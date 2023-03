Los videos que muestran la violencia en las vacaciones del Spring Break antes del toque de queda en Miami Beach

escuchar

Nuevas imágenes de los desmanes ocurridos el fin de semana en Miami Beach, por los que ayer se decretó un toque de queda que se extendería tres días tras la muerte de un hombre en un tiroteo, se dieron a conocer hoy. En un video se puede ver cómo un grupo de jóvenes se sube al capot de un auto ocupado por dos personas y en otro cómo unas jóvenes entran en un negocio y se lanzan mercadería.

Ambos hechos, de entre varios, se registraron en la tarde del domingo, antes del inicio del toque de queda establecido en la ciudad por los hechos de violencia registrados en medio de las llamadas vacaciones de Primavera en Estados Unidos, Spring Break.

El vehículo fue atacado por todos sus costados y con una clara intención de causar daños

En las nuevas imágenes se puede ver cómo un grupo de jóvenes se lanza contra el capot de un vehículo negro abordado por dos personas. Otros, también se suben al techo y comienzan a saltar. En otro video, unas jóvenes ingresan a un comercio de gastronomía y comienzan a patear las mesas y lanzar sillas, así como a tomar alimentos y arrojarlos.

Un incidente entre los peatones y un conductor quedó registrado en video

El alcalde de Miami Beach, el demócrata Dan Gelber, anunció un toque de queda a partir del domingo por la noche después de dos tiroteos fatales y desmanes en las que se daño propiedad privada y pública.

El toque de queda, que afecta principalmente la zona de South Beach, donde se reúne gran cantidad de jóvenes para festejar el Spring Break, se impuso desde las 11:59 de la noche del domingo hasta las 6 de la mañana de hoy. Las autoridades analizan que se establezca uno adicional desde el jueves hasta el lunes 27 de marzo.

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran el violento episodio

Hoy está previsto que el gobierno local mantenga una reunión especial de la comisión, prevista para las 16 (17 hora en Argentina), para discutir más restricciones.

“Como he dicho muchas veces, no pedimos spring break [vacaciones de primavera] en nuestra ciudad. No queremos vacaciones de primavera en nuestra ciudad. Son demasiado alborotadoras, provocan demasiado desorden y son demasiado difíciles de vigilar”, dijo Gelber ayer desde un mensaje grabado y en el que justificaba su decisión.

Las imágenes muestran el violento episodio en la madrugada de este domingo

Los desmanes comenzaron el viernes por la noche alrededor de las 22.40 (hora local) cuando se registró un muerto y un herido grave en un tiroteo en la vía pública, escena que quedó registrada en las cámaras de la ciudad. La policía detuvo a una persona en el lugar y encontró cuatro armas de fuego.

Toque de queda selectivo

Miami Beach es un destino popular de las vacaciones de primavera entre los estudiantes universitarios. Debido a diversos desmanes que suelen ocasionarse, las autoridades han tenido que promulgar anteriormente poderes de emergencia para controlar las grandes multitudes.

El toque de queda obliga a los comercios a cerrar a medianoche. Los hoteles pueden seguir abiertos, siempre que sólo operen con huéspedes alojados en sus establecimientos.

Miami Beach decretó el estado de emergencia y un toque de queda por seguridad de los vecinos

El comunicado difundido ayer por las autoridades indicó que el toque de queda no se aplica a las personas que vayan y vengan del trabajo ni a los residentes de la ciudad que vayan o vengan de sus casas.

Son los residentes de la ciudad quienes más se quejan ante los desmanes y apuntan contra el abuso de alcohol por parte de los visitantes. La semana pasada, un juez local avaló una ordenanza que establece que el horario de cierre de venta de alcohol en el barrio de South Beach (sur) podría modificarse, de las 5 de la mañana a las 2.

La ciudad impuso un toque de queda a medianoche durante el mismo periodo el año pasado tras los tiroteos en Ocean Drive.

LA NACION

