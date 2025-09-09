Las imágenes y videos más impresionantes del ataque de Israel a Qatar

DOHA.- El Ejército de Israel anunció este martes el lanzamiento de un nuevo ataque aéreo contra los líderes del grupo terrorista Hamas, esta vez en la ciudad de Doha, en Qatar. Según indicaron, los dirigentes se encontraban en la ciudad qatarí, en donde la organización tiene su base política. En el área se escucharon explosiones y varios eternautas difundieron capturas de la enorme columna de humo que podía verse a varios kilómetros de distancia.

Minutos después del ataque, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet -la agencia de seguridad de Israel- anunciaron a través de un comunicado que la ofensiva había sido perpetrada por la Fuerza Aérea Israelí. “Los miembros de la cúpula atacada lideraron las actividades de la organización terrorista durante años y son directamente responsables de la masacre del 7 de octubre y de librar la guerra contra el Estado de Israel”, afirmaron autoridades israelíes.

Las fotos y videos del desastre

El momento en que impactó el ataque de Israel

Todavía no se informó si hubo muertos o heridos producto del bombardeo, el segundo que afecta directamente a Qatar en los casi dos años de guerra que han afectado a prácticamente todo Medio Oriente desde el ataque de Hamas al sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Los escombros tras uno de los ataques en Doha. X

Una alta fuente de Hamas señaló al medio Al Jazeera que los líderes del grupo terrorista fueron atacados mientras discutían la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para un alto el fuego en Gaza. Luego, fuentes de la milicia propalestina afirmaron a la misma cadena y a la agencia Reuters que todos los miembros del grupo sobrevivieron. Sin embargo, el canal saudita Al-Hadath había informado anteriormente que varias figuras importantes de Hamas, entre ellas Khalil al-Hayya, Khaled Mashaal, Zaher Jabarin y Nizar Awadallah, habían sido asesinados.

Las explosiones dejaron columnas de humo que podían verse a kilómetros. JACQUELINE PENNEY - AFPTV

El Ejército israelí indicó también que tomaron medidas para “mitigar los daños a civiles” en el ataque, lo que incluyó el uso de munición de precisión y otros datos de inteligencia.

Humo sobre Doha después del ataque

Según la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, el ataque fue una operación completamente israelí. “La acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamas fue una operación israelí totalmente independiente”, dice el breve comunicado, difundido también por redes sociales y añade: “Israel la inició, la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad”.

El ataque visto desde lejos

Qatar, por su parte, condenó “en los términos más enérgicos” el ataque, según un comunicado de Majed Al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, que a su vez afirmó que el bombardeo afectó a edificios residenciales que albergaban a varios miembros de la oficina política de Hamas.

El humo visto desde lejos. Anadolu - Anadolu

Esta situación podría complicar aún más las negociaciones sobre un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes que permanecen secuestrados desde el 2023. A principios de esta semana, el presidente Trump declaró que estaba dando su “última advertencia” a Hamas respecto a un posible alto el fuego. Un alto funcionario del grupo terrorista la calificó como un “documento de rendición humillante”, pero el grupo dijo que discutiría la propuesta y respondería en unos días.

No se confirmó si hay civiles muertos por el ataque. JACQUELINE PENNEY - AFPTV

El medio Al Jazeera informó que las fuerzas de Israel ordenaron a todos los civiles palestinos que abandonaran sus hogares en Gaza antes de lo que definieron como una “importante ofensiva militar ampliada”. Los ciudadanos, en tanto, denunciaron que recibieron amenazas de muerte para retirarse lo antes posible.

Ante esto, varias personas organizaron manifestaciones y protestas este martes por la mañana para rechazar las amenazas de evacuación israelíes.

Protestas contra la orden de evacuación

La reacción de la ONU

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se sumó a las condenas al ataque perpetrado por las fuerzas israelíes en Doha y aseguró que se trata de una “flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial” del país.

“Estamos recibiendo información sobre los ataques contra Qatar, un país que estuvo desempeñando un papel sumamente importante para lograr un alto el fuego y la liberación de los rehenes”, dijo este martes durante una rueda de prensa.

Guterres. Xie E� - XinHua�

Así, instó a las partes a “trabajar para lograr un alto el fuego, en vez de tomar medidas que destruyan la posibilidad de alcanzarlo”. “Estas noticias demuestran la importancia del informe que lanzamos hoy mismo: es una realidad que el mundo destina mucho más a hacer la guerra que a construir la paz”, apuntó.

En este sentido, recordó que en el año 2024, el gasto militar alcanzó cifras récord e incidió en la importancia de que los gobiernos “protejan a los civiles” frente a las “amenazas”. “Pero la paz duradera no puede alcanzarse únicamente mediante el gasto militar. Quiero hacer un llamamiento a la acción para reorganizar prioridades”, puntualizó.

Con información de las agencias DPA, AP y Reuters