Los olvidados de la pandemia: el drama de los miles de homeless de Nueva York

4 de mayo de 2020

NUEVA YORK.- La orden de quedarse parte de la presunción de que una persona tiene un hogar donde pasar las noches. Los sin techo, más de 62 mil individuos en la ciudad de Nueva York, intentan escapar del azote del coronavirus sin un lugar donde protegerse ante eventuales contagios .

Los homeless -como se llama a este grupo de la población en la Gran Manzana- no tienen espacios para aislarse. Movimientos defensores de sus derechos como Partnership for the Homeless afirman, además, que carecen de acceso a los suministros básicos de higiene y a la atención médica que necesitan para mantenerse a salvo .

En Nueva York, un promedio aproximado de 62 mil vecinos -incluidos 22 mil niños- residentes de la ciudad no tienen una vivienda estable. "En efecto, para estas personas -que se reparten en refugios de los cinco distritos- el distanciamiento físico es un lujo inalcanzable", sostienen desde la organización que defiende los derechos de los sin techo. "Para muchos, particularmente para quienes duermen en la calle o en entornos abarrotados, dormir, comer y bañarse vienen con el tipo de proximidad social que las autoridades nos piden que evitemos", subrayan.

Según cifras reveladas por el Departamento de Servicios Sociales de la Gran Manzana, al menos 770 individuos han sido testeados Covid-19 positivos, y decenas han muerto . Los casos fueron registrados en 166 refugios de la Gran Manzana.

Silenciosos protagonistas de la escena neoyorquina, los homeless son desde hace años un grupo en la sociedad que ha crecido exponencialmente. Según estadísticas relevadas por el Departamento de los Sin Techo de la ciudad de Nueva York, el total de personas que han caído en estos niveles de pobreza extrema tuvo un aumento del 76 por ciento en la última década. Además, de las miles de personas que entran en esta categoría, un 93 por ciento del total son afroamericanos o latinos.

La pandemia los dejó a la vera del destino y, en busca de un lugar donde protegerse, los sin techo encontraron en los vagones del subte un refugio. Con una caída de más del 90 por ciento en los viajeros que a diario colmaban el metro, los homeless llenaron ese universo bajo tierra. Al menos así lo hacían hasta hace unos días.

Según pudo saber LA NACION por fuentes de la policía de Nueva York , en menos de trece horas los cuerpos de dos sin techo fueron encontrados en los vagones del subte. "Hasta ahora no podemos confirmar si se trata de personas que murieron por Covid-19", afirmaron a este medio. El médico forense de la ciudad determinará la causa final de la muerte en cada caso, pero la policía dijo que los exámenes preliminares no revelaron ningún signo de trauma o criminalidad .

Las postales de esta situación fueron difundidas por usuarios en las redes, en su mayoría trabajadores esenciales, personas que aún utilizan los medios de transporte público llegar a desempeñar sus tareas en tiempos de cierre total. El escenario provocó el enojo del gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, quien consideró la situación "irrespetuosa y asquerosa", y solicitó se diera una rápida y efectiva solución a la problemática.

Ahora, por primera vez en casi cien años, el subte de la ciudad de Nueva York estará cerrado por decisión de las autoridades desde la medianoche hasta las 5 de la mañana para realizar tareas de desinfección. Esto significa, también, que los sin techo sean desalojados de los vagones y de las plataformas.

Tras ser consultada por LA NACION , Coalition for the Homeless , otra organización que lucha por los derechos de esta población vulnerable, expresó su rechazo a las decisiones de las autoridades. " Los homeless duermen en los subtes porque la ciudad y el estado -casi dos meses después del comienzo de esta crisis- se niegan firmemente a ofrecerles un mejor para ellos" , escribió Giselle Routhier, directora de Políticas de la organización.

"Muchos neoyorquinos sin hogar temen legítimamente los refugios hacinados, donde el coronavirus continúa su propagación y donde el índice de mortalidad del Covid-19 es cincuenta por ciento más alto que en cualquier otra población de la ciudad", subrayó Routhier.

Y remarcó: "Cerrar punitivamente los subtes y enviar más fuerza policial solo empeorará la situación. Lo que se necesita son lugares seguros y privados, donde mantener el distanciamiento social sea posible".

En busca de una solución

Coalition for the Homeless y demás organizaciones sociales que defienden los derechos de los sin techo han solicitado a las autoridades locales y estatales que dispongan que los hoteles de la Gran Manzana sean utilizados para alojar a quienes lo necesitan.

"La mal direccionada estrategia del gobernador [Andrew] Cuomo y el alcalde [Bill] de Blasio continuará por empujar a estas personas hacia las sombras, además de burlarse de los lineamientos establecidos por autoridades sanitarias", subrayó Routhier.

En este contexto, el alcalde de la Gran Manzana anunció que trasladará a mil personas a hoteles. Estos individuos se sumarían a los 6 mil que fueron trasladados a este tipo de establecimientos en las últimas semanas. La medida, sin embargo, no es suficiente para las dimensiones de la problemática, según los expertos. La campaña #LosSinTechoNoPuedenQuedarseEnCasa exige a las autoridades que habiliten 30 mil habitaciones de hotel para garantizar un ecosistema saludable.

Por su parte, más de 500 profesionales de la salud de la ciudad de Nueva York firmaron un documento dirigido a las autoridades políticas y sanitarias, a fin de plantear las preocupaciones que les trae el contexto atravesado por los sin techo . "Estos individuos no pueden quedarse en casa porque no tienen una casa. Están en alto riesgo de contagiarse y de morir por culpa del Covid-19", destacaron los trabajadores, quienes también remarcaron que todavía no sea ha hecho lo suficiente para proteger a los homeless.

"Me rehúso a ir a un refugio porque me rehúso a perder la vida", afirmó Rosetta Johnson, una de las tantas personas que ha quedado en la calle en Nueva York. Hace semanas acudió a un refugio en busca de asistencia: "Entrá bajo tu propio riesgo", le dijeron, según ella misma contó en un artículo que escribió en el portal del NY Daily News. "No voy a morir porque soy una sin techo", subrayó la mujer.