Los hombres alemanes de entre 17 y 45 años necesitarán un permiso para abandonar su país por más de 3 meses

Los hombres alemanes de entre 17 y 45 años tendrán que empezar a pedir permiso si piensan estar mucho tiempo por fuera de su país, como parte de una nueva ley que introdujo el servicio militar voluntario. La Ley de Modernización del Servicio Militar, que entró en vigor el 1 de enero, tiene como objetivo reforzar las defensas de Alemania como respuesta a las amenazas de Rusia después de su invasión a gran escala de Ucrania.

En un comunicado que recibió la BBC, un portavoz del Ministerio de Defensa confirmó que los hombres mayores de 17 años deben obtener una aprobación previa para estancias en el extranjero de más de tres meses. Según la ley actual, las aprobaciones de viaje generalmente deben otorgarse y aún no está claro cómo se hará cumplir la norma en caso de incumplimiento.

“Registro militar fiable”

El portavoz del Ministerio de Defensa dijo que el reglamento tenía como objetivo "garantizar un sistema de registro militar fiable y significativo". Getty Images

La exigencia de obtener un permiso pasó desapercibida hasta que el periódico Frankfurter Rundschau informó sobre ella el viernes. El portavoz del Ministerio de Defensa dijo que el reglamento tenía como objetivo “garantizar un sistema de registro militar fiable y significativo”, y añadió: “En caso de una emergencia, debemos saber quién puede permanecer en el extranjero durante un período prolongado”.

La declaración reconocía que las consecuencias para los jóvenes podrían ser “de gran alcance” y decía que se estaban desarrollando regulaciones sobre exenciones “en parte para evitar una burocracia innecesaria”. La base legal para este requisito se encuentra en la Ley de Conscripción de 1956 de Alemania, que fue modificada varias veces, la más reciente en diciembre pasado.

Antes de la última enmienda, la obligación de informar sobre estancias prolongadas en el extranjero sólo se aplicaba si Alemania se encontraba en estado de defensa nacional o movilización. El funcionario del Ministerio de Defensa dijo que una disposición similar estuvo “en vigor durante la Guerra Fría y no tenía ninguna relevancia práctica”.

Servicio militar obligatorio

Las fuerzas armadas militares alemanas estuvieron reforzándose luego de la invasión rusa a Ucrania. Getty Images

La Ley de Modernización del Servicio Militar establece planes para ampliar el número de personal activo de 180.000 a 260.000 efectivos para 2035. En diciembre, el Parlamento alemán votó a favor de introducir el servicio militar voluntario, lo que significa que a partir de enero se enviaría a todos los jóvenes de 18 años un cuestionario preguntándoles si estaban interesados en unirse a las fuerzas armadas.

A partir de julio de 2027, también deberán someterse a una evaluación de aptitud para determinar si son elegibles para el servicio en caso de que estalle una guerra. Las mujeres pueden ofrecerse como voluntarias para el servicio militar, pero no pueden ser obligadas a hacerlo según la Constitución alemana.

Si bien el plan es el servicio voluntario, si la situación de seguridad empeora o si se presentan muy pocos voluntarios, se podría considerar una forma de servicio militar obligatorio. Cuando el Parlamento aprobó la ley, muchos jóvenes se unieron a las protestas contra el cambio.

“No queremos pasar medio año de nuestras vidas encerrados en cuarteles, entrenándonos en ejercicios y obediencia, y aprendiendo a matar”, escribió un organizador de las manifestaciones en las redes sociales.

Al igual que otros países europeos, Alemania redujo sus fuerzas armadas durante los años de paz en la década de 1990. Durante la Guerra Fría contaba con un ejército de casi medio millón de personas.

El servicio militar obligatorio en Alemania terminó en 2011 bajo el gobierno de la entonces canciller Angela Merkel. El canciller Friedrich Merz se comprometió a reconstruir la Bundeswehr para convertirla en el ejército convencional más importante de Europa en respuesta a lo que su gobierno describe como un entorno de seguridad más peligroso en Europa.

Por Jessica Rawnsley