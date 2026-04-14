Lula respaldó al papa León XIV frente a Trump y confirmó que buscará la reelección en Brasil

BRASILIA.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este martes su respaldo total al papa León XIV frente a los ataques de Donald Trump. El mandatario brasileño ratificó además que buscará la reelección en octubre y minimizó las chances de una intervención de Washington en el proceso electoral de su país.

En una entrevista concedida a varios medios en el Palacio del Planalto, el jefe de Estado manifestó su solidaridad con el Sumo Pontífice tras las críticas que este formuló contra el republicano. Lula consideró que los planteos del Papa son correctos y remarcó que nadie debe tener miedo a nadie en el escenario internacional.

“Yo soy solidario con él [Papa], son correctas las críticas que le hizo al presidente Trump, nadie tiene que tenerle miedo a nadie”, dijo Lula.

El líder del Partido de los Trabajadores recordó su propia condición de católico y la buena sintonía que mantuvo con el fallecido Francisco.

Lula cuestionó con dureza una reciente publicación de Trump en redes sociales, donde el mandatario estadounidense utilizó una imagen suya para equipararse con Jesucristo.

Una pantalla muestra la imagen generada por IA que publicó Trump en su plataforma Truth Social, en la que se representa a sí mismo como Jesucristo MANDEL NGAN - AFP

Según la visión del brasileño, ese tipo de comparaciones no contribuyen al clima político actual. Durante el reportaje, mencionó el buen concepto que tiene del pontífice estadounidense Robert Francis Prevost, a quien invitó de manera formal para que visite Brasil en un futuro cercano.

“Yo creo que Trump... aquella imagen de Jesucristo, aquello no contribuye”, consideró.

En el plano interno, el presidente confirmó que competirá por un cuarto mandato en los comicios de octubre. Su principal adversario será el senador Flavio Bolsonaro, hijo del anterior mandatario, quien esta semana lo aventajó en un sondeo de intención de voto.

Pese a estos números, Lula se mostró categórico sobre su deseo de darle al país un salto decisivo y garantizó que luchará por la continuidad democrática ante las amenazas autoritarias que percibe en el horizonte.

El papa León XIV en el Vaticano Andrew Medichini - AP

Respecto al vínculo con la Casa Blanca, el líder sudamericano reconoció sus divergencias con Trump, aunque evitó el uso de términos agresivos como “ínfulas imperiales”, expresión que utilizó días atrás.

Si bien la relación con Washington tuvo una recomposición en septiembre pasado, la reunión bilateral prevista para marzo quedó postergada por diferencias en torno a la guerra en Irán y la situación en Venezuela. No obstante, los cancilleres mantienen el diálogo para concretar una cita en los próximos meses.

El mandatario brasileño describió la estrategia de Trump como un juego de poder para seducir al electorado norteamericano bajo una idea de nación omnipotente y superior.

A pesar de estos reparos políticos, Lula se definió como un admirador de la economía de Estados Unidos y destacó la pujanza de su sistema productivo. Asimismo, descartó que Trump intente influir en las elecciones brasileñas y bromeó con que, si eso pasara, solo lograría favorecer su propia candidatura.

Donald Trump, presidente estadounidense BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Sobre el conflicto en Medio Oriente, Lula lanzó duras críticas contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien definió como un político que hace mal a la humanidad.

Aseguró que el líder israelí es una figura fuera de la línea y que carece de humanismo. Aunque manifestó su rechazo total a la posición del gobierno de Tel Aviv sobre Palestina, aclaró que no romperá las relaciones diplomáticas debido a la historia compartida entre ambas naciones y para evitar decisiones precipitadas difíciles de revertir.

En cuanto a la agenda económica, el jefe de Estado reiteró su decisión de adoptar medidas para evitar que el precio de los alimentos suba a causa del incremento de los combustibles.

Su objetivo principal es proteger la actividad de los camioneros y el bolsillo de los consumidores. Esta preocupación por la estabilidad interna coincide con su viaje programado a Barcelona, donde participará en una cumbre de gobiernos progresistas invitado por el presidente español Pedro Sánchez.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu Alex Brandon - AP

Finalmente, Lula utilizó el ejemplo reciente de Hungría para fundamentar su confianza en el sistema electoral. Recordó que el apoyo de Estados Unidos no fue suficiente para evitar la derrota del ultraderechista Viktor Orban el último fin de semana.

Con este marco, el presidente brasileño reforzó su compromiso con la defensa de la democracia tanto en la región como en el resto del mundo, mientras se prepara para el inicio formal de la contienda electoral.

Agencias ANSA y AFP