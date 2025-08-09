Masivos arrestos en Londres en la protesta de un grupo propalestino considerado “terrorista”

LONDRES.- Un total de al menos 466 partidarios de Palestine Action fueron detenidos el sábado durante una manifestación en Londres de apoyo a esta organización propalestina, que se encuentra prohibida luego de ser clasificada como “terrorista”, indicó la policía londinense.

A principios de julio, el Parlamento aprobó una ley que proscribió al grupo y convirtió en delito apoyarlo públicamente. Esto ocurrió después de que varios activistas irrumpieran en una base de la Real Fuerza Aérea y vandalizaran dos aviones cisterna en protesta contra el apoyo de Reino Unido a la ofensiva de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza.

Simpatizantes del grupo, que en el último mes han llevado a cabo una serie de protestas en todo Reino Unido, argumentan que la ley restringe ilegalmente la libertad de expresión, desafiando a la policía a arrestarlos.

La ONU consideró “desproporcionada” esta prohibición.

Manifestantes con pancartas de apoyo a Acción Palestina en la manifestación "Levanten la Prohibición" en apoyo al grupo proscrito Acción Palestina, exigiendo el levantamiento de la prohibición recientemente impuesta.(Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) HENRY NICHOLLS� - AFP�

Este sábado, la policía metropolitana también arrestó a siete personas por otras infracciones, entre ellas agresiones contra agentes, aunque ninguno resultó gravemente herido.

La policía precisó haber detenido o estar “en proceso de hacerlo” a todas las personas que portaban la pancarta “Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action”.

En el lugar, manifestantes exhibieron otras pancartas como “Actuar contra el genocidio no es un delito” o “Free Palestine”.

Detención de un manifestante en Londres. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) HENRY NICHOLLS� - AFP�

El gobierno británico afirma que quienes apoyan al grupo “desconocen la verdadera naturaleza” de Palestine Action.

“No se trata de una organización no violenta”, aseguró la ministra del Interior Yvette Cooper, declarando disponer de “informaciones preocupantes” sobre sus proyectos.

Pertenecer a un grupo prohibido o incitar a apoyarlo puede conllevar hasta 14 años de cárcel.

El grupo se presenta como una “red de acción directa” destinada a denunciar “la complicidad británica” con el Estado de Israel, especialmente en la venta de armas.

Los partidarios del grupo impugnaron la prohibición en los tribunales, diciendo que el gobierno fue demasiado lejos al declarar a Palestine Action como una “organización terrorista”.

“Una vez que se separa el significado de ‘terrorismo’ de las campañas de violencia contra una población civil y se extiende para incluir a aquellos que causan daño económico o vergüenza a los ricos, a los poderosos y a los criminales, entonces el derecho a la libertad de expresión no tiene sentido y la democracia está muerta”, afirma en su sitio web Defend Our Juries, el grupo que organizó la protesta de este sábado.

Agencias AFP y AP