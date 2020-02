Karen Gómez es argentina y estudia una maestría en Wuhan Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de febrero de 2020 • 10:35

El brote del coronavirus que tiene en alerta al mundo tuvo su origen en Wuhan, en el centro de China. En esa ciudad se encuentran al menos cuatro argentinas que piden ser repatriadas. Una de ellas es Karen Gómez, de 29 años, quien dijo esta mañana que "se hace cada vez más difícil el aislamiento".

"Hace 23 días que vivo en un cuarto dentro de la universidad. No puedo salir del edificio. Las medidas son cada vez más estrictas", dijo esta mañana a Radio La Red. Según relató, la última vez que salió a la calle fue hace una semana. "Entrando al supermercado, te toman la temperatura para evitar la posibilidad de contagio", dijo.

La joven comentó que si bien realizaron los pedidos formales ante el Gobierno, no tuvieron respuestas. "No sabemos por qué. No tenemos ningún tipo de información en detalle", dijo.

"El 3 de febrero se empezó a pensar en incluirnos en la evacuación de los brasileños, pero no se llegó a un acuerdo", señaló.

Karen contó que "el problema es emocional". "Pasamos por muchos altibajos e incertidumbre. No te puedo decir que acá nos estamos muriendo, porque no es la verdad. Tenemos todo lo que necesitamos", agregó.

Karen Gómez nació en la ciudad bonarense de Lanús y viajó para estudiar una Maestría en Negocios Internacionales en Wuhan, la séptima ciudad más grande del país, donde viven 11 millones de personas.

En diciembre pasado, en esa localidad, surgió un nuevo brote de coronavirus virus que ya provocó 1380 muertos y más de 63.500 infectados confirmados en toda China, según informes oficiales publicados hoy por la Comisión Nacional de Sanidad de ese país.