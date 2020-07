La duquesa de Sussex criticó la inacción de los Windsor durante una controversia con la prensa británica Crédito: BBC Mundo

Meghan Markle parece decidida a ir por todo. Ahora, en una serie de nuevos documentos presentados frente al Tribunal de Londres, la actriz norteamericana y esposa del príncipe Harry asegura que se sintió "desprotegida" por la familia real británica cuando estaba embarazada de su hijo Archie .

La declaración forma parte de las acciones legales que la duquesa de Sussex comenzó contra el periódico británico Daily Mail por haber publicado partes de una carta manuscrita y privada que ella le escribió a su padre en agosto de 2018.

"La demandante se había convertido en sujeto de una gran cantidad de artículos falsos y perjudiciales de los tabloides británicos, específicamente del acusado, que causó una tremenda angustia y daño a su salud mental ", escribieron los abogados de la actriz en la presentación, según cuenta The Guardian .

El texto legal, además, dice que desde la corona se le prohibió salir a defenderse . El artículo de The Guardian explica que la familia Windsor sigue una política estricta de no reaccionar frente a ninguna clase de noticia que se publique sobre ellos, tanto si es verdadera o falsa: "es una manera de distanciarse del mundo y de dejar que la información desaparezca por su falta de relevancia". Sin embargo, Markle no comparte ese código de silencio y, en aquel momento, le hubiera gustado poder decir o hacer algo.

"Como sus amigos nunca la habían visto en este estado antes, estaban justamente preocupados por su bienestar, específicamente porque estaba embarazada, desprotegida por la institución [de la corona] y prohibida defenderse", señaló la demanda.

Las declaraciones de Markle dejan al Palacio de Buckingham y a sus miembros muy mal parados. Russel Myers , el editor encargado de la realeza británica del Daily Mirror, aseguró en el programa de televisión Good Morning Britain que es muy probable que la reina Isabel II , su hijo Carlos , el príncipe William y Kate Middleton se sientan angustiados y tristes por las palabras de la esposa de Harry.

"La reina menciona cómo llevaron a Meghan al corazón de la familia, cómo estaba tan impresionada con ella -contó Myers-. Y, ciertamente, estas afirmaciones de que se sentía desprotegida, especialmente durante el embarazo, serán muy, muy angustiantes de escuchar para ellos".

Por otro lado, y con el objetivo de no dejar ningún tema librado al azar, la duquesa de Sussex también quiso hacer referencia a las críticas y acusaciones respecto de la fortuna que se gastó en su boda con Harry y presentó documentos que demuestran que el evento terminó recaudando más de 1000 millones de dólares en turismo para Gran Bretaña , una cifra que según sus abogados "supera con creces" el dinero aportado por los contribuyentes, estimado en 30 millones de dólares.