La espectacular pieza de abrigo con la que Máxima Zorreguieta deslumbró durante un evento

A lo largo de sus 23 años como integrante oficial de la corona neerlandesa -10 fueron como princesa y 13 como reina consorte- Máxima Zorreguieta se convirtió en una de las integrantes de la realeza más fashionistas. Si hay algo que la caracteriza, además de sus conjuntos de sastrería, polleras estampadas y blusas de seda, es su compromiso con el medio ambiente. Como una de las principales impulsoras de la moda circular, afirma y reafirma que la ropa no tiene fecha de caducidad. Si se la cuida y se la combina con los accesorios correctos, no pasa de moda y puede adaptarse a un evento más formal o a uno más casual. Esta semana descolgó de su amplio guardarropa uno de sus abrigos más icónicos: un abrigo largo con un estampado digital de flores pintadas a mano que se robó todas las miradas.

El jueves 16 de octubre, la reina consorte de los Países Bajos estuvo en la localidad de Eindhoven, en Brabante Septentrional, para inaugurar la edición número 25 de la Semana del Diseño Holandés (Dutch Design Week). Según reveló la casa de Orange-Nassau, la monarca debatió con la directora creativa de la DDW, Miriam van der Lubbe, sobre el valor del diseño holandés para la innovación, la sostenibilidad, la conexión y el impacto social y también visitó la exposición Bridging Minds – 100x design for change en el Van Abbemuseum.

La reina inauguró la 25° edición de la Semana del Diseño Holandés (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Para encabezar el evento, Zorreguieta eligió un look muy acorde que combinaba diseño con trabajo manual, buen gusto y llamativos colores. Como prenda principal lució un abrigo largo con borde festoneado y bordado de Claes Iversen, una de sus firmas favoritas. Se trató de una pieza color marrón con un estampado digital de flores pintadas a mano, con una explosión de color en rosado, verde, anaranjado y celeste, que aportó originalidad y creatividad.

La monarca lució un abrigo con una estampa digital de flores pintadas a mano de Claes Iversen (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

Debajo llevó un set color rosa de top y pantalón tipo Oxford con un cinturón incorporado que se complementó a la perfección con los tonos del abrigo. Lo combinó con unos stilettos de gamuza también rosados de Gianvito Rossi y unos aretes a tono en forma de flores de Van Cleef & Arpel.

La reina estrenó el abrigo el 19 de septiembre de 2023 para el Día del Príncipe (Fuente: APN)

La reina nacida en la Argentina estrenó este look el 19 de septiembre de 2023 para participar del Día del Príncipe (Prinsjesdag). En dicha ocasión lo combinó con un imponente tocado floral -uno de sus accesorios favoritos- en color marrón. Ahora, al volver a ponerse este outfit, demostró que la ropa siempre puede tener más de un uso, aun como miembro de la realeza.

Durante su visita a la ciudad de Tilburgo, Zorreguieta lució un vestido fucsia bordado de Oscar de la Renta (Foto: Patrick van Katwijk)

Este no fue el único look que Zorreguieta reutilizó recientemente. La semana pasada, para la inauguración de la Fería de Comercio de Tilburgo que tuvo lugar en Estadio Rey Guillermo II, ubicado en la ciudad de Tilburgo, lució con un vestido midi de lana manga larga de Oscar de la Renta. Se trató de un diseño fucsia de cuello cerrado y ceñido a la cintura con una falda corte a y un bordado de hojas hecho con lentejuelas negras que caía sobre el hombro derecho y la parte izquierda de la falda. Lo combinó con un tocado negro y zapatos a todo.

La reina estrenó esta pieza en octubre de 2018 durante una visita de estado al Reino Unido y volvió a usarla en abril de 2019 para una actividad en la ciudad de Utrecht.