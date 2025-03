La historia de la mujer que fue encerrada injustamente en un hospital psiquiátrico durante 45 años

Una mujer con autismo y discapacidad cognitiva fue encerrada por error en un hospital psiquiátrico en Reino Unido durante 45 años. Y su encierro comenzó cuando tenía apenas 7 años de edad. La mujer, que se cree es originaria de Sierra Leona y a quienes las autoridades locales identifican con el nombre de Kasibba para proteger su identidad, también estuvo recluida en solitario durante 25 años. Kasibba no puede hablar y no tiene familiares que puedan hablar por ella. Una psicóloga que conoce el caso le dijo a la BBC cómo había comenzado una batalla de 9 años por sacarla de ese lugar

Por su parte, el departamento de Salud del gobierno británico le dijo a la BBC que era inaceptable que hubiera tantas personas discapacitadas todavía alojadas en hospitales psiquiátricos. Las autoridades agregaron que esperan que una reforma a la ley de salud pueda prevenir la detención inapropiada de pacientes en estos centros de salud mental.

Más de 2000 personas con autismo y problemas de aprendizaje permanecen recluidas en hospitales psiquiátricos en Inglaterra, entre ellas unos 200 niños. Por años, el gobierno solicitó que sean trasladados a un servicio comunitario para su tratamiento, porque no tienen enfermedades mentales.

El gobierno británico había prometido tomar acciones después de que una investigación de la BBC en 2011 expuso el abuso al que eran sometidas personas con discapacidades cognitivas en un hospital británico cerca de la ciudad de Bristol. Pero, no lograron alcanzar los objetivos clave en Inglaterra. En las últimas semanas, en su plan para 2025-26, el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) dijo que su objetivo era reducir la dependencia de la atención hospitalaria en salud mental para personas con problemas de aprendizaje y autismo, logrando una reducción de al menos 10%.

La doctora Patsie Staite ha trabajado el caso de Kasibba desde hace seis años

Sin embargo, Dan Scorer, jefe de políticas y asuntos públicos de la ONG Mencap, no está particularmente impresionado por la promesa. “Hay centenares de personas todavía encerradas y que ya deberían estar libres y recibir el apoyo de la comunidad, porque no hemos visto el progreso que se supone iban a lograr”, dijo.

“Peligrosa y saca ojos”

La doctora Patsie Staite supo de la retención de Kasibba en 2013 cuando comenzaba su carrera en psicología clínica y, como principiante, hizo una revisión rutinaria del caso. “Nunca había visto a nadie en la situación en que ella estaba. Y me impactó mucho que todo esto fuera legal”, le dijo Staite a la BBC.Señala que la legitimidad del entorno hospitalario enmascaraba la realidad en la que vivía Kasibba, que “a veces estaba encerrada más de 23 horas al día”.

De vuelta en el hospital donde alojaban a Kasibbaa -y que no se puede nombrar para proteger la identidad de la mujer-, Staite señala un hueco en la reja. Esta parte fue cortada para que Kasibba pudiera ver a las personas caminar afuera del pabellón donde estaba recluida.

Se cree que Kasibba, quien ahora tiene unos 50 años, fue traficada desde Sierra Leona antes de cumplir 5 años. Vivió en un hogar de menores, pero el lugar cerró y a la edad de 7 años la llevaron a un centro de salud mental para estadías prolongadas.

Staite anota que el personal del hospital describió a Kasibba como “peligrosa” y “sacaojos”. Pero, la doctora descubrió en todo su historial médico solo un hecho de violencia que pudo haber llevado a esa generalización. Ocurrió cuando Kasibba tenía 19 años, antes de que fuera puesta en aislamiento a largo plazo. Ese día la sirena de la alarma de incendio se activó y el edificio tuvo que ser evacuado. El sonido de la alarma afectó a Kasibba que, en medio de la evacuación, fue interceptada por otra paciente a quien arañó y causó un corte en uno de sus ojos.

“Esa fue la forma en la que se habló del incidente desde entonces, diciendo que ella era una ‘sacaojos’ y que le había causado mucho daño a la otra persona”, explica Staite. Pero “no es totalmente cierto”, señala la doctora, que una mujer de mediana edad con problemas de aprendizaje y que vivió en un hospital mental por décadas pueda ser tan peligrosa.

Tras meses de trabajo, Staite envió un reporte de 50 páginas al consejo local del distrito de Camden, en Londres, que fue la autoridad que envió a Kasibba a ese hospital. Allí señalaba que ya se había establecido que la mujer no tenía una enfermedad mental y concluía que no era peligrosa y podía vivir en comunidad. Un equipo de trabajo social y de salud, que se llamaba a sí mismo “el comité de escape”, se formó en 2016 con una sola misión: liberar a Kasibba.

La reacción

Lucy Dunstan, de la organización para los derechos de los discapacitados Changing Our Lives, fue designada para ser la defensora independiente de Kasibba y para armar un caso contundente que argumentara que era seguro dejarla salir del hospital. Pero, eso solo podía ser autorizado por la llamada Corte de Protección, que toma las decisiones en los casos de individuos que no tienen capacidades mental para hacerlo por sí mismos.

Dunstan señala que, cuando conoció a Kasibba, el personal del hospital se la presentó como la “sacaojos”. Ella recuerda verla a través de una pequeña ventanilla en la puerta del espacio donde estaba recluida. “Ella simplemente estaba recostada en el sofá. Era una habitación muy vacía. Su vida estaba completamente empobrecida”, anotó.

Tuvieron que pasar seis años desde ese primer encuentro hasta que la defensora le pudo decir a Kasibba que la Corte de Protección había determinado que podía salir. “Lloré. Sentí alivio. También admiración por ella. Orgullo. Porque no se trata de lo que yo había hecho, era lo que ella había hecho y les había mostrado”, explicó.

Ahora Kasibba vive integrada a la comunidad con el apoyo de trabajadores sociales, quienes intentan comunicarse con ella con gestos suaves y claros. El encargado de su cuidado dice que ella ama la moda, que está orgullosa de sus orígenes y le gusta interactuar socialmente. “Tiene un sentido del humor admirable. Es un hermoso ser humano. Después de estar dos semanas con ella, vino y me dio un abrazo. Ella no es una ‘sacaojos’”, explicó el coordinador de los cuidados.

Una nueva ley

La ley de Salud Mental que está en proceso de ser aprobada en el parlamento británico señala que las personas con autismo o discapacidades cognitivas que no tengan enfermedades mentales no deben ser retenidas en un hospital psiquiátrico. Pero, el gobierno señaló que no va a realizar ningún cambio hasta asegurarse que existe suficiente apoyo alternativo en la comunidad. Y seguirá permitiendo la reclusión en los hospitales por un plazo 28 días para someter a los pacientes a exámenes.

Jess McGregor, directora ejecutiva de adultos y salud de Camden, dijo que era una “tragedia” que Kasibba haya pasado la mayor parte de su vida internada en el hospital. “Personalmente tengo que disculparme. Ella no debería haber pasado por lo que pasó”, explica.

El fideicomiso de salud mental del NHS, cuyo nombre no puede ser usado para proteger la identidad de Kasibba, dijo que en ningún momento se cuestionó la atención que suministraron y que su servicio fue calificado como sobresaliente por la Comisión de Calidad de la Atención. El fideicomiso le dijo a la BBC que cualquier persona asignada al aislamiento a largo plazo tenía acceso a un lugar independiente con su propio dormitorio, baño, sala y jardín.

También explicó que desde 2010 trabaja con las autoridades locales para implementar planes para dar de alta y apoyar a todos los residentes de largo plazo, para que estos recibieran un tratamiento más adecuado, de ser posible dentro de los centros comunitarios, pero que estuvieron impedidos de hacerlo por un caso legal presentado por familias de otros pacientes. Y añadió que su personal había trabajado incansablemente durante años apoyando a las autoridades locales para crear servicios de apoyo en la comunidad y pudieron cerrar con éxito el servicio en 2023.

*Por Carolyn Atkinson y Ben Robinson

Por BBC Mundo

