en su programa de testeos. Las cifras de mayo, cuando se multiplicó la cantidad de centros de testeo privados, aún no han sido publicadas.

Si bien las pruebas rápidas también están disponibles en otros países, no suelen ser la piedra angular de la estrategia diaria para una vuelta a la normalidad.

En Estados Unidos, las pruebas de antígenos están disponibles en todos lados, pero la estrategia nacional para la reapertura no incluye la masificación de los hisopados. En la ciudad de Nueva York, algunos lugares culturales, como el Park Avenue Armory, ofrecen pruebas rápidas de antígenos “in situ”, como una alternativa a la presentación del estado de vacunación para poder ingresar, pero es un caso infrecuente. La vacunación generalizada también ha reducido la demanda de testeos rápidos.

En Francia, mostrar una prueba de recuperación reciente del Covid-19, de vacunación, o de un hisopado negativo es obligatorio solo para eventos o lugares donde concurren más de 1000 personas. Los italianos solo tienen que presentar un testeo negativo para asistir a bodas, bautizos u otras ceremonias importantes, o para viajar fuera de su región de residencia.

The New York Times

Traducción de Jaime Arrambide

Christopher F. Schuetze Melissa Eddy

The New York Times