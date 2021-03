Lacalle Pou dijo que no habrá cuarentena pese al aumento de casos: “No creo en un Estado policíaco”

MONTEVIDEO.- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo hoy que no habrá cuarentena obligatoria pese al aumento exponencial de casos de coronavirus. “El gobierno no va a establecer la cuarentena obligatoria porque no cree en un Estado policíaco, porque no cree que haya que aplicar medidas prontas de seguridad. Si ese es el final de todo el camino, no va a haber cuarentena obligatoria”, expresó.

Lacalle Pou habló con los medios tras recibir la primera dosis de la vacuna Sinovac en el Hospital Maciel, lugar donde también se aplicará la segunda el 26 de abril. “Gracias por el profesionalismo y la dedicación a todo el equipo de vacunadores del país”, publicó en su cuenta de Twitter junto a una foto donde se observa que recibió la vacuna.

Gracias por el profesionalismo y la dedicación a todo el equipo de vacunadores del país .#UruguaySeVacuna pic.twitter.com/WaXlRqa44w — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) March 29, 2021

Lacalle Pou dijo que los contagios se dan donde los protocolos no se respetan y aseguró que “todos los uruguayos saben qué se puede hacer y qué no”. El presidente sostuvo que actualmente Uruguay vive un momento “complicado” en cuanto a la situación sanitaria, porque está “presionando sobre la última barrera que son los CTI [terapias intensivas]”. Ayer la ocupación de camas de terapia intensiva para Covid-19 entró en zona roja.

En ese sentido manifestó que a pesar de que se agreguen camas, como ya anunció el gobierno la semana pasada, “la conducta que se tenga hoy es lo que va a definir qué va a pasar en 15 días”.

“Yo ayer escuchaba a un médico intensivista que muy lógicamente decía: ‘si agregamos camas y nos seguimos portando igual y no tenemos cuidado, en realidad es una carrera de seguir agregando camas’. En un momento no va a resistir, por la cantidad de camas -que quizás eso se arregla con plata y con tiempo- y por los recursos humanos, que eso es insustituible”, indicó el presidente.

Lacalle Pou explicó que una persona “que está recargada de trabajo no lo termina haciendo bien, entonces hay que ser solidario con la sociedad y tener presentes a los equipos de la salud que se están deslomando, que hace un año y poco que no descansan”, dijo y agregó: “Los aplaudimos y todo, y está muy bien, pero vamos a cuidarlos en la actitud diaria de cada uno”.

Turno de vacunación

A diferencia de lo que ocurrió en otros países, en Uruguay el Jefe de Estado no fue la primera persona en ser vacunada contra el Covid-19. A principios de mes, en entrevista con El País, Lacalle Pou reconoció que analizó “ser el primer uruguayo”, pero señaló que le “pareció más lógico esperar”.

“Yo pensaba ser el primer uruguayo en vacunarme. Siempre lo pensé así. Y después dije ‘no, me parece más lógico cuando realmente me toque y con la vacuna que me toque’. Me parece más uruguayo, más razonable”, dijo.

El presidente expresó que “si las encuestas de vacunarse hubieran sido muy bajas”, su postura podría haber sido otra “para dar confianza”.

El País (Uruguay)