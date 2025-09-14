La influencia política de Bolsonaro en Brasil podría perdurar pese a su condena

SAN PABLO.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro no estuvo presente en la sala cuando un panel del Tribunal Supremo lo condenó y sentenció a 27 años y tres meses de prisión por cargos de intento de golpe de Estado.

Con Bolsonaro bajo arresto domiciliario y en mal estado de salud, su abogado dijo que el exmandatario estaba demasiado enfermo para asistir a las audiencias finales. Pero a pesar de su fragilidad y su condena, la influencia política de Bolsonaro ciertamente perdurará.

Incluso después de su sentencia, la opinión pública está dividida sobre si cometió un delito y debería ir a prisión, un debate que existe a pesar de que los expertos coinciden en que el político de ultraderecha seguirá teniendo una influencia significativa en el panorama político del gigante latinoamericano.

Manifestantes celebran la condena de Jair Bolsonaro en San Pablo Allison Sales� - dpa�

“Quizás veamos algo relativamente nuevo en la política brasileña: una figura pública que está bajo arresto domiciliario, que no puede participar formalmente en política debido a una condena e inhabilitación, pero que aún influye en el curso de la política”, afirmó la antropóloga Isabela Kalil, coordinadora del Observatorio de la Extrema Derecha, un grupo de investigación con sede en el estado de Minas Gerais.

Adhesión incondicional

Cuatro días antes de su condena, decenas de miles de seguidores de Bolsonaro salieron a las calles de todo Brasil en el Día de la Independencia. Entre ellos estaba Luiz Niemeyer, un empresario de 62 años en Río de Janeiro, quien ve al expresidente como un “héroe” que ha construido un movimiento político imparable.

“Los ideales no se matan, los ideales no se arrestan”, expresó. “Puedes arrestar a Bolsonaro, puedes matar a Bolsonaro, pero estos ideales no morirán”.

Las encuestas de opinión han mostrado que Bolsonaro sigue siendo central en el panorama polarizado de Brasil. Incluso tras las rejas, podría determinar quién porta la bandera de su coalición en las elecciones de 2026. Los observadores dicen que para convertirse en un contendiente competitivo contra el presidente Lula da Silva, quien se espera que se postule para la reelección, cualquier candidato de oposición debe primero asegurar la base electoral crucial y el apoyo explícito del líder de extrema derecha Bolsonaro.

Las encuestas recientes muestran que Lula está recuperando su popularidad, lo que sugiere que será un candidato competitivo en las próximas elecciones.

Pero un sondeo publicado el 28 de agosto por AtlasIntel muestra a Lula en un empate estadístico con Bolsonaro en un escenario hipotético de elecciones, si la votación se celebrara con los mismos candidatos de 2022 en la boleta. En un escenario de primera vuelta, Bolsonaro tendría el 45,4% de los votos, y Lula tendría el 44,6%. Se encuestó a 6238 votantes en línea del 20 al 25 de agosto de 2025. El margen de error es de un punto porcentual.

El país también está dividido sobre la condena de Bolsonaro. Una encuesta de Datafolha de agosto encontró que el 48% de los brasileños quería ver a Bolsonaro encarcelado, y el 46% quería que permaneciera libre. La encuesta, que tiene un margen de error de dos puntos porcentuales, se realizó en persona con más de 2000 personas en 130 municipios.

“Cuando la gente me pregunta si creo que Bolsonaro está debilitado, mi respuesta es que depende de la perspectiva”, dijo Kalil, del grupo Observatorio de la Extrema Derecha.

La legisladora Ediane Maria enciende un fuego artificial al celebrar la condena de Bolsonaro Andre Penner - AP

“Si consideras que el 8 de enero ocurrió, que todo esto sucedió, y sin embargo él todavía tiene una base y continúa dando forma a la dirección de la ultraderecha y gran parte de la derecha, no veo eso como una señal de debilidad”, dijo refiriéndose al episodio de 2023 cuando los seguidores de Bolsonaro asaltaron edificios públicos en Brasilia en lo que la Fiscalía General vio como parte de su plan para permanecer en el poder después de su derrota.

El número uno

Silas Malafaia, un pastor evangélico y uno de los aliados más influyentes de Bolsonaro, comparte la creencia de que el expresidente sigue siendo una figura política clave a pesar de sus problemas legales.

“Nadie le va a quitar el protagonismo a Bolsonaro, esté en prisión o no”, dijo a finales de agosto, antes de predicar frente a una iglesia llena en Río de Janeiro. “Es el mayor líder de derecha en América Latina”.

De hecho, como una forma de mostrar su apoyo, algunos aliados de Bolsonaro están luchando para impulsar un proyecto de ley de amnistía en el Congreso que permitirá al expresidente evitar el tiempo tras las rejas. Algunos incluso están pidiendo una restauración de sus derechos políticos, ya que se le ha prohibido postularse para un cargo hasta 2030 como parte de un proceso separado en su contra.

Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, en una reciente manifestación a favor de su padre PABLO PORCIUNCULA� - AFP�

“Deberíamos presionar para que su final sea otorgarle amnistía a Bolsonaro y hacerlo elegible para postularse como nuestro candidato”, declaró el senador Ciro Nogueira, exjefe de gabinete bajo Bolsonaro. “Sin él, no ganaremos la elección. Él es el líder principal, la figura guía”.

Pero en la práctica, los líderes de derecha brasileños ya han comenzado a considerar un Plan B. Nogueira lidera Progressistas, uno de los partidos de derecha más poderosos de Brasil, y ha nombrado al gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas, y al gobernador de Paraná, Ratinho Junior, como posibles candidatos presidenciales pro-Bolsonaro, así como al senador Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente.

Ambos gobernadores se han unido a las protestas callejeras convocadas por Bolsonaro, defendiendo su inocencia. Pero los hijos de Bolsonaro, que siguen siendo centrales en su círculo íntimo, no necesariamente confían en ellos.

Como gobernador del estado más rico y poblado de Brasil, De Freitas es un fuerte contendiente para las elecciones de 2026. El exministro de Bolsonaro y oficial militar, es ampliamente visto como el candidato favorito de la derecha.

Mensajes privados divulgados por el Tribunal Supremo en agosto mostraron a Eduardo Bolsonaro, quien vive en Estados Unidos y tiene vínculos con el movimiento MAGA, acusando en privado a De Freitas de no defender a su padre en el Tribunal Supremo al tiempo que preparaba silenciosamente su propia candidatura presidencial.

Jair Bolsonaro y Tarcisio de Freitas (Archivo)

De Freitas ha declinado comentar sobre la acusación, y aunque no ha admitido que se postulará para la presidencia, dijo que de ser elegido en 2026, otorgará inmediatamente amnistía a Bolsonaro.

El gobernador asistió a la protesta del Día de la Independencia en San Pablo el domingo pasado. Imitando los antiguos discursos del expresidente, criticó al juez que supervisó el caso del golpe en el Tribunal Supremo. “Nadie aguanta más la tiranía de un juez como Moraes”, dijo, refiriéndose al magistrado Alexandre de Moraes.

Tras el veredicto, De Freitas dijo que Bolsonaro y los otros funcionarios condenados con él eran “víctimas de una sentencia injusta con penas desproporcionadas”. “Mantente fuerte, presidente. Seguiremos a tu lado!”, escribió en su cuenta de X.

La condena de Bolsonaro podría marcar un nuevo capítulo en la política brasileña. Esther Solano, socióloga de la Universidad Federal de San Pablo y quien ha seguido a los votantes de Bolsonaro y a los evangélicos desde 2017, lo llama “Bolsonarismo 2.0”.

Sus encuestas muestran que los seguidores creen que Bolsonaro fue crucial para lanzar una cruzada conservadora, pero el movimiento ahora es lo suficientemente fuerte como para sobrevivirle. Nuevas figuras están emergiendo, señala Solano, incluyendo a De Freitas, la ex primera dama Michelle Bolsonaro, el legislador Nikolas Ferreira y otros líderes evangélicos.

“El bolsonarismo está entrando en una nueva fase: consolidación, fortificación y un nuevo ecosistema de líderes que surgirán más fuertes de la caída de Bolsonaro”, dijo.

