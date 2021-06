John McAfee: de los antivirus a las drogas, las armas y la muerte en una cárcel catalana

John McAfee, creador de uno de los principales antivirus informáticos y pendiente de extradición a Estados Unidos por presunto delito fiscal, fue encontrado muerto este miércoles por la tarde en la celda que ocupaba en el Centro Penitenciario de Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde había ingresado el 4 de octubre, por orden de la Audiencia Nacional, y donde esperaba su extradición a Estados Unidos.

La muerte de McAfee en una celda es un final posible para una vida de película: de pionero de la seguridad informática y creador de uno de los antivirus más famosos del mundo a ser perseguido por el fisco estadounidense, que lo acusaba de evadir pagos por varios millones de dólares, pasando por una temporada en el Caribe rodeado de mujeres, drogas, y armas.

McAfee tenía 75 años y en 2010 vendió su empresa a Intel por 7600 millones de dólares. Y según el gobierno de EE.UU. entre 2014 y 2018 evadió impuestos ocultado sus ganancias en cuentas de otras personas, tenía testaferros para comprar propiedades y más.

Además, desde que vendió la empresa a Intel no le faltaron ni las drogas, ni las armas, ni las mujeres, mientras pasaba de ser un experto en ciberseguridad a revelarse como un paranoico que decía que el Gobierno lo perseguía por tener acceso a un antibiótico milagroso.

Las revelaciones y posterior huida de Edward Snowden, el exempleado de la Agencia de Seguridad Nacional de EE UU que mostró los programas de vigilancia masiva de su país al mundo, solo reforzaron sus afirmaciones: “Hace años que sé que nos vigilan a todos, pero ahora todos lo saben”, dijo tras anunciar que crearía redes inalámbricas locales cifradas para que los usuarios pudieran intercambiar archivos y mensajes de forma segura y anónima.

Después de estudiar Matemáticas en la universidad y dedicarse a la tecnología se hizo entusiasta de las drogas (no siempre fue adicto). Una noche tomó tanto de una sustancia desconocida que durante varios días tuvo alucinaciones y no se pudo levantar del sofá. “Básicamente me había vuelto completamente loco”, dijo, “eso ocurrió hace 40 años y mi cerebro todavía no está del todo bien... Algo falta y no estoy seguro de qué es”. Tardó meses en recuperarse. Vivió un año en México como hippie, y llegó al Silicon Valley, donde se hundió otra vez en las drogas.

John McAfee apura un cigarrillo antes de tomar un taxi hacia Marina Hemingway, en La Habana, Cuba, en julio de 2019 Reuters

El episodio Belice

El 12 de noviembre de 2012 su vecino en Belice —donde McAfee vivía rodeado de perros, guardias armados y mujeres jóvenes— murió tras recibir un disparo en la cabeza. La policía quiso interrogarlo, pero McAfee huyó: creía que buscaban incriminarlo.

Había llegado a Belice en 2008 pensando en retirarse, bucear y navegar. Vivía en una zona despoblada; en 2011 comenzó a decir que existía un complot del Gobierno para matarlo; en mayo, que su residencia había sido asaltada por soldados paramilitares. Huyó y terminó en Guatemala, donde fue arrestado y deportado a Estados Unidos en diciembre de 2012.

John McAfee, el excéntrico multimillonario creador del pionero antivirus que lleva su apellido, pasó más de 7 meses en su yate de lujo con sus perros, su esposa, sus guardaespaldas, asesores y armas por el Caribe. TWITTER/@OFFICIALMCAFEE

En 2018 resurgió para avisar que se escondía del Gobierno de Estados Unidos porque temía por su vida. También tenía problemas con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. En 2019 fue detenido en República Dominicana cuando su barco atracó en el país y encontraron en él armas, municiones y dinero en efectivo. Su abogado dijo entonces que McAfee había sido liberado tras comprobar que no existían casos activos o solicitudes de extradición, y que las armas fueron que encontraron en su barco fueron incautadas antes de tener la oportunidad de declararlas.

A finales de 2018 volvió a ser noticia al afirmar que se comería su propio pene si el Bitcoin no llegaba al millón de dólares en 2020.

