La provincia petrolera de Alberta votará si avanza hacia una consulta separatista

TORONTO.– El gobierno de Alberta, una provincia canadiense rica en petróleo, celebrará un referéndum en octubre próximo en donde se discutirá la cuestión de independizarse del país, aunque la primera ministra provincial aclaró el jueves que en realidad no será una votación sobre una separación.

Danielle Smith señaló que, en cambio, los votantes decidirán si ha llegado el momento de celebrar un referéndum para separarse de Canadá.

“Quiero ser clara. Apoyo que Alberta siga en Canadá, y así votaría sobre la separación en un referéndum provincial. También es la postura de mi gobierno”, indicó Smith en declaraciones televisadas.

El primer ministro Mark Carney, a la derecha, se reúne con la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, en su oficina en Ottawa Sean Kilpatrick - The Canadian Press

La pregunta será si Alberta debe permanecer en Canadá o tomar medidas legales establecidas en la Constitución para celebrar un referéndum vinculante sobre su salida.

Por su parte, el primer ministro Mark Carney manifestó el viernes que está decidido a construir un mejor Canadá, en sus primeras declaraciones desde el anuncio de Smith, y afirmó que los habitantes de Alberta han hecho enormes contribuciones a Canadá.

“Canadá es el mejor país del mundo, pero puede ser mejor y estamos trabajando para mejorarlo. Trabajamos con Alberta para optimizarlo”, dijo Carney, mientras recorría los edificios del Parlamento que están en remodelación.

Canada works — and by working together, we’ll make it even better. pic.twitter.com/xHMJX0enBZ — Mark Carney (@MarkJCarney) May 22, 2026

El primer ministro indicó que su gobierno trabaja para construir un nuevo oleoducto desde Alberta hasta la costa del Pacífico. Muchos habitantes de Alberta se han quejado durante mucho tiempo de que Ottawa no ha hecho lo suficiente para llevar al mercado las vastas reservas de petróleo de la provincia.

Movimiento separatista

En mayo de este año, el movimiento separatista presentó más de 300.000 firmas para forzar un referéndum de independencia, mucho más que el mínimo requerido de 178.000. Alberta es una de las provincias más ricas de Canadá y epicentro de su industria energética,

Ian Brodie, exjefe de despacho del exprimer ministro Stephen Harper y actualmente profesor de ciencias políticas en la Universidad de Calgary, indicó que Smith parece avanzar con mucho cuidado.

“Una votación para ver si la gente quiere siquiera ir a una votación. Es una buena manera de permitir que los votantes indecisos se inclinen en contra de la separación”, dijo Brodie.

El lago Moraine en Alberta Getty Images

Un voto por el “sí” en un referéndum vinculante no activaría la independencia, pues aún tendrían que celebrarse negociaciones con el gobierno federal. Un fallo de la Corte Suprema de 1998 significa que las provincias no pueden separarse unilateralmente de Canadá.

Daniel Béland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill en Montreal, destacó que Smith se ha opuesto públicamente a la independencia, por lo que algunas personas han comparado su postura con la del entonces primer ministro británico David Cameron antes del referéndum del Brexit, el cual aceptó como una forma de gestionar a una facción de su partido a pesar de que no quería que el Reino Unido dejara la Unión Europea.

“En términos políticos, Smith parece decidida a hacerlo para apaciguar a los partidarios de su propio partido que quieren un referéndum. Si no actúa en consecuencia, podría enfrentar un posible motín dentro de las filas de su partido”, declaró Béland.

Horas antes, tres miembros del bloque parlamentario del Partido Conservador Unido de Alberta, al que pertenece Smith, aprobaron una moción en comité en la que le solicitaron a ella y su gabinete someter el tema a referéndum el 19 de octubre.

El exviceprimer ministro de Alberta y activista del bando federalista, Thomas Lukaszuk, posa en Edmonton DAPHNE LEMELIN - AFP

El gobierno liberal del primer ministro Mark Carney ha estado trabajando con Smith para construir un oleoducto hacia la costa del Pacífico y así satisfacer a muchos habitantes de Alberta.

“El gobierno de Canadá cree firmemente que los intereses de los habitantes de Alberta y de todos los canadienses se atienden mejor cuando trabajamos juntos”, señaló Dominic LeBlanc, ministro federal de Asuntos Intergubernamentales, en un mensaje en redes sociales.

Béland destacó que la pregunta de Smith está formulada de tal manera que algunos podrían votar a favor de un referéndum de independencia para enviar un mensaje al gobierno federal y al resto de Canadá sin asumir realmente el riesgo de votar directamente por la independencia.

“Podría reducir la apuesta aparente, haciendo que quizá sea más fácil para algunos votantes pensar que pueden enviar un mensaje político al resto del país sin correr el riesgo de llevar a la provincia a un punto de no retorno”, señaló.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, pronuncia los comentarios de apertura del Caucus Liberal en Edmonton, Alberta Amber Bracken - The Canadian Press

Béland dijo que es probable que un posible referéndum arroje un resultado negativo, ya que el apoyo para una separación está apenas por debajo del 30%, aunque subrayó que las campañas importan.

El líder opositor a nivel federal, el conservador Pierre Poilievre, ha dicho anteriormente que él y todos los diputados conservadores presionarían para que Alberta siga siendo parte de Canadá.

Smith dijo que un juez cometió un error la semana pasada al determinar que la petición presentada por un grupo de ciudadanos para forzar un referéndum era inconstitucional.

“En su intervención, Smith explicó que el reciente fallo judicial hace que por el momento sea imposible celebrar una consulta vinculante, lo que justifica la nueva cuestión”, dijo Béland.

Agencia AP