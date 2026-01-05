La justicia francesa condenó a diez personas por ciberacoso contra Brigitte Macron

PARÍS - La justicia francesa declaró hoy a diez personas culpables de ciberacoso contra Brigitte Macron, esposa del presidente francés, por difundir en línea afirmaciones falsas sobre su género y sexualidad, incluidas acusaciones “denigrantes” de que nació hombre.

El tribunal de París condenó a ocho de los acusados a penas de entre 4 y 8 meses de prisión en suspenso por su “voluntad de perjudicar a la denunciante” en términos “denigrantes” sobre su sexo y su “presunta pederastia”, dijo su presidente, Thierry Donard. Un noveno acusado fue condenado a seis meses de prisión firme por ausentarse del mediático juicio.

A las diez personas juzgadas se les impuso el seguimiento de un curso de concienciación sobre el ciberacoso y el pago de una multa solidaria de 10.000 euros. “Las publicaciones repetidas han tenido efectos perjudiciales acumulativos”, declaró el tribunal.

Brigitte Macron fue víctima de falsas informaciones sobre pedocriminalidad por su relación con el presidente francés Emmanuel Macron, a quien conoció cuando este era menor de edad Laurent Cipriani - AP POOL

El caso se remonta a 2024 cuando la primera dama de Francia denunció ante la justicia que los rumores sobre su presunta transexualidad afectaron a su entorno y a ella misma, y explicó que sus nietos escucharon que “su abuela es un hombre”.

Las informaciones falsas comenzaron con la elección de Macron en 2017 y se volvieron virales, especialmente en Estados Unidos de la mano de la podcaster de extrema derecha Candace Owens, cercana al movimiento trumpista MAGA y a quien los Macron demandaron. “Yo lucho constantemente. Quiero ayudar a los adolescentes a luchar contra el acoso; si no doy el ejemplo, va a ser difícil”, señaló el domingo Brigitte Macron sobre sus denuncias que llevaron a juicio a los acusados en Francia.

Su abogado, Jean Ennochi, señaló que “lo importante es que haya entrenamientos inmediatos de concienciación sobre el ciberacoso, y para algunos de los acusados, una prohibición de usar sus cuentas de redes sociales”. La primera dama no asistió al juicio de dos días en octubre pasado.

El abogado de Brigitte Macron, Jean Ennochi, tras conocerse la condena Aurelien Morissard� - AP�

Los individuos - ocho hombres y dos mujeres de entre 41 y 65 años - fueron acusados de haber publicado numerosos comentarios afirmando falsamente que la esposa del presidente Emmanuel Macron nació hombre y comparando su diferencia de edad de 24 años con la pedofilia. Algunas de las publicaciones fueron vistas decenas de miles de veces.

Ante una sala abarrotada, la hija de la víctima, Tiphaine Auzière, testificó sobre lo que describió como el “deterioro” de la vida de su madre desde el acoso en línea. “Ella no puede ignorar las cosas horribles que se dicen sobre ella”, dijo Auzière al tribunal. Afirmó que el impacto se ha extendido a toda la familia, incluidos los nietos de Macron.

Tiphaine Auzière, la hija de Brigitte Macron, al llegar a la sala del tribunal Christophe Ena� - AP�

Durante el juicio, la mayoría de los acusados expresaron su indignación por tener que justificar comentarios “satíricos” e invocaron la libertad de expresión o el derecho a informar de una verdad, a su juicio, “escondida”, y dijeron que no entendían por qué estaban siendo procesados.

Las autoridades judiciales francesas no revelaron los nombres de los acusados, pero algunos hicieron públicos sus nombres al ser entrevistados. Uno de los acusados, un administrador de activos inmobiliarios, recibió una sentencia de seis meses de prisión. Según la ley francesa, la sentencia podrá cumplirse en su domicilio, posiblemente usando una tobillera o siguiendo otros requisitos establecidos por un juez.

La acusada Delphine Jegousse, de 51 años, conocida como Amandine Roy y que se describe a sí misma como médium y autora, se considera que jugó un papel importante en la difusión del rumor después de que publicara un video de cuatro horas en su canal de YouTube en 2021. Se le impuso una sentencia de prisión de seis meses.

La acusada Delphine Jegousse, conocida como Amandine Roy Michel Euler� - AP�

La cuenta X de Aurélien Poirson-Atlan, de 41 años, conocido como Zoé Sagan en las redes sociales, fue suspendida en 2024 después de que su nombre fuera citado en varias investigaciones judiciales. Poirson-Atlan recibió una sentencia de prisión de ocho meses, junto con otro acusado, un galerista.

El único acusado que no recibió una sentencia de prisión fue un profesor, quien se disculpó durante el juicio. Tendrá que asistir al curso de concienciación sobre el ciberacoso. A varios se les suspenderá el acceso en línea durante seis meses en las redes sociales donde hicieron sus publicaciones. Las sentencias fueron proporcionales a la gravedad de los comentarios, enfatizó el tribunal.

El autor francés Aurélien Poirson-Atlan, también conocido como Zoe Sagan STEPHANE DE SAKUTIN� - AFP�

El cuestionamiento del sexo biológico de esposas de mandatarios o de ex primeras ministras es una táctica de desinformación usada habitualmente en las redes sociales para desgastar liderazgos políticos. La ex primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern, la ex primera dama estadounidense Michelle Obama o Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, han sido blancos de este tipo de rumores.

El caso donde hoy recayó sentencia sigue años de teorías de conspiración que alegan falsamente que Brigitte Macron nació bajo el nombre de Jean-Michel Trogneux, que en realidad es el nombre de su hermano. La justicia francesa ya había condenado en 2024 a Roy por esta difamación, pero fue absuelta en apelación. Los denunciantes recurrieron la absolución.

El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron Thomas Padilla - AP

Emmanuel Macron, de 48 años, y su esposa, de 72 años, que están casados desde 2007, se conocieron por primera vez en la escuela secundaria donde él era estudiante y ella era profesora. Brigitte Macron, 24 años mayor que su esposo, entonces se llamaba Brigitte Auzière, una madre casada de tres hijos.

Agencias AP y AFP