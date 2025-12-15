León XIV condenó el ataque a la comunidad judía de Sídney: “¡Basta ya de violencia antisemita!”

ROMA.- “¡Basta ya de estas formas de violencia antisemita! Debemos eliminar el odio de nuestros corazones”, clamó este lunes el papa León XVI, que condenó el ”horroroso ataque” contra la comunidad judía ocurrido en una playa de Sidney, Australia, que causó 15 muertos y decenas de heridos y gran conmoción en el mundo.

“Profundamente entristecido al enterarse del horroroso ataque ocurrido en Sídney, que cobró la vida de miembros de la comunidad judía reunidos para la celebración de Janucá, Su Santidad, el Papa León XIV, asegura su cercanía espiritual a todos los afectados por este acto de violencia sin sentido”, escribió en su nombre el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, en un telegrama que envió a monseñor Antony Colin Fisher, arzobispo de Sídney.

“Con renovada esperanza de que quienes se sientan tentados a la violencia se conviertan y busquen el camino de la paz y la solidaridad, Su Santidad ruega por la sanación de quienes aún se recuperan, así como por el consuelo de quienes sufren la pérdida de un ser querido”, siguió. “Encomendando a los fallecidos a la amorosa misericordia de Dios Todopoderoso, el Santo Padre invoca las divinas bendiciones de paz y fortaleza sobre todos los australianos”, concluyó.

Antes, al recibir en audiencia a los donantes del pesebre y el inmenso árbol de Navidad que decoran este año la plaza de San Pedro, el Papa también se refirió al cruento atentado de Bondi Beach. “Queridos hermanos y hermanas, el Belén y el Árbol de Navidad son signos de fe y esperanza; al contemplarlos en nuestros hogares, parroquias y plazas, pidamos al Señor que renueve en nosotros el don de la paz y la fraternidad”, dijo. “Oremos por quienes sufren a causa de la guerra y la violencia; en particular, hoy deseo encomendar al Señor a las víctimas del atentado terrorista de ayer contra la comunidad judía de Sídney. ¡Basta ya de estas formas de violencia antisemita! Debemos eliminar el odio de nuestros corazones", imploró.

El Papa reza frente al pesebre Alessandra Tarantino� - AP�

El pedido de León XIV se sumó a la oleada de reacciones de repudio internacional de la víspera y tuvo lugar en una jornada en la que se conocieron más detalles de los atacantes de Bondi Beach.

“Los agresores son dos hombres de 50 y 24 años, que son padre e hijo”, dijo Mal Lanyon, comisionado de la policía de Nueva Gales del Sur, en una conferencia de prensa en Sídney el lunes por la mañana, según agencias de prensa.

El padre murió a manos de la policía en el lugar del ataque, que tuvo como objetivo una celebración de Janucá en Bondi Beach. Las autoridades dijeron que esperaban presentar cargos penales contra el hijo, que resultó herido y permanece hospitalizado en estado crítico.

Hasta la tarde del lunes, los funcionarios no habían identificado a ninguno de los dos hombres por su nombre.

El padre llegó por primera vez a Australia en 1998 con una visa de estudiante, dijo el ministro del Interior, Tony Burke, que no precisó desde qué país había llegado el hombre. En 2001, su visa de estudiante fue reemplazada por una visa de pareja, y desde entonces había permanecido legalmente en el país, señaló Burke. El hijo es ciudadano australiano nacido en el país.

Homenajes en Bondi Beach SAEED KHAN� - AFP�

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo que el hijo había llamado la atención de las fuerzas de seguridad en octubre de 2019 “por su asociación con otras personas”, sin dar detalles. La Australian Broadcasting Corp. informó que las autoridades habían examinado los vínculos del hijo con una célula del Estado Islámico con base en Sídney.