Trump publica una imagen abrazado por Jesús y profundiza su choque con el Papa

WASHINGTON.– En medio de su feroz disputa con el papa León XIV, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a desatar una fuerte polémica internacional tras publicar en su red Truth Social una nueva imagen de alto contenido religioso: una escena en la que aparece abrazado por Jesús, con una bandera estadounidense de fondo, en una composición cargada de simbolismo político y espiritual.

“Puede que a los lunáticos de la izquierda radical no les guste, pero creo que es bastante linda”, escribió el mandatario estadounidense al compartir la imagen, que rápidamente se viralizó.

El posteo original, proveniente de una cuenta afín, iba aún más lejos: sugería que, frente a “monstruos satánicos” y “asesinos de niños”, Dios estaría “jugando la carta Trump”, reforzando la idea de un liderazgo con aval divino.

La nueva imagen que publicó Trump con Jesús

La publicación no fue un hecho aislado. Forma parte de una serie de contenidos recientes en los que el mandatario ha recurrido a iconografía cristiana para consolidar su narrativa política.

Días antes, había difundido –y luego eliminado– otra imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía con rasgos similares a Cristo realizando una supuesta curación milagrosa, lo que provocó críticas incluso dentro de sectores conservadores y religiosos que consideraron esas representaciones como blasfemas. En redes sociales, teólogos, pastores evangélicos y fieles católicos coincidieron en señalar que la apropiación política de símbolos sagrados no solo resulta ofensiva, sino que además trivializa elementos centrales de la fe.

La foto con la que Trump se presentó como Jesucristo

Tras la publicación, el presidente fue consultado por periodistas en la Casa Blanca sobre si efectivamente se había representado como Jesús. En una curiosa respuesta, el mandatario indicó que en realidad “pensó que (en la imagen) se veía como un médico”, un médico de “la Cruz Roja”.

Ante esta contestación las redes sociales estallaron y replicaron miles de memes sobre Trump como un doctor.

Escalada con el Vaticano

Este nuevo episodio ocurre en paralelo a una escalada de tensión entre Trump y el papa León XIV. El presidente estadounidense ha intensificado sus ataques contra el pontífice, especialmente por su postura frente al conflicto en Medio Oriente.

En una publicación de esta madrugada, Trump cuestionó duramente al Pontífice y sugirió que desconocía la represión del régimen iraní: “¿Podría alguien decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes… y que el hecho de que tenga una bomba nuclear es absolutamente inaceptable?”, escribió.

Trump volvió a disparar en redes sociales contra el papa León

Las críticas no se limitaron a ese mensaje. Días antes, Trump había dejado en claro su malestar con el líder de la Iglesia católica al afirmar que no quería un Papa que cuestionara al presidente de Estados Unidos. Del otro lado, León XIV ha sostenido una postura firme a favor del alto el fuego y del diálogo, e incluso aseguró que no teme a la administración Trump y que seguirá pronunciándose contra la guerra. Desde el Vaticano, colaboradores cercanos al Pontífice dejaron trascender que las declaraciones del mandatario estadounidense fueron recibidas con preocupación, aunque evitaron escalar el tono del conflicto.

Mientras el Papa insiste en un mensaje de moderación y paz, Trump refuerza una narrativa confrontativa que incorpora elementos religiosos para legitimar su liderazgo. Esa tensión se ha trasladado también al terreno electoral y cultural, donde el uso de imágenes religiosas generadas por inteligencia artificial ha abierto un nuevo frente de controversia, incluso entre aliados tradicionales del presidente, que temen un desgaste innecesario en un año políticamente sensible.

🚨 JD VANCE RESPONDS TO POPE LEO:



"When the Pope says that God is never on the side of those who wield the sword — there is more than a THOUSAND year tradition of Just war Theory."



"In the same way that it's important for the vice president of the United States to be careful… pic.twitter.com/fV0CkX93Ga — Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 14, 2026

En ese contexto, el vicepresidente JD Vance salió a respaldar a Trump, aunque con matices. Consultado por la polémica, sostuvo que tanto los líderes políticos como religiosos deben ser cuidadosos al opinar fuera de sus ámbitos. “Así como es importante que el vicepresidente sea prudente en temas de política pública, también lo es que el Papa lo sea en cuestiones teológicas”, afirmó. Y añadió: “Si uno va a opinar sobre temas teológicos, debe asegurarse de que esté fundamentado en la verdad”.

Las declaraciones de Vance reflejan el delicado equilibrio dentro del oficialismo: defender al presidente sin profundizar un conflicto con el mundo católico, un electorado clave en varios estados.

Agencia ANSA y diario The New York Times