Marcin Bosacki: “Una vez que se acepta que se pueden cambiar las fronteras en Europa, ¿por qué no invadir el este de Polonia?"

Polonia ha sido uno de los países más expuestos a las hostilidades de Rusia en el marco de su guerra en Ucrania. Sin duda el más castigado en términos de incursiones de drones, de sabotajes y de otros medios de la guerra híbrida que viene librando en paralelo con los tanques y misiles desplegados en Ucrania desde 2022.

De visita en Buenos Aires para reforzar los lazos económicos, tecnológicos y científicos con la Argentina, el vicecanciller polaco, Marcin Bosacki, dijo LA NACION que, pese a sus logros en el terreno, fue mucho más lo que Vladimir Putin perdió en vidas de rusos, dinero y credibilidad internacional. Y añadió que Donald Trump, en sus esfuerzos de paz, haría bien en recordárselo.

“Nosotros creemos que Trump podría fortalecer esos planes cambiando los cálculos de Putin”, señaló.

El vicecanciller polaco Marcin Bosacki

-¿Cuál cree que es la visión de Putin para Europa?

-No lo llamaría una visión, lo llamaría una pesadilla. Cuando lees el memorándum de diciembre de 2021, dos meses antes de la guerra, era bastante simple. Decía que Ucrania pertenece a la esfera de influencia rusa, que es un acrónimo del imperio ruso y Europa Central es como mucho una zona gris, porque exigía la retirada de todas las tropas de la OTAN de Europa Central. Creo que su gran plan es imperialista en el sentido de que quiere reconquistar todas las naciones que alguna vez pertenecieron a diferentes formas del imperio ruso, sea la Rusia zarista o la URSS, quiere influir sobre Europa Central, y quiere a Europa débil y dividida. Tiene la mentalidad de agente de la KGB. Creo que entiende solo la política de las grandes potencias. Respeta a Estados Unidos, respeta a China, pero cree que Rusia es más grande que cualquier otro país europeo, cualquier otro competidor global, excepto esos dos. Por supuesto esto es una idea equivocada, porque lo que hizo no fue reestablecer el imperio ruso sino someter más a Rusia como socio menor de China. Tenía una elección entre convertirse en una parte importante de Occidente, hace 20 o 25 años, o reestablecer el imperio ruso. Rusia tiene un territorio grande, pero en términos de economía es más chica que Italia… Tiene muchos recursos que decidió desperdiciar en su guerra imperialista contra Ucrania, que ya le costó unos 800.000 millones de dólares.

Vladimir Putin junto al presidente chino Xi Jinping durante un evento en Pekín (Archivo) ALEXANDER KAZAKOV� - POOL�

-¿Cree que para Rusia es peor ser socio menor de China que socio igualitario de Europa?

-La gran pregunta acá es si es imaginable que haya una Rusia que no sea imperialista. En realidad, en la historia de Rusia, desde el siglo XVI, desde Iván el Terrible, tuvo un año de Rusia no imperialista, en 1917, y quizás siete u ocho en la década de 1990, con Boris Yeltsin. Eso es todo. Para ser un país moderno y civilizado, Rusia necesita ser parte de Occidente en términos de respetar los derechos humanos, las reglas democráticas, y obviamente no lo hace. Es gracioso que ahora Rusia exige elecciones democráticas en Ucrania. ¿Cuándo hubo elecciones democráticas en Rusia desde los noventa? Esta dependencia de Rusia de la tecnología china, de la financiación china, de los contactos chinos, es cada año más visible.

-El primer ministro Donald Tusk dijo que Rusia “va especialmente contra Polonia”. ¿Cómo se traduce eso en la práctica?

-Si se toma en cuenta que uno de los objetivos de Rusia a mediano plazo es ganar la guerra en Ucrania, para lograrlo necesita que decline la asistencia y la ayuda que las sociedades, naciones y gobiernos occidentales le dan a Ucrania. Y la parte logística más importante es Polonia, porque el 90% de eso va a través de Polonia. Así que en cierto sentido Polonia es el objetivo más importante, entre muchos. La semana pasada tuvimos este ataque a la vía férrea, que por suerte no mató a nadie, pero pudo haberlo hecho. Fueron dos incidentes separados, una bomba y el daño a una vía comercial muy importante.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk (segundo por la derecha), visita el lugar donde se produjo una explosión en una vía ferroviaria luego de un sabotaje (Archivo) KPRM - AP

-¿Lo que hace contra Polonia y otros es como una amenaza, como decir, “saquen las manos de ahí, no se metan”?

-Es más que eso. Porque se combina con una campaña de desinformación y propaganda. Hace dos meses, el 10 de septiembre, cuando tuvimos más de 20 drones rusos invadiendo nuestro espacio aéreo, terminó a las seis y media de la mañana, y una hora después comenzó una masiva campaña de desinformación en nuestras redes sociales. Decía que eran drones ucranianos porque Ucrania quería arrastrar a Polonia y la OTAN a la guerra. Fueron 60.000 posteos, que en seis o siete horas alcanzaron a ocho millones de personas. Estas actividades rusas tienen tres objetivos. Uno es debilitar el respaldo occidental a Ucrania. Otro es debilitar los lazos entre Polonia y los países occidentales, especialmente Alemania y la Unión Europea (UE), también hasta cierto punto con Estados Unidos. Y en tercer lugar crear divisiones, ansiedad, falta de confianza en el gobierno dentro de Polonia.

-¿Qué se espera del acuerdo que se está negociando, en cuanto a lo territorial?

-Rusia no debe ser recompensada por la agresión. Si Ucrania acuerda que de facto reconoce los territorios ocupados como territorios ocupados, bien. Pero no queremos que en Europa se legalicen los cambios de frontera hechos a la fuerza. No estamos de acuerdo en aceptar legalmente que Donbass o Crimea ya no son de Ucrania sino rusas. Lo que pasa es que una vez que se acepta que se pueden cambiar las fronteras en Europa con una invasión extranjera, ¿por qué no invadir el este de Polonia por ejemplo? O partes de Estonia, Lituania, Rumania…

-Así que Ucrania puede decir “Ok, eso es territorio ocupado, no podemos hacer nada”.

-Bien. Pero no un tratado internacional que reconozca esos territorios como rusos.

-¿Y qué pasa si lo firma Zelensky?

-Para nosotros no es posible el reconocimiento internacional de esos territorios como rusos. La posición de Polonia es que si se aceptan de jure (no de facto) esos territorios ocupados como Rusia, se alienta a Putin a hacer más. Porque es lo que siempre hace Rusia.

El primer ministro de Polonia Donald Tusk (der) con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy en Varsovia, Polonia, el 15 de enero del 2025. (AP foto/Czarek Sokolowski) Czarek Sokolowski - AP

-Por último, ¿qué cree que está tratando de hacer Donald Trump? ¿Cuál es su verdadero objetivo?

-Creo que el objetivo genuino del presidente Trump es lograr la paz. Le gustaría ser reconocido y recordado como un “peacemaker”. Nosotros creemos que él podría fortalecer esos planes (que son positivos, la paz es positiva, el alto el fuego es positivo), cambiando los cálculos de Putin. Porque todavía cree (a pesar de perder cerca de un millón de rusos, de perder al menos 800.000 millones de dólares, de perder credibilidad internacional), que esto vale la pena si puede someter a Ucrania al vasallaje. Hacer de Ucrania un país paralizado, que no toma sus propias decisiones, dependiente de Rusia. Para lograr una paz duradera, se debe convencer a Putin, y por convencer quiero decir obligar, a entender que no es realizable, que pase lo que pase, Ucrania no va a ser suya. Que esas pérdidas no se van a compensar con un resultado positivo.

-Porque el 20% del territorio ucraniano que tomó no es suficiente, en relación con sus intenciones…

-Putin no lanzó la guerra para tomar el 20% del territorio. Quiere controlar política y estratégicamente Ucrania, que es un país inmenso.