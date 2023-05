Los escalofriantes dibujos que el acusado de haber secuestrado a Madeleine McCann le envió a la policía

escuchar

En medio de un nuevo rastrillaje por parte del equipo internacional de policías que busca rastros de Madeleine McCann en Portugal, el principal sospechoso de la desaparición de la pequeña inglesa, que se encuentra encarcelado, le envió a los efectivos una carta con llamativos dibujos que guardan un escalofriante significado en relación al caso.

El pasado jueves 25 de mayo, el diario británico Daily Mail reveló las dos hojas que le envió Christian Brueckner a los oficiales de policía y que escribió desde su celda. Allí manifestó su descontento y negó algún vínculo con Madeleine. Cabe recordar que el sospechoso de cometer la desaparición de McCann permanece bajo arresto, tras la condena que cayó en su contra por la violación a una mujer de 72 años en 2005.

El dibujo de la flor del presunto autor de la desaparición de McCann con un siniestro significado detrás (Fuente: Daily Mail/@NickEdwards)

En tanto, una de las ilustraciones que llamó la atención y estremeció a los lectores del medio mencionado anteriormente, fue el dibujo de una flor en la que en sus pétalos escribió: “culpable” y “no culpable”, al igual que el típico juego de niños. Además, a un costado de la misma, incluyó la frase: “Se acerca la primavera”. Eso mismo, se sumó a otro, en el cual representó un túnel compuesto de ladrillos y puertas, con un final oscuro, lo que se interpretó como el pasillo de la cárcel en donde se encuentra, en Oldenburg, Alemania.

Estas mismas ilustraciones completan las carillas de las hojas colmadas de un texto en el que Brueckner insistió en ser inocente. En tanto, la grafóloga Tracey Trussell, examinó en detalle las palabras que utilizó el presunto autor del crimen, que aún no fue resuelto. En una entrevista para el medio británico, aseguró que a través de esas cartas, Christian está “distorsionado y engañado”, y que “sus versiones fantásticas son constantes e inmutables”.

Otro de los dibujos de Christian, el cual se trataría del pasillo carcelario en el que se encuentra (Fuente: Daily Mail/@NickEdwards)

Acerca de los detalles de las letras, la profesional afirmó que desde sus escritos se intenta “controlar” y “comandar” a quien lo lee. En sumatoria, indicó: “el trazo largo y extendido en la letra S reclinada es un símbolo de alguien que sufre con sentimientos de culpa”. “Cualquiera que sea la verdad, existe la necesidad de alimentar continuamente su ego, y su objetivo final es obtener algún tipo de reconocimiento”, concluyó.

Si bien no se reparó en los dibujos expresos en el pie de cada carilla, la prensa evitó entrar en detalles de todo lo que redactó Brueckner debido a que parte de su contenido roza lo sexual y en donde también acusa a una persona del cuerpo de investigación de estar enamorado de él.

El contenido de la polémica carta que Christian Brueckner envió desde la cárcel

En el desarrollo de la carta, Christian Brueckner reiteró su inocencia y alegó que la policía alemana lo señaló a él porque aún no dio con el verdadero culpable de la desaparición de Madeleine McCann el 3 de mayo de 2007 en Praia da Luz, Portugal. Lo cierto es que durante las vacaciones de su familia, la niña habría sido raptada, con lo cual su paradero sigue aún inconcluso a pesar de los esfuerzos de las autoridades de investigación criminal de Inglaterra, Alemania y del propio país luso.

Parte de la carta que redactó Christian desde la cárcel con el dibujo en el margen inferior (Fuente: Daily Mail/@NickEdwards)

“No te puedes imaginar cómo es cuando todo el mundo cree que eres un asesino de niños y no lo eres. Me dijeron hace mucho tiempo que la oficina del fiscal estaba cerrando el caso de Maddie porque no hay ni la más mínima evidencia. Nunca habrá un juicio”, dice uno de los fragmentos que publicó el medio británico y aseguró: “Los fiscales no están diciendo nada al público porque deben entregar los archivos a mis abogados y contienen mucho material que confirma mi inocencia”.

“La tortura por la que estoy pasando es la mejor evidencia que puedo tener. Si alguien me hubiera dicho cosas así antes, habría dicho: ‘No, no te creo’. Esto es Alemania y no Paquistán. No puedo decir el tratamiento real que recibo porque no tengo las palabras adecuadas para describirlo. Por supuesto, todo esto sucede por orden de la BKA (policía criminal alemana)”, concluyó.

