Las frases de Susie Wiles sobre Trump, Musk y funcionarios del gobierno de EE.UU.

Las explosivas declaraciones de Susie Wiles sobre Donald Trump se publicaron el martes 16 de diciembre de 2025, en una serie de once entrevistas realizadas por la revista Vanity Fair donde la funcionaria evaluó la personalidad del mandatario, además de reconocer errores y reservas respecto de varias políticas de la administración.

Las frases de Susie Wiles sobre Donald Trump

Wiles evaluó al Presidente estadounidense basándose en su experiencia personal y le atribuyó su capacidad para trabajar con el mandatario, ya que, creció con un padre alcohólico, el reconocido comentarista deportivo Pat Summerall. “Los alcohólicos funcionales, o los alcohólicos en general, tienen personalidades que se exageran cuando beben”, sostuvo la funcionaria y agregó que, por esa razón, ella es “en cierto modo, una experta en personalidades fuertes”. Aunque Trump no bebe, Wiles afirmó que el presidente tiene “la personalidad de un alcohólico” y sostuvo que el mandatario actúa con “la convicción de que no hay nada que no pueda hacer. Nada, cero, nada”.

La funcionaria también describió al presidente como una figura intensa y señaló que él piensa en términos generales, pero a menudo no se preocupa por los detalles del proceso ni de la política.

En la misma línea, se refirió a otras figuras cercanas al poder. Evaluó al vicepresidente JD Vance como un seguidor de las teorías conspirativas y describió al empresario tecnológico Elon Musk como un consumidor “declarado de ketamina” y un “tipo realmente extraño”.

El manejo de la represalia política y los errores admitidos

Wiles dijo que gran parte de su trabajo consiste en gestionar el deseo de venganza de Trump contra oponentes políticos. La funcionaria intenta moderar la inclinación de Trump por la represalia y declaró que existía un “acuerdo flexible para que el ajuste de cuentas termine antes de que se cumplan los primeros noventa días”. Reconoció que la voluntad de la administración en avanzar con los procesamientos se alimenta, en parte, por el deseo de represalia del mandatario.

Sobre el enjuiciamiento de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por fraude hipotecario, admitió: “Bueno, esa podría ser la única represalia” y respecto a Comey, agregó: “No creo que se despierte pensando en la represalia. Pero cuando hay una oportunidad, va por ella”.

La jefa de gabinete también expuso reservas respecto de algunas políticas, donde admitió errores en el programa de deportación masiva, un programa que debería revisarse con mayor detenimiento, y reconoció que los aranceles de Trump fueron más dolorosos de lo esperado. Ella intentó sin éxito convencer al presidente de que postergara la imposición de sus principales aranceles debido a un “enorme desacuerdo” entre sus asesores. También expuso reservas en torno al indulto de los manifestantes más violentos del asalto al Capitolio del seis de enero de 2021.

Posiciones sobre Venezuela y el caso Epstein

Wiles defendió la agenda del segundo mandato del presidente. En cuanto a Venezuela, afirmó que Trump pretende seguir bombardeando barcos en el Caribe hasta que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, “tire la toalla” y reconoció que el mandatario estadounidense necesitaría autorización del Congreso para lanzar “ataques terrestres”.

Sobre el caso de Jeffrey Epstein, criticó duramente a la fiscal general Pam Bondi por su manejo inicial. “Primero les dio carpetas llenas de nada. Y después dijo que la lista de testigos, o la lista de clientes, estaba sobre su escritorio. No existe una lista de clientes, y desde ya que no estaba sobre su escritorio”, dijo Wiles.

La funcionaria aseguró haber leído los documentos de Epstein y reconoció que el nombre de Trump aparece en el expediente. “Sabemos que está en el expediente”, dijo. “Y en el expediente no está haciendo nada terrible”.

El rechazo oficial sin desmentida de los hechos

Tras la publicación, Wiles descalificó la historia como un “ataque malintencionado y engañoso contra mí y el mejor presidente, personal de la Casa Blanca y gabinete de la historia” y sostuvo que se omitió un contexto importante para presentar una narrativa “abrumadoramente caótica y negativa sobre el presidente y nuestro equipo”.

Sin embargo, la jefa de despacho no puso en duda ninguno de los comentarios que se hicieron públicos. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, salió en defensa de Wiles. Ella escribió en X que “el presidente Trump no tiene un asesor más grande o leal que Susie”.

