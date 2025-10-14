La revista Time elogia a Trump en su tapa por el histórico acuerdo, pero un detalle desata su indignación

WASHINGTON.– El semanario estadounidense Time dedicó su última portada al presidente Donald Trump con un título que buscaba reflejar uno de los mayores hitos de su segundo mandato: “Su triunfo”, en alusión al acuerdo que logró poner fin a la guerra de Gaza y liberar a los rehenes israelíes. Sin embargo, lejos de celebrar el gesto, el mandatario se mostró furioso por la fotografía elegida para ilustrar la tapa.

“La revista Time publicó un artículo relativamente bueno sobre mí, pero la foto podría ser la peor de toda la historia”, escribió este martes en su red social Truth Social. “Desaparecieron mi cabello y colocaron algo flotando sobre mi cabeza que parecía una corona, pero una extremadamente pequeña. ¡Realmente extraño!”, agregó.

En su mensaje, el presidente también cuestionó el ángulo elegido por el fotógrafo: “Nunca me ha gustado que las fotos estén tomadas desde abajo, pero esta es una foto terrible y merece ser criticada. ¿Qué están haciendo y por qué?”.

La publicación de Time estuvo acompañada por un mensaje en X, donde la revista compartió la tapa con una breve descripción del contexto del acuerdo: “Los rehenes israelíes vivos retenidos en Gaza han sido liberados bajo la primera fase del plan de paz de Donald Trump, junto con un intercambio de prisioneros palestinos. El acuerdo puede convertirse en un logro distintivo de su segundo mandato y marcar un punto de inflexión estratégico para Medio Oriente.”

En la edición impresa, la revista muestra a Trump con una expresión seria bajo el título “His Triumph” (“Su triunfo”), en referencia a la liberación de los rehenes y la entrada en vigor del alto el fuego mediado por Washington. El mandatario, sin embargo, centró su atención en el aspecto estético: aseguró que Time “lo hizo ver calvo” y se burló de lo que describió como una “minúscula corona flotante” sobre su cabeza.

El acuerdo en Gaza, celebrado como un “día extraordinario para Medio Oriente” por el propio Trump, fue interpretado por varios medios estadounidenses como un intento del presidente de proyectar una imagen de estadista global y consolidar su legado en política exterior. Su administración logró lo que muchos consideraban improbable: un alto el fuego entre Israel y Hamas tras dos años de guerra, con la participación activa de Egipto, Qatar y Turquía.

El gesto de Time, que en otras ocasiones había enfrentado a Trump con sus portadas —especialmente durante su primer mandato—, buscaba reflejar ese momento político. Pero su reacción inmediata en Truth Social volvió a exponer su tensa relación con los medios de comunicación.

Desde su regreso al poder, Trump ha intentado capitalizar los acuerdos internacionales para reforzar su liderazgo y su legado, mientras mantiene un discurso combativo contra la prensa, a la que acusa con frecuencia de manipular su imagen.

No es la primera vez que Trump reacciona con enojo ante una tapa de Time. En 2017, durante su primer mandato, había acusado a la revista de publicar “portadas falsas” y de minimizar sus logros. En 2016, cuando fue elegido Persona del Año, también expresó su disgusto por la fotografía elegida, al considerarla “poco favorecedora”.

Sorprendentemente también el expresidente estadounidense Joe Biden elogió el acuerdo de paz en Medio Oriente y felicitó a Trump por su labor.

“Estoy profundamente agradecido y aliviado de que este día haya llegado”, escribió Biden en su cuenta X, “por los últimos 20 rehenes que siguen vivos, quienes han soportado un infierno inimaginable y finalmente se han reunido con sus familias y seres queridos, y por los civiles de Gaza que han sufrido pérdidas inconmensurables y que finalmente tendrán la oportunidad de reconstruir sus vidas”.

“El camino hacia este acuerdo”, continuó el expresidente estadounidense, “no ha sido fácil. Mi administración ha trabajado incansablemente para traer a los rehenes a casa, brindar alivio a los civiles palestinos y poner fin a la guerra”, dijo, antes de felicitar a su ex rival republicano, que lo criticó durante años.

“Felicito al presidente Trump y a su equipo por su labor para finalizar un acuerdo de alto el fuego renovado”, subrayó el ex mandatario de 82 años.“Ahora”, concluyó Biden, “con el apoyo de Estados Unidos y del mundo, Oriente Medio está en el camino hacia una paz que espero perdure y un futuro para israelíes y palestinos con igualdad de condiciones de paz, dignidad y seguridad”.

