Lula defendió el fallo de la Corte contra Bolsonaro y llamó al diálogo a Trump en una columna en The New York Times

NUEVA YORK.– El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, respondió este domingo a las críticas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien denunció una “caza de brujas” contra el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, condenado por golpismo esta semana, y llamó a la Casa Blanca a retomar el diálogo.

En su primera reacción tras el fallo contra su opositor, Lula dijo que el proceso “no fue una ‘caza de brujas’”, en un artículo de opinión publicado por el diario estadounidense The New York Times.

Trump calificó esta semana la condena a Bolsonaro a 27 años de prisión como “muy sorprendente”.

De su lado, el mandatario brasileño se dijo “orgulloso de la Corte Suprema de Brasil por su decisión histórica del jueves”, en un texto titulado: “La democracia y la soberanía de Brasil no son negociables”.

Crítico abierto de Trump, Lula enfrenta una crisis diplomática con Estados Unidos a causa del juicio contra Bolsonaro, principal líder de la derecha y la ultraderecha en Brasil.

Trump castigó a Brasil con aranceles del 50%, entre los más altos del mundo, a buena parte de sus productos.

Además, varios magistrados de la Corte brasileña son objeto de sanciones de Washington por su manejo del caso contra Bolsonaro.

“Cuando Estados Unidos abandona una relación de más de 200 años, como la que mantiene con Brasil, todos pierden. No existen diferencias ideológicas que impidan que dos gobiernos colaboren en áreas donde comparten objetivos comunes”, opinó Lula.

“Presidente Trump, seguimos abiertos a negociar cualquier cosa que pueda traer beneficios mutuos. Pero la democracia y soberanía de Brasil no están sobre la mesa”, escribió Lula en el principal diario estadounidense.

“En su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2017, usted afirmó que ‘las naciones fuertes y soberanas permiten que países diversos con diferentes valores, culturas y sueños no solo coexistan, sino que colaboren sobre la base del respeto mutuo’. Así es como veo la relación entre Brasil y Estados Unidos: dos grandes naciones capaces de respetarse mutuamente y cooperar por el bien de brasileños y estadounidenses”. agregó el brasileño.

Bolsonaro, de 70 años, fue condenado por liderar una organización armada para impedir la asunción de Lula, que lo derrotó en las elecciones de 2022.

“El fallo fue el resultado de procedimientos llevados a cabo de acuerdo con la Constitución de Brasil de 1988, promulgada tras dos décadas de lucha contra una dictadura militar”, afirmó el presidente izquierdista de Brasil, en el texto publicado en inglés.

“Meses de investigaciones (...) descubrieron planes para asesinarme a mí, al vicepresidente y a un juez de la Corte Suprema”, agregó Lula.

La trama golpista no se ejecutó por falta de apoyo de la cúpula militar, según el fallo de la Corte Suprema.

Ese proceso “realmente se parece a lo que intentaron hacer conmigo”, dijo Trump tras la condena a Bolsonaro, en referencia a sus propios problemas judiciales después de la toma del Capitolio por parte de sus simpatizantes el 6 de enero de 2021.

La Justicia brasileña responsabilizó al exmandatario por instigar la asonada del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

Bolsonaro se dice víctima de “persecución” y su defensa ha anunciado que apelará el fallo de la corte suprema, incluso en instancias internacionales.

El exmandatario ya cumple una orden preventiva de prisión domiciliaria en Brasilia.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Washington “responderá en consecuencia” a la “injusta” sentencia.

