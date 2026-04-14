Día 46 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este martes 14 de abril en su 46° día de guerra. Después de las fallidas negociaciones en Pakistán y del bloqueo de Estados Unidos a puertos iraníes, la tensión aumentó, mientras que el precio del barril de petróleo subió. Donald Trump arremetió contra el Papa León XIV.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Estados Unidos activa el bloqueo naval del estrecho de Ormuz y Trump afirma que Irán quiere seguir el diálogo.

Funcionarios de Rusia y de China se reúnen para discutir sobre el conflicto en Medio Oriente.

para discutir sobre el conflicto en Medio Oriente. El papa León XIV pidió por la paz en el Líbano y reclamó un cese al fuego.

En respuesta a las expresiones del Papa, el mandatario estadounidense le respondió: “No quiero un Papa que piense que está ok que Irán tenga un arma nuclear”.

Donald Trump puso fecha y hora para el comienzo del bloque de los puertos de Irán por parte de Estados Unidos TIERNEY L. CROSS - NYTNS

Israel informó la muerte de un soldado en el sur de Líbano.

Pakistán vuelve a proponerse como sede de negociación.

Otros hechos de importancia

La caída de Viktor Orban sacude a Trump y a la derecha conservadora de Estados Unidos.

El precio del petróleo vuelve a subir tras las negociaciones fallidas entre Estados Unidos e Irán. El barril de Brent supera los US$100.

Desde Teherán señalaron que las conversaciones en Islamabad fracasaron porque Estados Unidos no generó confianza.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

El precio del petróleo volvió a subir tras las fallidas negociaciones Rafiq Maqbool - AP