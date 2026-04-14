Máxima en EE.UU.: su glamoroso look “verde militar”, la recorrida por tres ciudades y una actividad “fuera del protocolo

WASHINGTON.– Este lunes, los reyes de los Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta aterrizaron en la ciudad de Washington para dar comienzo a su visita a Estados Unidos. Se trata de un viaje oficial que seguirá un ajustado cronograma de actividades en por lo menos tres ciudades diferentes y que se divide entre encuentros en clubes deportivos y educativos, hasta reuniones protocolares con funcionarios estadounidenses.

A través de las redes sociales de la familia Real, se publicaron algunas imágenes y videos de las actividades de las que participó Máxima. Sin embargo, fiel a su glamuroso estilo, lo primero que cautivó a sus seguidores fue el look elegido por la Reina para moverse por Filadelfia y Washington, en el primer día de actividades.

La atenta mirada de los reyes de los Países Bajos ante la coreografía

Para esta ocasión, la Máxima eligió un vestido en tono verde oliva o musgo (también considerado como “verde militar”) de corte midi, con la cintura entallada y una falda de leve vuelo que estiliza la figura sin perder sobriedad. Se trata de una prenda de mangas cortas estructuradas con un gran lazo en el cuello, que aporta elegancia y un sello distintivo.

En Filadelfia, los monarcas dividieron su visita en dos lugares. Primero dijeron presente en la Escuela Secundaria Kensington para las Artes Creativas y Escénicas. Allí se los vio presenciando una coreografía de un grupo de alumnos que bailaron durante varios minutos frente a la pareja consorte.

Máxima fue agasajada con diferentes presentes por parte de los alumnos

En el mismo establecimiento, Máxima recibió láminas con diferentes dibujos realizados por los alumnos del lugar. Las imágenes fueron compartidas por la cuenta oficial de la Casa Real de los Países Bajos en Instagram.

Más tarde, la segunda parada fue el centro de alto entrenamiento Jefferson Health. En ese centro, Guillermo y Máxima realizaron una visita guiada por las principales instalaciones médicas.

El rey Guillermo, distendido, observa cómo controlan el peso a un alumno

El lugar es utilizado por el equipo de fútbol americano Philadelphia Eagles, de quienes los reyes recibieron una camiseta de regalo, pero que no se pusieron.

En los videos e imágenes compartidos por Instagram, pudo verse a los reyes bajo un comportamiento inusual y por fuera del protocolo, pero sin perder la sonrisa y atentos siempre a cada detalle.

En total, el recorrido por los Estados Unidos, que surgió como una invitación recíproca tras el recibimiento que los monarcas brindaron a Trump el año pasado en un palacio real durante una cumbre de la OTAN, se extenderá por tres días.

Máxima mira atenta su camiseta de fútbol americano

En ese periplo de actividades, una de ellas desató polémica en Países Bajos: como gesto de cortesía y luego de una cena de gala en la Casa Blanca, los monarcas fueron invitados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a pasar la noche en las instalaciones de la sede de gobierno, rompiendo la tradición de no alojar visitas de Estado en ese recinto.

Cómo sigue la agenda de Máxima en EE.UU.

Según el cronograma oficial de la Casa Real de los Países Bajos, la agenda de los reyes continuará de la siguiente manera:

Jueves 16

La Reina Máxima participará en una charla informal en el evento “Gestión de riesgos en una era de incertidumbre: seguros, resiliencia y desarrollo”. Allí, abordará la importancia de los productos de seguros que protegen a las personas contra los riesgos y contribuyen al crecimiento económico y la salud financiera.

Posteriormente, participará en otra charla informal, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde hablará sobre las oportunidades y los desafíos en el ámbito de la salud financiera en América Latina y el Caribe.

XXL: así será la agenda de Máxima durante su estadía en los Estados Unidos Manuel Balce Ceneta - AP

Viernes 17

Por invitación del Secretario del Tesoro, Scott Bessent, la Reina Máxima participará como oradora en la charla informal del G20 sobre educación financiera global. Estados Unidos ostenta la presidencia del G20 desde el 1° de diciembre de 2025. En vísperas del traspaso de la presidencia a Estados Unidos, la Reina Máxima conversó con un representante estadounidense sobre la importancia de la salud financiera para la agenda del G20.

Sábado 18

Por último, Máxima asistirá a una reunión del Grupo de Referencia, un grupo asesor de organizaciones internacionales de desarrollo con el que colabora desde 2009 como Secretaria General de Asuntos Exteriores de la ONU. Además de las reuniones plenarias, Máxima mantendrá varias conversaciones bilaterales sobre la salud financiera. Entre ellas con la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva y la Presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde,