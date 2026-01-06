Un operador misterioso ganó casi medio millón de dólares al anticipar la captura de Maduro

Un operador misterioso obtuvo una ganancia cercana a los US$410.000 tras haber tomado posiciones en un mercado de predicción sobre la salida del poder del líder chavista Nicolás Maduro, poco antes de que se conociera públicamente la operación militar estadounidense que culminó con su captura.

Según datos de Polymarket, plataforma impulsada por criptomonedas, la cuenta fue creada en diciembre. Su primera compra relevante se realizó el 27 de diciembre, cuando adquirió contratos por apenas 96 dólares.

Todos ellos pagaban en caso de una invasión estadounidense a Venezuela o la captura de Maduro antes del 31 de enero. En los días siguientes, repitió operaciones similares y amplió su exposición en el mercado. Tras el anuncio de la operación militar en Caracas, el precio de los contratos se multiplicó y generó una enorme ganancia.

El líder chavista Nicolás Maduro fue detenido por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York para ser juzgado por delitos de narcoterrorismo XNY/Star Max - GC Images

El impacto del operativo no se limitó al rubro de las predicciones. El lunes posterior al arresto de Maduro, los principales índices bursátiles mostraron subas y el precio del petróleo avanzó con fuerza, impulsando especialmente a las acciones del sector energético. También reaccionaron los bonos venezolanos, que se encontraban deprimidos por el prolongado default del país. Los títulos soberanos y los bonos emitidos por la estatal Petróleos de Venezuela llegaron a subir hasta 10 centavos por dólar, lo que implicó incrementos cercanos al 30%, ante expectativas de una eventual reestructuración de la deuda.

El caso del operador anónimo abrió además un debate político y regulatorio en Estados Unidos. Legisladores de ambos partidos vienen impulsando mayores controles sobre el uso de información privilegiada, especialmente en contextos financieros y de apuestas vinculadas a hechos sensibles.

Tras conocerse las operaciones en Polymarket, el congresista demócrata Ritchie Torres anunció que presentará un proyecto de ley para prohibir que funcionarios electos, legisladores y empleados federales realicen apuestas en plataformas de predicción, dado el riesgo de que accedan a información relevante no pública.

Los mercados de predicción funcionan a través de contratos de “sí” o “no” sobre eventos del mundo real, que van desde resultados deportivos hasta acontecimientos políticos y económicos.

Cuando un contrato que cotiza a pocos centavos termina pagando un dólar, las ganancias pueden ser significativas, especialmente si quien opera cuenta con información anticipada.

En septiembre, Polymarket recibió autorización para reanudar operaciones en Estados Unidos tras adquirir, por US$112 millones a QCEX, una bolsa de derivados regulada. La plataforma ya había sido objeto de cuestionamientos por posibles casos de uso de información privilegiada.

Aunque los ciudadanos estadounidenses tienen restringido el acceso, algunos utilizan redes privadas virtuales (VPN) para eludir la prohibición. La plataforma, por el momento, no emitió comentarios sobre este episodio.

