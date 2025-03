“Lidiar con un cadáver”: qué sucede cuando un pasajero muere en un avión

Si un pasajero muere a bordo de un vuelo, los miembros de la tripulación, como Jay Robert, deben pensar rápido. “Pasamos de ser personal de servicio a salvavidas y luego a funerarios, lidiando con cuerpos sin vida y controlando a la multitud”, dice el hombre de 40 años. “Tenemos que calcular ‘de acuerdo, todavía tenemos que servir el desayuno o la cena a 300 personas y, al mismo tiempo, tenemos que lidiar con esta situación’”.

Jay, supervisor de cabina de una importante aerolínea europea y exmiembro de tripulación de Emirates, tiene más de una década de experiencia trabajando en aviones. Como todo personal de cabina, fue entrenado para manejar la muerte de pasajeros, aunque solo experimentó una en primera persona.

Dice que las muertes en los aviones son “muy poco comunes” y que las personas tienen más probabilidades de fallecer en vuelos largos debido al impacto físico de estar inmóviles durante mucho tiempo. Algunos tripulantes de cabina no llegan nunca a tener que enfrentar una muerte a bordo durante sus carreras, agrega.

Los asistentes de vuelo son entrenados para enfrentar situaciones complejas, como la muerte de un pasajero Getty Images

Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine en 2013 concluyó que morir en un vuelo es “raro”. La investigación, que revisó las llamadas de emergencia de cinco aerolíneas a un centro de comunicaciones médica entre enero de 2008 y octubre de 2010, encontró que el 0,3% de los pacientes que tuvo una emergencia médica durante un vuelo murieron.

El mes pasado, una pareja australiana habló sobre la “traumática” experiencia que vivieron al tener que sentarse al lado de un cadáver en un vuelo desde Melbourne a Doha, luego de que una mujer muriera durante el viaje. Mitchell Ring y Jennifer Colin dijeron que la tripulación de cabina ubicó el cadáver de la mujer, cubierto en mantas, al lado de Ring, por las cuatro horas restantes de vuelo sin ofrecerle cambiarse de asiento.

Qatar Airways respondió que siguió los protocolos adecuados, aunque se disculpó por “cualquier inconveniente o angustia que este incidente haya podido causar”. La BBC habló con miembros de la tripulación de cabina y otros expertos en aviación sobre cómo se manejan usualmente las muertes en pleno vuelo, cuáles son las reglas para almacenar cadáveres en los aviones y cómo es trabajar en un vuelo cuando alguien falleció.

Si el pasajero puede sobrevivir el piloto puede desviarse para que reciba atención médica Getty Images

El personal de vuelo no puede certificar una muerte, esto debe hacerlo personal médico. A veces, ocurre en el avión si hay alguien calificado a bordo, pero con mayor frecuencia se realiza al aterrizar. La mayoría de las aerolíneas siguen las directrices de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) sobre qué hacer si un pasajero es presuntamente declarado muerto, aunque las políticas varían ligeramente según la aerolínea.

“Es muy probable que el cuerpo se deje en un asiento vacío”

En una emergencia médica, la tripulación de cabina administra primeros auxilios y busca la ayuda de cualquier pasajero que fuera profesional de la salud, mientras que el capitán utiliza un sistema de telecomunicaciones para recibir instrucciones de médicos de emergencia en tierra, según Marco Chan, expiloto comercial y profesor senior en la Universidad de Buckinghamshire New. Si fuera necesario, el capitán desvía el vuelo lo antes posible. Sin embargo, no siempre es posible salvar a un pasajero.

Si se presume que un pasajero falleció, sus ojos deben cerrarse y debe colocarse en una bolsa para cadáveres si está disponible. De lo contrario, debe cubrirse con una manta hasta el cuello, según las directrices de la IATA. Los aviones tienen un espacio muy limitado, por lo que encontrar un lugar adecuado para colocar el cuerpo sin molestar a otros pasajeros ni comprometer la seguridad del avión es un desafío. Según la IATA, el cuerpo debe trasladarse a un asiento alejado de otros pasajeros o a otra zona del avión, si es posible. Pero, si el avión está lleno, generalmente se devolvería a su propio asiento.

En un avión estrecho -los que se usan típicamente para vuelos de corta distancia- no hay suficiente espacio a bordo “para realmente proteger a los otros pasajeros de lo que sucedió”, dice Ivan Stevenson, profesor asociado de Gestión de Aviación en la Universidad de Coventry. El espacio en estos aviones es “muy, muy reducido”, señala. “Si alguien muere a bordo de un avión como ese es muy probable que deba ser colocado en un asiento” vacío. Stevenson reconoce que es “muy desafortunado, muy desagradable”, pero la tripulación debe priorizar la seguridad del avión.

Jay explica que los asistentes de cabina “tratarán de dar algo de dignidad al cuerpo del fallecido”, ubicándolo en un pasillo vacío y utilizando cortinas, mantas y luces tenues, pero puede que no tengan muchas opciones. El cadáver no puede colocarse en la cocina del avión porque podría bloquear una salida de emergencia. Tampoco puede dejarse en los pasillos en caso de una evacuación de emergencia ni colocarse en la zona de descanso de la tripulación en un vuelo de larga distancia, recalca.

Los espacios al interior del avión no siempre colaboran Getty Images

El supervisor de cabina dice que además es físicamente complejo maniobrar un cadáver en un espacio tan reducido. Esto es lo que pasó en el caso de Qatar Airways, donde Ring dijo que la pasajera fallecida no pudo ser trasladada por el pasillo. Un avión se desviaría para salvar la vida de un pasajero en caso de una emergencia médica, pero, según expertos en aviación y la tripulación de cabina, generalmente no lo haría si el pasajero ya ha sido declarado muerto. “No tiene sentido desviar el vuelo”, señala Chan.

El capitán informará lo antes posible tanto al centro de operaciones de la aerolínea como al control de tráfico aéreo sobre la muerte del pasajero, y al aterrizar, las autoridades locales recibirán al avión, explica Stevenson. Si el pasajero viajaba solo, las autoridades locales o un representante de la aerolínea se encargarán de contactar a su familia.

“Lo sostuve en mis brazos en los últimos momentos de su vida”

Ally Murphy, quien conduce el Red Eye Podcast, donde entrevista a auxiliares de vuelo, experimentó la muerte de un pasajero durante un vuelo en sus 14 años de trabajo como tripulante de cabina. Un pasajero que viajaba solo desde Accra, Ghana, a Londres se desmayó en su asiento. Después de que el pasajero sentado a su lado alertara a la tripulación, se dieron cuenta de que no respiraba con normalidad y no tenía pulso.

La tripulación trasladó al hombre a la cocina del avión para practicarle reanimación cardiopulmonar (RCP). “Estás atrapado en una lata de metal que no está diseñada para moverte con facilidad”, recuerda Ally. Sin embargo, había más espacio de lo habitual en la cocina porque los carritos de comida estaban fuera para el servicio.

Ally y otro miembro de la tripulación realizaron RCP durante 40 minutos sin éxito. El capitán entonces decidió desviar el avión a Lyon, Francia, y aunque Ally y su colega sabían que debían abrocharse el cinturón para el aterrizaje, continuaron realizando la reanimación durante todo el tiempo, cuenta ella. “No queríamos dejarlo”.

Tras aterrizar, los paramédicos se llevaron al pasajero. Fue declarado muerto debido a un aneurisma aórtico abdominal, recuerda Ally. “Lo sostuve en mis brazos en los últimos momentos de su vida”, dice. “Probablemente, él habría elegido a otra persona para eso, pero me tuvo a mí”.

El personal de vuelo no puede certificar una muerte, esto debe hacerlo personal médico Getty Images

Luego de que el avión reanudó el viaje tras el desvío, los pasajeros estaban “bastante callados y sombríos”, dice. Pero al llegar al aeropuerto de destino, un pasajero comenzó a gritarle porque había perdido su vuelo de conexión. “Es la única vez en mi vida que mandé o a un pasajero a cierto lugar”, dice.

Presenciar la muerte de un pasajero fue una experiencia traumática para Ally. “Me fui a casa, me senté en la bañera y lloré. Pude sentir el aliento del hombre durante una semana”, recuerda. “Fue un poco traumático durante un periodo. No pude ver nada relacionado con RCP por mucho tiempo”. Según Jay, a la tripulación de cabina se le ofrece apoyo luego de la muerte de un pasajero, incluyendo terapia y la opción de tener unos días libres en su horario para procesar lo sucedido.

Ally y sus colegas tuvieron una reunión con la aerolínea después del fallecimiento del pasajero, donde les aseguraron que habían hecho todo lo posible. Después de eso, pudo ser reemplazada por una amiga durante un mes, ya que se sentía “un poco en estado de shock”.

Dado que la tripulación de cabina no está acostumbrada a enfrentar la muerte de pasajeros, puede ser una experiencia especialmente angustiante cuando ocurre, explica Jay. “No somos médicos, no somos enfermeros”, sostiene. “Aunque estamos entrenados para lidiar con esto, no lo enfrentamos todos los días, así es que realmente no somos inmunes a ello”.

*Por Grace Dean

Por BBC Mundo

BBC Mundo