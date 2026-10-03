La inédita maniobra de Trump para lograr la sanción de una ley: publicó el número de un senador aliado para que los ciudadanos lo llamen

Fiel a su estilo, Donald Trump incorporó un nuevo método de presión para lograr sus objetivos. En las últimas horas, compartió el número de celular de Tom Cotton, un senador aliado del Partido Republicano, con el objetivo de que los ciudadanos estadounidenses lo llamen, y, de esa forma, quebrar su resistencia a apoyar la denominada Ley de Protección de la Luz Solar, que establece la permanencia durante todo el año del horario de verano (primavera-otoño) en el país.

La iniciativa tuvo media sanción en la Cámara de Representantes en julio y solo requiere el visto bueno del Senado para convertirse en ley. Sin embargo, el debate se estancó, motivo por el que Trump instó a sus seguidores a llamar a Cotton, uno de los republicanos que rechaza el proyecto.

El primer mensaje de Trump @DonaldTrump

“Tom Cotton, un amigo mío, está bloqueando un proyecto de ley muy importante. Se llama ‘Ley de Protección de la Luz Solar’ o ‘Ley para No Cambiar la Hora Dos Veces al Año’”, manifestó el mandatario en la red Truth Social.

Según Trump, la ley permitiría evitar que los relojes se cambien dos veces al año -debido a que en el horario de verano se adelanta una hora en Estados Unidos-, lo cual generaría que la ciudadanía cuente con “más sol por la tarde que temprano en la mañana”.

“El PGA TOUR [el circuito de golf más importante], por ejemplo, necesita más luz diurna por la tarde para poder terminar sus torneos. Lo mismo ocurre con los golfistas, tenistas, cazadores y, quizás lo más importante, los agricultores que desean más luz diurna para jugar o trabajar”, indicó el presidente norteamericano.

El presidente Trump Getty Images

Y agregó: “Más del 65% quiere más sol por la tarde, el horario de verano (¡como está ahora!), pero el 100% no quiere cambiar la hora dos veces al año. Quieren, como dicen, ¡que el reloj se quede fijo! ¿Quién no? Es muy costoso para nuestra nación, sobre todo en lugares con campanarios altos y peligrosos, como iglesias y edificios municipales. Casi todos quieren que se apruebe la Ley de Protección de la Luz Solar, excepto Tom Cotton".

En ese marco, publicó el número de Cotton e instó a la gente de Arkansas a comunicarse con él para “hacerle saber” que la aprobación de la ley resultaría en una “gran victoria bipartidista” para el Senado y para Estados Unidos.

Cotton, a la derecha, junto a una maestra que ganó un premio en Arkansas @TomCotton

Tras el silencio inicial, el senador decidió responderle a Trump mediante un posteo en X. “A nadie le gusta cambiar la hora, ni siquiera a mí, pero el Congreso ya ha implementado el horario de verano permanente varias veces y lo ha derogado en cada ocasión, una vez que los estadounidenses experimentaron amaneceres absurdamente tardíos en invierno. Los habitantes de Arkansas no quieren que sus hijos vayan a la escuela en la oscuridad total, y yo siempre daré prioridad a Arkansas”, escribió.

La respuesta del dirigente republicano no tardó en llegar. “Si Tom Cotton priorizara Arkansas, les daría una hora extra de luz diurna y, lo que es más importante, no tendrían que correr por sus casas, granjas, lugares de trabajo y demás, dos veces al año, para cambiar la hora, y a menudo olvidándose de hacerlo. Eso sí que es priorizar Arkansas, y lo sé porque, a diferencia de Tom, ¡gané en ese gran estado tres veces y por casi 40 puntos!“, afirmó.

La respuesta de Cotton @TomCotton

Además, resaltó que en las encuestas la idea de que se fijen los horarios de verano está 65 a favor contra 35 en contra y señaló que incluso se demostró que mantener esa hora ayudaría a detener el crimen.

“No querer cambiar sus numerosos relojes, incluyendo los de los campanarios de las iglesias y los edificios municipales, es, sin duda, un problema del 100%. ¡Toma la victoria, Tom, simplemente toma la victoria! ¡La necesitas y también nuestro amado Partido Republicano!“, cerró Trump.