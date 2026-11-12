Las frases del papa León XIV en su visita a la Argentina: “No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”

El papa León XIV dejó la Argentina el miércoles 11 de noviembre rumbo a Lima, Perú, después de una visita de cuatro días con actividades en el conurbano bonaerense, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Luján. El país fue la segunda etapa de una gira por América Latina que se extiende del 6 al 17 de noviembre, comenzó en Uruguay y concluirá en Perú.

En cada parada, el Pontífice dejó mensajes sobre la caridad, la reconciliación y la unión. Habló ante los residentes del Cottolengo Don Orione de Claypole, ante los fieles reunidos frente al Arzobispado de Córdoba, ante los detenidos de la cárcel de Devoto y ante una multitud en la misa de despedida en la Basílica de Luján.

El martes por la noche encabezó una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, con la participación prevista de Nahuel Pennisi y Maggie Cullen, donde pronunció la frase sobre la libertad que resonó entre los presentes.

Alegria, fe e ilusion por la visita de Leon XIV; el Papa culmino su misa en Lujan

Las frases más destacadas de León XIV en la Argentina

Sin embargo, sus palabras acerca de la libertad no fueron las únicas que se destacaron durante su estadía en Buenos Aires. A continuación, una recopilación de distintos fragmentos clave de sus discursos: