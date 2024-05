Lula retira oficialmente su embajador en Israel tras el llamado a consultas

Escuchar

SAN PABLO.- El gobierno del presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, confirmó que no nombrará a otra persona en el cargo de embajador de Brasil en Israel al asignarle un nuevo rol a su antiguo embajador en ese país, un anuncio que degrada aún más las relaciones en esta crisis diplomática.

En el boletín oficial de este miércoles, el exembajador en Israel Frederico Meyer fue asignado en un nuevo cargo como Representante Especial de Brasil en la Conferencia Especial de Desarme en la ONU, en Ginebra.

La embajada en Tel Aviv estará encabezada por el encargado de negocios Fábio Farias, un diplomático de nivel inferior al del embajador.

El presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva agarra una bandera de Palestina junto al poeta Antonio Marinho, la ministra de Culture Margareth Meneses, y el secretario general de la presidencia Marcio Macedo Eraldo Peres - AP

Meyer fue llamado a consultas por su gobierno luego de que Brasil e Israel intercambiaran duras declaraciones en febrero debido al conflicto. “No había condiciones para que él regresara” a Israel, dijo este miércoles una fuente.

Entonces, Lula había declarado que “lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no tiene paralelo con otros momentos históricos”, y agregó que “de hecho, sí existía cuando Hitler decidió matar a los judíos”, en referencia a los crímenes de guerra nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Tras sus comentarios, el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Israel Katz, anunció que el presidente brasileño no sería bienvenido en el país de Medio Oriente hasta que se retractara de sus comentarios.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, habla con los periodistas durante su citación con el Embajador de Brasil en Israel, Frederico Meyer, en el museo Conmemorativo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén el 19 de febrero de 2024. AHMAD GHARABLI - AFP

“No olvidaremos ni perdonaremos. Es un grave ataque antisemita. En mi nombre y en el de los ciudadanos de Israel, digan al presidente Lula que es persona non grata en Israel hasta que se retracte”, apuntó Katz al embajador de Brasil, que luego fue llamado a consultas en la capital brasileña y desde entonces no regresó a Tel Aviv.

Recientemente, la Confederación Brasileña de Israel (Conib) se quejó este domingo por la falta de condena del gobierno de Lula al ataque de Irán contra Israel.

“El mundo democrático y varios países de Medio Oriente se han unido a Israel en la condena y la lucha contra el ataque de Irán”, pero “la actual política exterior de Brasil optó por ponerse del lado de la teocracia iraní desviándose una vez más de nuestra línea diplomática histórica de condenar agresiones de este tipo. Lamentable”, afirmó entonces el presidente de la entidad, Claudio Lottenberg, en una nota.

Tras confirmarse el ataque iraní a Israel, Itamaraty publicó una nota en la que expresaba “preocupación” y afirmaba que esperaba la movilización de la comunidad internacional “para evitar una escalada”.

Agencias DPA y AFP

