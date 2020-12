Los Fondos de Recuperación de la UE, el nuevo botín que busca la mafia en Italia

Nicola Gratteri, procurador general de Catanzaro y magistrado famoso por su lucha contra la Ndrangheta Crédito: Facebook

Elisabetta Piqué Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de diciembre de 2020 • 20:42

ROMA.- Más allá de las discusiones sobre cómo y quiénes gastarán los 209.000 millones de euros prometidos por la Unión Europea (UE) a Italia para la reconstrucción pospandemia -que están haciendo temblar la frágil coalición de gobierno de Giuseppe Conte-, el gran temor es otro. Que las mafias, cada vez más invisibles e infiltradas hasta en las altas esferas, se apropien de esta lluvia de dinero que debería comenzar a caer sobre la península a partir del año que viene.

Así lo advirtió Nicola Gratteri, procurador general de Catanzaro y magistrado famoso por su lucha contra la 'Ndrangheta, la poderosa mafia calabresa, que en diálogo con la Asociación de la Prensa Extranjera recordó algo fundamental: "Las mafias, no sólo la 'Ndrangheta, siempre están presentes donde hay dinero y poder".

El magistrado subrayó que, como ya sucedió en el pasado, la criminalidad organizada se las puede ingeniar fácilmente para infiltrarse en los fondos europeos, debido a falencias implícitas en el sistema del bloque, que ya demostró ser incapaz de evitar fraudes y estafas en el pasado.

"Hacer fraudes, como por ejemplo declarar que se tienen 10 hectáreas de terreno cultivados en forma biológica, que en realidad no te pertenecen, para luego obtener fondos, es muy fácil. ¿Por qué? Porque una vez descubierta tu estafa, tendrás cero riesgo de cárcel y cero riesgo de condena, porque al mismo tiempo, el delito habrá prescrito", explicó, escéptico. "No existe gran contraste entre las estafas en el seno de la UE, y no solamente en relación al dinero que vendrá de los fondos para resurgir de la catástrofe dejada por la pandemia... Esto no quiere decir que el dinero del Recovery Fund irá automáticamente a la 'Ndrangheta, sino que las diversas organizaciones criminales intentarán ponerse en condiciones, a través de sus propias actividades, de poder aprovechar estos beneficios", explicó.

La 'Ndrangheta, que factura casi 50.000 millones de euros por año, está presente en todas las regiones de Italia y, como si se tratara de "manchas de leopardo", en toda Europa, con ramificaciones en el resto del mundo, incluida por supuesto América Latina, recordó Gratteri. Los momentos de crisis, como el actual, cuando el mundo se enfrenta a una de las peores crisis económicas de su historia debido a la pandemia, son los mejores para las mafias.

"En este momento de crisis, de grandes dificultades para comerciantes, dueños de hoteles, gastronómicos y empresarios propensos a vender o, mejor dicho, a malvender o a caer en préstamos usureros, las mafias corren con grandes ventajas", indicó el procurador. "Mayor es el retraso de parte del Estado en dar ayudas económicas concretas, indemnizaciones, en estos tiempos de Covid, mayor es la probabilidad de que las mafias pasen a comprar todo lo que está en venta", agregó. "Las mafias no respetan los protocolos: tienen plata proveniente de sus ilícitos, principalmente tráfico de droga, y reciclando, prestan o compran enseguida; mientras que el Estado, para poder otorgar dinero a quien está en crisis, necesita de tiempo".

Para entender mejor el fenómeno, el magistrado recordó la evolución que han tenido las mafias en los últimos años, en los que los padrinos dejaron de disparar, abandonaron la violencia y se infiltraron silenciosamente en todas las actividades de lucro, no sólo pizzerías y restaurantes, sino en las altas finanzas y hasta en la política. Incluso penetraron en los llamados "salotti buoni", en las altas esferas de la sociedad.

"Las mafias evolucionan y mutan con el cambio social. Asumen nuestros comportamientos cotidianos y se nos parecen cada vez mas. Los mafiosos no son marcianos, viven entre nosotros", afirmó Gratteri, que vive bajo escolta desde 1989. "En las últimas décadas, gracias a una homologación de los gustos y de los consumos, las mafias disparan mucho menos. ¿Por qué? En general, en el mundo occidental se derrumbó la moral, la ética y esto llevó a que sea más fácil la posibilidad de corromper en la administración pública, y esto no tiene que ver solo con Italia", puntualizó. "Las mafias están llenas de dinero, y prefieren corromper antes que disparar. Porque disparar es llamar la atención. Se prefiere corromper, con lo cual es cada vez más difícil distinguir entre quiénes son los sujetos mafiosos y quiénes no: hay sujetos insospechables que en realidad son ndranghetistas", denunció Gratteri.

En su último libro Oxígeno ilegal, cómo las mafias aprovecharán de la emergencia Covid-19 para enraizarse en el territorio italiano, que escribió como siempre junto a Antonio Nicasio, otro experto en criminalidad organizada, Gratteri incluso habló de la posibilidad de que las mafias aprovechen del actual furor por las vacunas, tema en el centro de la atención de todo el mundo.

"Hemos reportado un estudio de Interpol sobre la posibilidad de que las mafias y la 'ndrangheta puedan entrar en modo más directo en la producción y distribución de vacunas", indicó. Preguntado por LA NACIÓN si se sabe cuánto ganaron las mafias desde el inicio de la pandemia, Gratteri prefirió no hacer estimaciones. Indicó que, como se trata de una situación en evolución, es imposible realizar este tipo de estudios, sino que solo al final de la pesadilla será posible calcular algo así.

Como en otros oportunidades, se manifestó convencido de que para frenar este fenómeno escandaloso, que es global, es necesario proponer reformas y leyes más incisivas, que sean compartidas por todos los Estados miembros de la UE. Aunque para él también es necesario un cambio cultural, sin el cual será imposible desenraizar esa "mentalidad mafiosa que cada uno tiene dentro de sí".

Conforme a los criterios de Más información