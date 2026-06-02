La princesa Leonor, heredera al trono de España, saltó en paracaídas como parte de su entrenamiento militar

La princesa Leonor de Borbón terminó su curso básico de paracaidismo en la base aérea española de Alcantarilla, Murcia. La heredera al trono de España puso en práctica su formación con distintos ejercicios de salto en paracaídas junto a sus compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA).

La actividad forma parte del mismo programa que reciben los miembros de distintas unidades del Ejército del Aire y del Espacio, el Ejército de Tierra, la Armada y la Guardia Civil. Al terminar el programa de instrucción, los participantes recibieron el diploma acreditativo y el distintivo de Cazador Paracaidista.

El video compartido por la Casa Real sobre el entrenamiento

La preparación de la Princesa de Asturias en la AGA, donde cumple su instrucción teórica y práctica como alférez del Ejército del Aire y del Espacio, incluyó también su primer vuelo en solitario en un avión Pilatus PC-21 el pasado 18 de diciembre.

Según reportó la Casa de Su Majestad el Rey, para alcanzar ese entrenamiento, la joven superó la formación teórica, las sesiones de simulador y los vuelos de instrucción previstos en el plan de enseñanza militar.

El aprendizaje en la academia sumó en los últimos meses la preparación previa a los vuelos, los análisis operativos posteriores, la revisión técnica de las aeronaves y ejercicios de supervivencia en el mar.

La princesa en la salida del hangar de su primer vuelo en solitario Casa de S.M. el Rey

Durante este año, la princesa también piloteó su segundo vuelo en solitario en el mismo modelo de avión y participó como instructora de otros cadetes en los ejercicios de Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape (SERE).

El grupo de estudiantes visitó el Ala 14 en la Base Aérea de Los Llanos, Albacete, para comprobar el funcionamiento de los reactores Eurofighter, y la heredera completó un vuelo de instrucción en un avión de combate F5 en el Ala 23, en la Base Aérea de Talavera la Real, Badajoz.

En el video oficial, publicado por la Casa Real en las redes sociales, se la observa realizando ejercicios de práctica, recibiendo órdenes de sus instructores, charlando con sus compañeras e incluso lanzándose en un operativo nocturno.

El primer vuelo en solitario de la princesa Leonor

Una vez que termine la carrera militar, la hija mayor del rey Felipe VI cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, en el campus de Getafe. El plan de estudios contempla materias vinculadas a la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales.

La joven mantendrá sus obligaciones institucionales como heredera de la Corona de forma simultánea con la educación superior, de la misma manera en que lo hizo durante el bachillerato y los tres años de formación en las academias militares, según informó la institución real.