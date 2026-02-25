Más de 650 aeronaves y pistas en medio de las calles: la comunidad en EE.UU. donde la mayoría de los residentes tienen aviones

En una zona discreta del centro de Florida, la rutina diaria de un barrio incluye algo inusual: aviones rodando frente a las casas. La comunidad privada de Spruce Creek, cerca de Daytona Beach, se planeó para unir viviendas y aviación en un mismo espacio, donde muchas calles funcionan como pistas de aterrizaje y algunos residentes poseen sus propios aviones.

También conocido con el código aeroportuario 7FL6, el sitio fue concebido como un aeropuerto residencial. El proyecto aprovechó la estructura de un antiguo aeropuerto militar y, tras el cierre de la base, la zona se adaptó para albergar residencias integradas con la infraestructura aeronáutica, según el diario The Times of India.

Un barrio planificado

Hoy en día, el pueblo atrae a entusiastas de la aviación, expilotos profesionales y personas vinculadas al sector aeronáutico. La comunidad alberga a más de 5000 residentes y aproximadamente 650 aeronaves privadas registradas. En el centro del barrio hay una pista de aproximadamente 1219 metros, con capacidad para todo tipo de aeronaves, desde pequeñas aeronaves hasta jets corporativos.

La estructura urbana también refleja esta propuesta. Parte de las calles funcionan como pistas de rodaje y, según el sitio web oficial de la comunidad, hay aproximadamente 13 kilómetros de vías de doble carril utilizadas tanto por automóviles como por aeronaves. En estos tramos, las aeronaves tienen prioridad absoluta: los conductores deben detenerse si una aeronave se aproxima y no pueden adelantarla ni circular junto a ella.

La pista principal es privada, está pavimentada y cuenta con iluminación y sistemas de proximidad GPS. Según información publicada por Spruce Creek Realty, los residentes y visitantes autorizados pueden utilizarla las 24 horas del día.

Casas con hangar y acceso directo a la pista

El mercado inmobiliario local gira en torno a la aviación. Muchas propiedades se denominan “casas hangar”, diseñadas para que el propietario pueda llevar el avión directamente del garaje a la pista sin salir de la comunidad. También hay condominios, casas adosadas y residencias tradicionales que carecen de infraestructura aeronáutica, pero mantienen el acceso al aeropuerto.

Los precios varían considerablemente. Las propiedades más sencillas pueden costar alrededor de US$200.000, mientras que las propiedades más grandes, con múltiples hangares y otras comodidades, pueden alcanzar valores de varios millones de dólares.

La comunidad está administrada por la Asociación de Propietarios de Spruce Creek, responsable de establecer las normas de circulación y acceso. La seguridad funciona las 24 horas y se controla el acceso terrestre y aéreo. Se requiere invitación previa para los visitantes y todas las aeronaves que utilicen la pista deben estar registradas.

Para quienes llegan en avión, existen zonas específicas designadas para el estacionamiento temporal de aeronaves. Quienes estén interesados ​​en comprar una propiedad deben programar visitas privadas a través de agencias inmobiliarias locales. El modelo adoptado en Spruce Creek se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de barrios planificados que integran la vida cotidiana con la aviación.