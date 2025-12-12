Los demócratas publican nuevas imágenes del caso Epstein en las que aparecen Trump y Clinton

WASHINGTON.- Los demócratas de un panel de supervisión del Congreso publicaron el viernes más de una decena de nuevas imágenes de propiedad del fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, incluidas fotos del ahora presidente Donald Trump, del expresidente Bill Clinton y del expríncipe Andrés.

Trump aparece en tres de las 19 fotos compartidas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que dijeron que están revisando más de 95.000 imágenes del patrimonio de Epstein .

En una foto en blanco y negro, Trump aparece sonriendo con varias mujeres -cuyos rostros están ocultos- a su lado. Una segunda imagen muestra a Trump de pie junto a Epstein, y una tercera, menos clara, le muestra sentado junto a otra mujer, cuyo rostro también está borrado, con la corbata roja aflojada. No está claro cuándo ni dónde se tomaron las fotos.

Trump aparece en tres de las 19 fotos

La mayoría de las imágenes publicadas por los demócratas documentan vínculos ya conocidos. Además de Clinton y Trump, muestran a Epstein con Larry Summers, economista de la Universidad de Harvard y exsecretario del Tesoro; el director de cine Woody Allen; el multimillonario tecnológico y filántropo Bill Gates; y Steve Bannon, la figura mediática de derecha que ha declarado haber grabado entrevistas en la mansión de Epstein en 2019.

En el lote de imágenes también aparecen juguetes sexuales, un “condón Trump” de 4,50 dólares adornado con la cara de Trump y la frase en mayúsculas “¡SOY ENOOORME!”

Una de las imágenes difundidas del caso Epstein muestra un preservativo satírico de Turmp

“Estas perturbadoras fotos plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo”, dijo en un comunicado el representante Robert García de California, el demócrata de mayor rango en el comité de supervisión.

“No descansaremos hasta que el pueblo estadounidense sepa la verdad. El Departamento de Justicia debe hacer públicos todos los archivos, YA”, agregó.

Los congresistas demócratas dijeron que ocultaron los rostros de las mujeres para proteger las identidades de las víctimas de Epstein.

Los demócratas publicaron nuevas fotos del archivo de Epstein en las que aparecen Trump, Clinton y Andrés

Las 19 fotos, seleccionadas por los demócratas del Comité de Supervisión de un conjunto de 95.000 imágenes en la cuenta de correo electrónico de Epstein y en una de sus computadoras portátiles, ofrecen pocos detalles nuevos que ilustren la bien documentada relación de Epstein con hombres prominentes de la política, los negocios, los medios de comunicación y el mundo académico. No quedó claro si Epstein, quien no aparece en todas las imágenes, tomó algunas de ellas ni cómo llegaron a su poder.

Los demócratas no proporcionaron contexto para las imágenes que publicaron, ni siquiera los correos electrónicos que pudieran acompañarlas.

Pero los demócratas argumentaron que era apropiado publicar las fotografías antes de la fecha límite del próximo viernes para que el Departamento de Justicia haga públicos, con excepciones significativas , sus archivos de investigación sobre el caso Epstein.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Clinton junto a los Epstein

Varias de las fotos ya han circulado públicamente. Los demócratas se comprometieron a seguir publicándolas en los próximos días y semanas, con el objetivo de presionar a Trump por la negativa previa de su administración republicana a publicar documentos de la investigación de Epstein.

Trump y Epstein fueron amigos durante la década de 1990 y principios de 2000, pero el republicano dice que rompió los lazos antes de que Epstein se declarara culpable de cargos de prostitución.

Trump ha negado sistemáticamente conocer los abusos y el tráfico sexual de menores por parte de Epstein.

Woody Allen también aparece en las fotos que difundieron los demócratas del caso Epstein

Andrés perdió sus títulos y privilegios reales este año en medio de nuevas revelaciones de sus vínculos con Epstein, aunque ha negado haber actuado mal.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. Las Islas Vírgenes habrían sido epicentro de la trama de pedofilia liderada por el magnate y Maxwell.

Agencias AP y Reuters, y diario The New York Times