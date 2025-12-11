Nueva encuesta revela la intención de voto que tiene Ron DeSantis para las elecciones de 2028

A medida que el panorama político estadounidense avanza hacia la siguiente contienda presidencial, la atención se centra en quién liderará el Partido Republicano en 2028. La encuesta Yale Youth Poll sobre las primarias en el frente rojo reveló un posible escenario. Si bien algunas figuras establecidas, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, mantienen un perfil reconocido, no logran capitalizar ese estatus como la principal elección de los votantes.

Elecciones presidenciales de 2028: el dominio de JD Vance sobre Ron DeSantis

En una hipotética carrera por la nominación republicana en 2028, donde el presidente Donald Trump no figura como contendiente, JD Vance emerge como el favorito indiscutible del electorado consultado por la última encuesta de jóvenes de Yale.

Vance consiguió una mayoría del 51% de los votos primarios, una cifra que lo establece de manera clara como la opción preferida por encima de todos los demás candidatos que integran esta lista. El vicepresidente captó la adhesión del 66% de aquellos que se identifican como “extremadamente conservadores” y del 59% de quienes se consideran simplemente “conservadores”, dentro del universo de la encuesta.

Por otra parte, los resultados exhiben un panorama distinto para otras figuras que acapararon gran parte del discurso mediático. Donald Trump Jr. logró asegurar un 8,2% de los sufragios, posicionándose como el segundo aspirante con más intención de votos en esta configuración sin su padre en la papeleta. Ron DeSantis, quien es una figura central en la política republicana de los últimos años, obtuvo apenas el 6,1% de las preferencias primarias en el sondeo.

Al examinar la distribución de la lealtad hacia el gobernador de Florida, se observa que su mayor respaldo se concentra entre los votantes más jóvenes.

El 10% de los electores de 18 a 34 años de edad manifestaron su intención de apoyar al funcionario.

7% de electores en el rango de 45 a 64 años.

4% en el segmento de 65 años o más.

Otros aspirantes mencionados en la contienda hipotética incluyen a Marco Rubio, con el 5,3% de la intención de voto, y Tucker Carlson, quien logró el 2,8% del apoyo.

Ron DeSantis: uno de los más “elegibles”

Los republicanos más jóvenes y mayores coincidieron en su evaluación sobre qué candidatos tendrían más posibilidades de triunfar en las elecciones presidenciales de 2028, es decir, quiénes son los más “elegibles” en términos generales.

Al evaluar la "elegibilidad" o las posibilidades de triunfo en las elecciones presidenciales de 2028, Ron DeSantis se alzó como la figura considerada más competitiva AP Foto/Alex Brandon

Entre los votantes identificados con el partido, Ron DeSantis se alzó como la figura considerada más competitiva, elegida por el 79% del total y un sólido 72% entre los menores de 34 años. Le siguió de cerca JD Vance, que gozó de un apoyo aún mayor entre la juventud (85%), y Marco Rubio, con cifras similares en ambos grupos etarios.

El escenario con Donald Trump, figura central del partido

El panorama de la carrera hipotética cambió de forma drástica cuando se reintrodujo a Donald Trump como aspirante a un tercer mandato en la Casa Blanca, aunque, por ahora, no puede hacerlo, debido a los límites constitucionales.

En esta configuración hipotética, el apoyo hacia el presidente es inmediato, lo cual minimiza aún más el margen de competencia para el resto de los candidatos del Partido Republicano.

El escenario de la carrera hipotética cambia drásticamente al reintroducir a Donald Trump, quien se convierte en la elección de la mitad del electorado Julia Demaree Nikhinson� - AP�

El presidente Donald Trump se convierte en la elección de la mitad del electorado, al acaparar el 50,3% del apoyo total en esta variante de la consulta electoral.

El dominio de Trump es palpable en los extremos ideológicos del partido, al lograr el apoyo del 66% de los "extremadamente conservadores" y del 55% de los "conservadores".

Vance, a pesar de haber liderado en el escenario anterior, experimentó una contracción en su caudal de votos, al caer al segundo lugar con el 19,4%.

, a pesar de haber liderado en el escenario anterior, , al caer al segundo lugar con el 19,4%. A DeSantis se le redujeron aún más sus apoyos, situándose en tan solo el 4,2% de la intención de voto primaria.

La comparación entre ambos escenarios de la fuente demuestra la primacía del apellido Trump dentro del partido, ya sea a través de la figura del presidente o de candidatos fuertemente vinculados a su ideología.

Los votantes de más edad, en particular, muestran una inclinación considerable hacia el mandatario federal, con el 58% de las personas mayores de 65 años respaldándolo. Los resultados de la encuesta de Yale Youth Poll Fall confirman que el apoyo al presidente es muy fuerte en el segmento de mayor edad.