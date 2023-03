La resistencia de Ucrania frena el avance de las tropas rusas en Bakhmut

escuchar

KIEV.- Los avances de Rusia en la campaña por tomar la ciudad oriental ucraniana de Bakhmut parecen haberse detenido, según indicó un destacado centro de estudios en un análisis sobre la batalla terrestre más larga de la guerra, mientras las fuerzas armadas ucranianas se preparaban para una contraofensiva inminente.

El Institute for the Study of War, con sede en Washington, dijo que no había avances confirmados de las fuerzas rusas en Bakhmut, donde se desarrolla la más prolongada y sangrienta batalla de la invasión. Tropas rusas y unidades del Grupo Wagner, una compañía militar controlada por el Kremlin, seguían lanzando ataques terrestres en la ciudad pero no había pruebas de que consiguieran ganar terreno, señaló el ISW el sábado por la noche.

Un obús autopropulsado ucraniano 2s1 de la 80va brigada de Asalto Aéreo sale disparado hacia fuerzas rusas en el frente cerca de Bakhmut, Ucrania, el viernes 10 de marzo de 2023.

El reporte citó al vocero del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Serhii Cherevaty, que dijo que los combates en la zona de Bakhmut habían sido más intensos esta semana que la anterior. Cherevaty dijo que se habían producido 23 choques en la ciudad en las 24 horas previas.

En la última semana se habían conocido afirmaciones de progresos rusos en la zona. El Ministerio británico de Defensa dijo el sábado que unidades paramilitares del Grupo Wagner habían tomado la mayoría del este de Bakhmut, y el río que atravesaba la ciudad marcaba ahora la línea del frente. El reporte recalcó que a Rusia le resultaría “sumamente difícil” continuar el ataque sin sufrir más bajas considerables.

La ciudad minera de Bakhmut se encuentra en la provincia oriental de Donetsk, una de las cuatro regiones ucranianas que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se anexionó de forma ilegal el año pasado. El ejército ruso emprendió la campaña por Bakhmut en agosto, y ambos bandos han sufrido fuertes bajas. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha prometido no retirarse.

Algunos expertos militares han cuestionado el sentido de resguardar la ciudad, pero el comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó el sábado que ayuda a ganar tiempo en la preparación de una futura contraofensiva.

“Los verdaderos héroes son los defensores que cargan con el peso del frente este sobre sus hombros”, declaró el responsable, citado por el servicio de prensa del ejército ucraniano.

“Es necesario ganar tiempo para acumular reservas y lanzar una contraofensiva, que no está lejos”, manifestó.

Un militar ucraniano inspecciona un lugar tras un ataque aéreo de fuerzas rusas en Bahmut, Ucrania

En su reporte más reciente el domingo, el Ministerio británico de Defensa dijo que el impacto de las fuertes bajas que sigue sufriendo Rusia en Ucrania varía de forma drástica en los diferentes puntos del país. La actualización del Ministerio señaló que las grandes ciudades de Moscú y San Petersburgo siguen “relativamente indemnes”, especialmente entre los miembros de la élite rusa. Por el contrario, en muchas de las regiones orientales rusas, la tasa de mortalidad como porcentaje de la población es “30, 40 veces más alta que en Moscú”.

El reporte señaló que a menudo, las minorías étnicas sufren el mayor golpe. En la región sureña de Astracán, por ejemplo, en torno al “75% de las bajas proceden de las poblaciones minoritarias kazaja y tártara”.

Las crecientes bajas rusas se reflejan en una pérdida del control del gobierno sobre la cobertura informativa del país, apuntó el ISW. El centro de estudios dijo que la vocera del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, había confirmado “divisiones en el círculo interno del Kremlin” y que el Kremlin había cedido en la práctica el control sobre el espacio informativo del país, que Putin no había podido recuperar con rapidez.

El ISW describió los comentarios de Zajárova, en un foro en Moscú sobre “los aspectos prácticos y tecnológicos de la información y la guerra cognitiva en las realidades modernas”, como “destacables” y en línea con la estimación anterior del centro de estudios sobre el “deterioro del régimen del Kremlin y la dinámica de control del espacio informativo”.

Soldados de la 3ra brigada de asalto de las fuerzas especiales del ejército ucraniano (SSO), "Azov", descansan en una zona resguardada tras una noche de combates cerca de Bakhmut, en la región de Donetsk, Ucrania, el 11 de febrero de 2023.

Mientras tanto, en otros puntos de Ucrania, los ataques rusos del sábado mataron al menos a cinco personas e hirieron a otras siete en las regiones de Donetsk y Kherson, según reportaron el domingo por la mañana las autoridades locales ucranianas.

El gobernador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, dijo que dos personas habían muerto en la región, una en la ciudad de Kostyantynivka y otra en el poblado de Tonenke. Otros cuatro civiles resultaron heridos.

Las fuerzas rusas dispararon en 29 ocasiones el sábado sobre territorio controlado por Ucrania en la región sureña de Kherson, según funcionarios locales. En tres ocasiones, el fuego se dirigió a zonas residenciales de la capital regional, Kherson. Tres personas murieron en la provincia y otras tres resultaron heridas.

En la provincia nororiental de Kharkiv, los distritos de Kharkiv, Chuhuiv y Kupiansk fueron atacados, aunque no se reportaron víctimas civiles.

La localidad de Ochakiv, en la desembocadura del Río Dniéper, recibió fuego de artillería el domingo de madrugada, indicó el gobernador de la provincia sureña ucraniana de Mykolaiv, Vitali Kim. Varios autos se incendiaron y había daños en rascacielos y viviendas privadas. No se reportaron bajas.

Agencias AP y AFP

LA NACION