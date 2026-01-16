Lula recibió a Von der Leyen en Brasil en una reunión previa a la firma del acuerdo UE-Mercosur

BRASILIA.- Pese al enojo que dejó trascender el gobierno argentino por el gesto unilateral, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva recibió este viernes en Río de Janeiro a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, un día antes de la firma en Asunción del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), una ceremonia a la que el líder brasileño no concurrirá.

Según el gobierno brasileño, la firma fue inicialmente planificada como un evento a nivel ministerial y fue a última hora que Asunción invitó a los presidentes.

Luego de más de veinte años de negociaciones, el tratado se firmará el sábado en Asunción, Paraguay.

Tras sostener una reunión en Rio de Janeiro, Lula, uno de los más férreos impulsores del tratado, dijo en una declaración conjunta a la prensa que el entendimiento entre ambos bloques es “muy bueno para el mundo democrático y para el multilateralismo”.

Von der Leyen y Lula da Silva estrechan sus manos en el Palacio Itamaraty de Rio de Janeiro MAURO PIMENTEL� - AFP�

Von der Leyen elogió este viernes el papel del mandatario izquierdista en las negociaciones y afirmó que el acuerdo “envía un mensaje contundente: este es el poder de la cooperación y la apertura. (...) Y así es como creamos verdadera prosperidad”.

Ambos bloques representan juntos el 30% del PBI mundial y comprenden un mercado de más de 700 millones de personas.

La firma en Asunción contará con la presencia del presidente anfitrión, Santiago Peña, y el uruguayo, Yamandú Orsi. También se espera que acuda el argentino Javier Milei. Pero Lula no asistirá al encuentro.

Desde que volvió al poder en 2023, Lula ha sido un gran promotor de este acuerdo que abrirá mercados para el gigantesco agronegocio brasileño.

Von der Leyen defendió que “multiplicará las oportunidades como nunca antes, con acceso mutuo a mercados estratégicos, reglas claras y predecibles, estándares comunes y cadenas de suministro que se convertirán en autopistas para la inversión”.

Para Brasil representa una oportunidad de expandir sus exportaciones de carne, soja, arroz, café y demás productos a Europa, a cambio de abrir su mercado a vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos, entre otros.

Von der Leyen no ahorró elogios para Lula, de quien dijo que es “el liderazgo que necesitamos en el mundo actual”.

“Usted es un líder profundamente comprometido con los valores que apreciamos: la democracia, el orden internacional basado en normas y el respeto. Respeto por nuestro planeta, respeto por las comunidades y respeto por las naciones hermanas”, declaró.

Más allá del acuerdo UE-Mercosur, Von der Leyen dijo que Europa y Brasil están avanzando hacia un acuerdo “muy importante” sobre minerales críticos, con proyectos de inversión conjunta en litio, níquel y tierras raras. “Esto es clave para nuestra transición digital y limpia, así como para nuestra independencia estratégica en un mundo donde los minerales tienden a convertirse en un instrumento de coerción”, sostuvo.

Enojo y sorpresa

Este jueves la Casa Rosada dejó trascender su disconformidad con la visita previa a Lula por parte de Von der Leyen, informó LA NACION.

Reunión de los líderes del Mercosur en Foz do Iguazu EVARISTO SA� - AFP�

“Arma una cumbre paralela un día antes. Es una falta de respeto a sus socios”, afirmó una alta fuente del Gobierno. El vínculo personal de Lula da Silva con Milei fue áspero desde el inicio y se agrietó al límite en los últimos días por sus posturas contrapuestas sobre la intervención del gobierno de Donald Trump en Venezuela. Ese malestar se extiende por estas horas al presidente anfitrión, Santiago Peña, quien a pesar de recientes chispazos con Lula da Silva confiaba en convencer a su par de Brasil de concurrir a la cita en Asunción para la postal de unidad del bloque regional, en un momento trascendente. Una postal que está lejos de producirse.

En Buenos Aires, leyeron la ausencia en Asunción como un “desquite” de Lula luego de la frustrada firma del acuerdo en Foz do Iguazú, territorio brasileño, el pasado 20 de diciembre, cuando Lula era todavía el presidente temporal del bloque regional.

Desde que volvió al poder en 2023, Lula ha sido un gran promotor de este acuerdo que creará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo y abrirá apetitosos mercados para el gigantesco agronegocio brasileño.

Pero el pacto enfrenta la resistencia de agricultores y ganaderos de algunos países europeos, que se han movilizado en fuertes protestas contra la firma.

Tractorazo de agricultores franceses en el Arco del Triunfo, en París, contra la firma del acuerdo UE-Mercosur Emma Da Silva - AP

Estos sectores perciben con temor la llegada de productos de los países del Mercosur, más competitivos debido a normas de producción consideradas menos estrictas.

Pese a estos obstáculos, la UE aprobó el acuerdo el 9 de enero. El Consejo Europeo, que reúne a los gobiernos de los miembros, autorizó por medio de una votación a que la Comisión Europea avance con el tratado. Cinco países votaron en contra: Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría.

La aprobación en el Consejo era el último paso previo a la firma conjunta entre ambos bloques que tendrá lugar en Paraguay.

Agencias AFP y AP