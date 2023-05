Madeleine McCann: la polémica carta que el sospechoso de la desaparición envió desde la cárcel

escuchar

El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann escribió la semana pasada una carta en la que brindó detalles sobre su situación en el caso. El jueves 25 de mayo se dio a conocer en los medios de comunicación europeos la palabra de Christian Brueckner, quien aseguró que no estaba implicado en la causa y fue tajante con su opinión al respecto de las acusaciones en su contra.

El caso McCann estremeció al mundo desde la desaparición de la pequeña Maddie el 3 de mayo de 2007 en Praia da Luz, Portugal. Durante las vacaciones de su familia, la niña habría sido raptada, con lo cual su paradero sigue aún inconcluso a pesar de los esfuerzos de las autoridades de investigación criminal de Inglaterra, Alemania y del propio país luso.

Una de las cartas que Christian Brueckner escribió a modo de desahogo (Fuente: Daily Mail/@NickEdwards)

A lo largo de los años, innumerables imágenes de personas aparecieron en las redes sociales y en las pantallas de la televisión europea de las cuales se las señaló como la niña en cuestión. Sin embargo, ninguna de ellas era quien decía ser. Así las cosas, en las últimas semanas la policía portuguesa retomó el rastrillaje en una zona particular. Esto se dio así tras el hallazgo de viejas fotografías de Brueckner en la zona.

La búsqueda se centró en el embalse de Arede. En este punto se concentraron los investigadores y los periodistas internacionales que siguen el caso, ya que el principal sospechoso, quien está en la cárcel luego de ser condenado por una ataque de violación en Portugal, dos años antes de la desaparición de Madeleine, supo frecuentar el sitio para acampar.

Autoridades portuguesas cuando realizaron el rastrillaje en la zona sonde se hallaron las presuntas imágenes (Photo by FILIPE AMORIM / AFP) FILIPE AMORIM - AFP

La carta de la polémica

Con el revuelo por la presencia de la prensa en aquel lugar, Brueckner escribió una carta que más tarde salió a la luz en el Daily Mail. El preso aseguró que no estuvo en ese lugar y que su última vez allí fue en 2006 y no en 2007. Por lo tanto, sostuvo que no puede ser responsable de la desaparición de la niña inglesa y pidió el esclarecimiento del caso.

“No te puedes imaginar cómo es cuando todo el mundo cree que eres un asesino de niños y no lo eres. Me dijeron hace mucho tiempo que la oficina del fiscal estaba cerrando el caso de Maddie porque no hay ni la más mínima evidencia. Nunca habrá un juicio”, dice uno de los fragmentos que publicó el medio británico y aseguró: “Los fiscales no están diciendo nada al público porque deben entregar los archivos a mis abogados y contienen mucho material que confirma mi inocencia”.

Un equipo policial rastrilló el embalse de Arade, cerca de Silves, en Portugal, el miércoles 24 de mayo de 2023: no hubo, hasta el momento, evidencia de la presencia de Madeleine McCann (AP Foto/Joao Matos)

“La tortura por la que estoy pasando es la mejor evidencia que puedo tener. Si alguien me hubiera dicho cosas así antes, habría dicho: ‘No, no te creo’. Esto es Alemania y no Paquistán. No puedo decir el tratamiento real que recibo porque no tengo las palabras adecuadas para describirlo. Por supuesto, todo esto sucede por orden de la BKA (policía criminal alemana)”, concluyó otra de las cartas que se publicaron con suma precaución debido a sus palabras violentas y de contenido sexual.

De momento el equipo de investigadores no emitió comunicado alguno, pero según indicó la prensa, se retiraron de la zona bolsas con diferentes objetos que serán analizados para saber si aportan luz sobre la incógnita en torno al paradero de Madeleine McCann.

LA NACION