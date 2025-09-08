La princesa Ariane nadó en Ámsterdam a beneficio y recibió el apoyo de Máxima

Ariane de Orange-Nassau demostró seguir los pasos de su madre y de sus hermanas, Amalia y Alexia, comprometida con la sociedad de su nación. Es así que, el domingo 7 de septiembre, la menor del matrimonio real entre el rey Guillermo de Holanda y la reina consorte Máxima Zorreguieta nadó a beneficio de una fundación que recauda fondos para hallar una cura contra la esclerosis múltiple (ELA). En el evento se hicieron presentes los monarcas, quienes celebraron en la línea de llegada.

La tercera en sucesión al trono ya tiene 18 años y lejos de continuar con sus estudios de grado, decidió regalarse un año sabático para viajar, experimentar nuevas cosas y tener una vida activa con su pueblo, al igual que lo hicieron sus hermanas. Por ende, la adolescente se adentró en la competencia por los canales de Ámsterdam y recorrió dos kilómetros.

La princesa Ariane se adentró en una nueva hazaña solidaria (Fuente: Instagram/@amsterdamcityswim)

Esto resultó un hito para la Familia Real de los Países Bajos, ya que hace 13 años que no participaban de un evento como este. La última vez lo hizo Zorreguieta por la misma causa. En esa época, la reina consorte conquistó el corazón de los neerlandeses al ser parte de la recaudación de fondos para una institución local. Nadó 2,028 km en 50 minutos, cerca del promedio de su hija.

Ahora Ariane repitió lo que su madre hizo en 2012, con un atuendo de neopreno de color naranja, distintivo para la Casa Real. Esto le dio prestigio y notoriedad a la edición 2025 del Ámsterdam City Swim.

Según informó el medio neerlandés Blauwbloed, “la princesa nadó para recaudar tanto dinero como sea posible para la Fundación ALS. En todo el camino fue animada por sus padres. Después de cincuenta minutos de natación, llegó a la línea de meta y pudo recibir su medalla”.

El grito de aliento de la reina Máxima Zorreguieta a su hija Ariane

Mientras su hija nadó, Guillermo aprovechó para tomarle fotos desde el borde del canal. Además, Zorreguieta la alentó con gritos como: “¡Vamos Ariane!”. La joven representó al equipo Ariane de Jong y fue sin una mera competición, debido a que el foco residió en un fin solidario.

Más allá de la visita de sus padres, la princesa también tuvo como espectador a Mambo, que es el perro Caniche Toy de la familia. Ni bien salió del agua, se pudo ver a la menor del matrimonio real dirigirse hasta su mascota para demostrarle su amor. Asimismo, la reina la besó y le dio caricias en la mejilla.

Máxima Zorreguieta en 2012, como participante del mismo evento benéfico al que asistió su hija Ariane este año (Fuente: VRT News/ Foto - Belga)

Cabe recordar que en mayo de este año Ariane terminó con sus estudios de Bachillerato Internacional en la United World College Adriatic, que se encuentra en Duino, Italia. Del mismo modo que la tradición familiar de instruirse en el extranjero, volvió a Países Bajos para compartir las vacaciones de verano con el resto de su círculo cercano, mientras planea su futuro dentro de los próximos meses, aunque antes, destinará un tiempo al ocio y hacer lo que más le gusta.

El look elegante de Máxima Zorreguieta

La argentina atrajo todas las miradas por el conjunto en tonos blanco que utilizó para el domingo soleado y templado. De acuerdo a los detalles que brindó No More Ufo, lució un vestido de Antigua Kallos con un bolso que diseñó Marina Raphael. También llevó pendientes Olympia Babylonia y una pulsera de la marca Marianna Goulandris.

Máxima utilizó un vestido blanco y gafas de sol (Fuente: Instagram/@eo_blauwbloed)

En cuanto al rey Guillermo Alejandro, asistió con una camisa, un pantalón de vestir oscuro y un par de lentes de sol. Además, incluyó una gorra con el escudo de la Armada Real de los Países Bajos.