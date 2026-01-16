Indignación y sorpresa en Noruega por la entrega de María Corina Machado de su medalla del Nobel a Trump

OSLO.– Noruega reaccionó con incredulidad ante la noticia de que la laureada con el Premio Nobel de la Paz María Corina Machado entregó la medalla de su galardón al presidente Donald Trump, quien desde hace tiempo ambiciona ese premio.

“Eso es completamente inaudito”, dijo a la emisora ​​pública NRK Janne Haaland Matlary, expolítica y profesora de la Universidad de Oslo. “Es una falta total de respeto al premio, de su parte”, afirmó, y calificó el acto de “carente de sentido” y “patético”.

Trump, quien sostiene que merece el Premio Nobel de la Paz por haber resuelto numerosas guerras durante su segundo mandato, recibió la medalla de la líder opositora venezolana en una reunión en el Salón Oval de la Casa Blanca el jueves. Anteriormente había expresado su descontento con las decisiones del Comité Nobel Noruego.

María Corina Machado es recibida por senadores en su visita el Capitolio J. Scott Applewhite - AP

El premio no puede compartirse ni transferirse, dijo el Comité Nobel Noruego en un comunicado la semana pasada.

Premio politizado

La controversia es una mancha más en la reputación del Premio Nobel de la Paz y subraya cuán politizado se ha vuelto. La decisión de otorgarle el Nobel a Machado fue interpretada por algunos como un intento de evitar la ira de Trump tras su agresiva campaña para conseguir el premio.

También contrasta marcadamente con los acontecimientos de 2022, cuando el periodista ruso Dmitry Muratov subastó su medalla del Premio Nobel de la Paz de 2021 para recaudar fondos para los ucranianos que se han convertido en refugiados por la guerra del presidente Vladimir Putin. Esta iniciativa benéfica no generó objeciones significativas en Noruega.

María Corina Machado en rueda de prensa durante su visita a Washington DREW ANGERER - AFP

Para Machado, recibir el Nobel ha sido una bendición a medias. Durante meses, ha intentado congraciarse con Trump, absteniéndose de condenar públicamente la deportación de cientos de migrantes venezolanos, muchos de ellos sin antecedentes penales, a una prisión de El Salvador, o de hacer comentarios sobre los ataques a presuntos barcos narcotraficantes frente a las costas de Venezuela que han matado a más de 100 personas.

Machado ha quedado al margen de la transición del liderazgo en Venezuela desde que fuerzas de Estados Unidos expulsaron al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, aunque mantuvieron a su régimen en el poder. Machado entregó la medalla a Trump como “un reconocimiento a su compromiso único con nuestra libertad”, dijo el jueves.

El Premio Nobel de la Paz es, sin duda, uno de los galardones más prestigiosos del mundo para los esfuerzos diplomáticos. Es uno de los cinco premios Nobel establecidos en el testamento de Alfred Nobel, el inventor sueco de la dinamita, fallecido en 1896.

María Corina Machado saluda a seguidores en las afueras de la Casa Blanca, donde la recibió Donald Trump BRENDAN SMIALOWSKI� - AFP�

Las decisiones del Nobel a menudo han causado enojo o desconcierto. El premio de Barack Obama en 2009 se produjo pocos meses después de asumir su primer mandato en Estados Unidos y precedió a un aumento en el número de tropas estadounidenses en Afganistán. La birmana Aung San Suu Kyi, galardonada en 1991 y que encabezó la oposición a la junta militar que gobernaba el país, fue posteriormente criticada internacionalmente por hacer muy poco para impedir la masacre militar de la minoría rohingya.

Más recientemente, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ganó el premio en 2019 y doce meses después se vio envuelto en una guerra civil en la región de Tigray, que dejó cientos de miles de muertos, según el Proyecto de la Guerra de Tigray de la Universidad de Gante.

“Un clásico fanfarrón”

En Noruega, los políticos no se anduvieron con rodeos al evaluar la concesión de la medalla. “El hecho de que Trump acepte la medalla dice mucho de él: un clásico fanfarrón que busca engalanarse con los premios y el trabajo de otros", dijo Trygve Slagsvold Vedum, exministro de finanzas y líder del Partido del Centro.

Kirsti Bergsto, líder de la Izquierda Socialista, calificó la medida de “absurda y sin sentido”.

María Corina Machado saluda en el Grand Hotel de Oslo, en diciembre de 2025 ODD ANDERSEN - AFP

Más allá de la independencia del Comité Noruego del Nobel y de la ausencia de injerencia del gobierno en la decisión sobre el premio, existe un componente político: sus cinco miembros son elegidos por el Parlamento. Los legisladores cambiaron los criterios para los candidatos calificados varias veces en el pasado en su intento de distanciar el premio de la política.

Noruega también ha tenido otro enfrentamiento con Estados Unidos este año. La decisión de vender acciones de Caterpillar Inc del fondo soberano de 2,1 billones de dólares del país nórdico enfureció a los partidarios de Trump y llevó al gobierno a suspender el consejo de ética que recomienda exclusiones al fondo.

Las dos naciones siguen involucradas en conversaciones comerciales mientras Noruega espera reducir un arancel del 15% que le aplicó la administración estadounidense como parte de su programa arancelario global.

“Esto es increíblemente vergonzoso y perjudicial para uno de los premios más reconocidos e importantes del mundo”, escribió en una publicación en Facebook Raymond Johansen, exalcalde de Oslo por el gobernante Partido Laborista. “La concesión del premio está ahora tan politizada y es potencialmente tan peligrosa que podría legitimar fácilmente una evolución contraria a la paz”.

Por Ott Ummelas y Heidi Taksdal Skjeseth