Rusia realizó un brutal ataque en Kiev con drones y misiles que dejó al menos 10 muertos y 48 heridos

En el marco de un estancamiento en los esfuerzos para alcanzar la paz, Rusia realizó un ataque masivo de drones y misiles al centro Kiev, la capital de Ucrania, durante la madrugada del jueves. Las autoridades locales informaron que hay al menos 10 muertos y 48 heridos, mientras que el presidente Volodimir Zelensky emitió un comunicado en el que repudió el bombardeo.

“Ahora mismo en Kiev, los servicios de emergencia están retirando los escombros de un edificio residencial común tras un ataque ruso. Otro ataque masivo contra nuestras ciudades y comunidades. Matanzas de nuevo. Trágicamente, ya se ha confirmado la muerte de al menos ocho personas [en referencia al primer parte]. Mis condolencias a todas sus familias y seres queridos”, expresó el mandatario en sus redes sociales.

Además explicó que los servicios podrían encontrar aún más gente atrapada bajo los escombros y explicó: “Estos misiles y drones de ataque rusos son una clara respuesta a todo el mundo que, durante semanas y meses, ha estado pidiendo un alto el fuego y una diplomacia auténtica. Rusia prefiere la balística a la mesa de negociaciones. Elige seguir matando en lugar de poner fin a la guerra. Y esto significa que Rusia aún no teme las consecuencias. Rusia sigue aprovechándose de que al menos una parte del mundo hace la vista gorda ante los niños asesinados y busca excusas para Putin”.

El presidente ucraniano exigió que China, que pidió varias veces la implementación de un alto al fuego, tome cartas en el asunto, pero culpó a Rusia de no buscar el fin de la guerra. “La muerte de niños debería, sin duda, despertar mucha más emoción que cualquier otra cosa. Esperamos una respuesta de todos aquellos en el mundo que han pedido la paz, pero que ahora, con mayor frecuencia, guardan silencio en lugar de adoptar posturas de principios”, sostuvo y añadió que es hora de imponer “nuevas y duras” sanciones a Rusia.

Se trató del primer gran ataque combinado ruso en Kiev en semanas, mientras los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra de tres años trataban de avanzar.

El ministro del Interior, Ihor Klymenko, señaló que entre los muertos había dos menores y dijo que se espera que las cifras aumenten. Mientras tanto, los equipos de rescate seguían trabajando en el lugar para sacar a las personas atrapadas bajo los escombros.

Rusia atacó a Ucrania y Zelenski reaccionó. Efrem Lukatsky - AP

Rusia lanzó drones señuelo, misiles de crucero y misiles balísticos, dijo Tymur Tkachenko, jefe de la administración de la ciudad de Kiev. Al menos 20 ubicaciones en siete distritos de Kiev recibieron impactos. Casi 100 edificios resultaron dañados, incluido un centro comercial en el centro de la ciudad, y miles de ventanas fueron destrozadas.

El bombardeo alcanzó la parte central de Kiev, una de las pocas veces que los ataques rusos han llegado al corazón de la capital ucraniana desde el inicio de la invasión a gran escala. Los residentes limpiaban vidrios rotos y escombros de los edificios dañados. En medio de la destrucción, los socorristas buscaban sobrevivientes y sacaban cuerpos, mientras multitudes de residentes se encontraban cerca, esperando que sus familiares fueran rescatados.

Con información de AP.