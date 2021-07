La viuda de John McAfee mostró la sospechosa nota de suicidio que dejó su marido

El 23 de junio, John McAfee llevaba casi nueve meses encarcelado en España cuando fue hallado colgado en su celda. Ese mismo día había recibido la notificación de su extradición a Estados Unidos, donde enfrentaba una pena por evasión fiscal que no superaba los cinco años de prisión. La hipótesis de los investigadores fue que el controvertido empresario del software se suicidó. Ahora, la viuda del creador del antivirus McAfee publicó en sus redes sociales la nota de suicidio que dejó su marido antes de ser encontrado muerto en la cárcel.

En su cuenta de Twitter, Janice McAfee reveló el último mensaje del hombre de 75 años y mostró su desconfianza por las extrañas circunstancias de la muerte. La mujer, de 38 años, afirmó que la letra es “sospechosa” y que la nota no parece haber sido doblada a pesar de que fue encontrada en el bolsillo del empresario.

Janice, la viuda de John McAfee, publicó la nota de suicidio que dejó su marido antes de ser encontrado muerto en la cárcel Twitter @theemrsmcafee

“Aquí está la supuesta nota de suicidio encontrada en el bolsillo de John. Esta nota no suena a alguien que no tiene esperanzas y está contemplando acabar con su vida. Esta nota suena como uno de los tuits de John”, aseguró Janice, quien agregó los hashtags #NoEsUnaNotaDeSuicidio y #JusticiaParaJohnMcAfee.

El escrito difundido por la esposa de McAfee está lleno de tachaduras que dificultan la lectura. “Soy un parásito fantasma”, comienza la nota. Y continúa: “En lugar de vivirlo plenamente, quiero controlar mi futuro, que no existe”. Algunos de los fragmentos legibles hablan del presente y otros del pasado, para terminar con una referencia a las “cenizas de la memoria”.

En otro mensaje difundido a través de sus redes sociales, la viuda indicó que la caligrafía también es extraña. “La letra es sospechosa y dudo de la autenticidad de la nota. Se parece más a alguien que intenta imitar el estilo de tuitear de John. Y si esta nota se encuentra en su bolsillo, ¿dónde están las marcas de la nota doblada?”, insistió Janice.

Además, la esposa de McAfee acusó a las “autoridades españolas” de encubrir lo que pasó alrededor de la muerte del empresario y aseguró que no recibió el certificado de defunción ni el informe de la autopsia. “Entiendo que estas cosas llevan tiempo, pero la falta de cooperación de las autoridades españolas solo confirma nuestra sospecha de que tienen algo que ocultar”, manifestó.

En su cuenta de Twitter, Janice McAfee mostró su desconfianza por la extraña muerte de su esposo Twitter @theemrsmcafee

Según el medio digital Ladbible, Janice reiteró que no estaba de acuerdo con el veredicto sobre la muerte de McAfee porque aseguró que su marido no era un suicida. “Sus últimas palabras fueron ‘te quiero y te llamaré por la noche’. Esas palabras no son las de alguien que se suicida”, dijo la mujer a un grupo de periodistas a la salida de la prisión donde recuperó las pertenencias de su esposo.

Y para finalizar, informó que le permitieron ver el cuerpo del difunto empresario, pero a través de un vidrio. “Pude ver la cabeza de John a través de una ventana en el lugar donde lo mantienen. Todo su cuerpo desde el cuello para abajo estaba cubierto con una sábana y una manta”, concluyó.

LA NACION