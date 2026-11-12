Las frases del papa León XIV en su visita a la Argentina: “No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”

Del Cottolengo de Claypole a la Basílica de Luján, los mensajes que dejó el Pontífice en cada parada de su paso por el país; la reconciliación y la unión, entre los ejes de sus discursos
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El papa León XIV dejó la Argentina el miércoles 11 de noviembre rumbo a Lima, Perú, después de una visita de cuatro días con actividades en el conurbano bonaerense, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Luján. El país fue la segunda etapa de una gira por América Latina que se extiende del 6 al 17 de noviembre, comenzó en Uruguay y concluirá en Perú.
En cada parada, el Pontífice dejó mensajes sobre la caridad, la reconciliación y la unión. Habló ante los residentes del Cottolengo Don Orione de Claypole, ante los fieles reunidos frente al Arzobispado de Córdoba, ante los detenidos de la cárcel de Devoto y ante una multitud en la misa de despedida en la Basílica de Luján.
El martes por la noche encabezó una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, con la participación prevista de Nahuel Pennisi y Maggie Cullen, donde pronunció la frase sobre la libertad que resonó entre los presentes.
Las frases más destacadas de León XIV en la Argentina
Sin embargo, sus palabras acerca de la libertad no fueron las únicas que se destacaron durante su estadía en Buenos Aires. A continuación, una recopilación de distintos fragmentos clave de sus discursos:
- “Eso es el ‘Pequeño Cottolengo’: una comunidad fraterna de puertas abiertas, en la que todo nos habla del amor de Dios”. En el Cottolengo Don Orione de Claypole.
- “Betania es el lugar que ayuda a salir del individualismo, donde uno se siente amado y desea amar a los demás de manera concreta”. En el Cottolengo Don Orione de Claypole.
- “La noble labor que realizan aquí cada día, con tanto cariño, esfuerzo y dedicación, es un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad: la ciudad de la caridad, de la convivencia y de la paz”. En el Cottolengo Don Orione de Claypole.
- “Démosle gracias a Dios por este día de fiesta y por todos los que han venido a acogerme. Démosle gracias a Dios por el don de la vida y del entusiasmo”, expresó desde el balcón del Arzobispado de Córdoba.
- “Unidos podemos todo”, desde el balcón del Arzobispado de Córdoba.
- “¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, levántense", durante la vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles
- “No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”, durante la vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.
- “Este mensaje de que una nueva vida es posible es un mensaje de esperanza”, durante su visita a la cárcel de Devoto.
- “Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando a quién hayan podido lastimar”, sobre las consecuencias del encierro y del dolor que supone la distancia de los seres queridos en la cárcel de Devoto.
- “Con la gracia de Dios se puede pasar de la oscuridad total a pequeños destellos de luz”, en la cárcel de Devoto.
- “Somos parte de la misma familia humana: acompañemos a niños y jóvenes. Cuidémoslos para que no caigan en las redes de la criminalidad”, en la cárcel de Devoto.
- “Gracias por recibirme con tanto cariño. Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos. ¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”, para despedirse de la Argentina en la misa de despedida en la Basílica de Luján.
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